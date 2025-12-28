Právě se stalo
Trump přijal Zelenského, projednají plán na ukončení ruské války Zobrazit

SOUHRN: Zásadní události neděle 28. prosince


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24, ČTK

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy neděle 28. prosince 2025.

Zelenskyj se schází s Trumpem, proberou americký plán na ukončení války

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se v neděli večer SEČ sejde se svým americkým protějškem Donaldem Trumpem. V jeho rezidenci Mar-a-Lago na Floridě se budou snažit dosáhnout dohody na takzvaném americkém mírovém plánu, který by ukončil téměř čtyři roky trvající plnohodnotnou ruskou vojenskou invazi na Ukrajinu. Mluvčí Zelenského zároveň dle Reuters oznámil, že se oba politici během jednání telefonicky spojí s evropskými lídry. Trump před začátkem schůzky sdělil, že mluvil s vládcem Kremlu Vladimirem Putinem.

Více k tématu
Zelenskyj se sejde s Trumpem, projednají americký plán na ukončení války
Americký prezident Donald Trump a jeho ukrajinský protějšek Volodymyr Zelenskyj na snímku ze 17. října 2025
Sobotní jednání
Kanada poskytne Ukrajině dodatečnou finanční pomoc, uvedl premiér Carney
Kanadský premiér Mark Carney a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj (27. prosince 2025)

V Myanmaru proběhly první „volby“ od převratu. Podle kritiků jsou nesvobodné

V Myanmaru se v neděli konaly první parlamentní „volby“ od vojenského převratu v roce 2021. Hlasování se z bezpečnostních důvodů koná ve třech kolech, poslední se uskuteční 25. ledna, podotýká agentura Reuters. Lidé míří k urnám v době, kdy ve velké části země zuří občanská válka. Vládnoucí vojenská junta tvrdí, že „volby“ pro zemi znamenají šanci na nový politický a ekonomický začátek. Západní kritici však zpochybňují důvěryhodnost hlasování. Předpokládá se totiž, že junta zůstane i nadále u moci.

Více k tématu
V Myanmaru proběhly první „volby“ od převratu. Podle kritiků jsou nesvobodné
Volební místnost ve městě Rangún


Zemřela francouzská filmová legenda Brigitte Bardotová

Zemřela francouzská herečka a filmová ikona Brigitte Bardotová. Bylo jí 91 let, uvedla v neděli dopoledne agentura AFP s odkazem na Nadaci Brigitte Bardotové. V nedávné době se herečka zotavovala po pobytu v nemocnici. Bardotová zahájila svou hereckou kariéru na začátku 50. let a věnovala se jí přes dvacet let. Podle agentury AFP hrála ve zhruba pěti desítkách snímků. V posledních letech se téměř výhradně věnovala ochraně práv zvířat a péči o ně.

Více k tématu
Zemřela francouzská filmová legenda Brigitte Bardotová
Herečka Brigitte Bardotová na snímku z roku 2003


Na Havlíčkobrodsku je v dalším velkém chovu ptačí chřipka

V Habrech na Havlíčkobrodsku postihla ptačí chřipka další hospodářství firmy Xaverov, v němž bylo okolo 30 tisíc nosnic. To je několik set metrů vzdálené od chovu téže firmy, v němž bylo kvůli ptačí chřipce minulý týden v úterý zlikvidováno okolo 35 tisíc slepic. I v novém ohnisku bude drůbež utracena. Podle nynějšího předpokladu by utrácení mohlo proběhnout příští týden v úterý, uvedl v neděli Petr Majer ze Státní veterinární správy.

Více k tématu
Na Havlíčkobrodsku je v dalším velkém chovu ptačí chřipka
Ilustrační snímek


Lidé v Kosovu vyrazili podruhé v roce k parlamentním volbám

Lidé v Kosovu v předčasných parlamentních volbách v neděli rozhodovali o novém vedení země. Nový termín hlasování vyhlásila prezidentka Vjosa Osmaniová poté, co se původně vítěznému hnutí Sebeurčení nepodařilo ani na druhý pokus sestavit vládu. Kosovo od února nemá funkční parlament a balkánská země doufá, že tyto nové volby patovou situaci vyřeší, uvedl portál Deutsche Welle.

Více k tématu
Lidé v Kosovu jdou podruhé v roce k parlamentním volbám
Předčasné volby v Kosovu


Na silnicích v celém Česku hrozí od nedělního večera náledí

V celém Česku se může od nedělního večera na silnicích tvořit náledí. Výstraha Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) s nízkým stupněm nebezpečí platí od nedělních 20:00 do pondělních 10:00. Řidiči by tak měli být opatrní. Meteorologové také avizovali, že v příštím týdnu bude v tuzemsku hodně sněžit.

Více k tématu
Na silnicích v celém Česku hrozí od nedělního večera náledí
Ilustrační foto


Bezhlavá těla ve slovenském pravěkém „velkoměstě“ jsou objev dekády, říká vědkyně

Většinou přízemní domy, malebný kostelík, továrna na automobilové díly. Ve slovenském městě Vráble ležícím asi dvacet kilometrů jihovýchodně od Nitry nic neukazuje na to, že se právě tady nacházelo jedno z největších osídlení pravěkého světa a lokalita z doby kamenné, která poslední roky vydává jeden zajímavý archeologický objev za druhým. Začalo to přitom nenápadně.

Více k tématu
Bezhlavá těla ve slovenském pravěkém „velkoměstě“ jsou objev dekády, říká vědkyně
Část lidských těl nalezených v příkopě


Výběr redakce

Trump přijal Zelenského, projednají americký plán na ukončení války

Trump přijal Zelenského, projednají americký plán na ukončení války

16:48Aktualizovánopřed 5 mminutami
Lidé v Kosovu podruhé v roce volili v parlamentních volbách

Lidé v Kosovu podruhé v roce volili v parlamentních volbách

09:08Aktualizovánopřed 18 mminutami
Zemřela francouzská filmová legenda Brigitte Bardotová

Zemřela francouzská filmová legenda Brigitte Bardotová

10:53Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Na Havlíčkobrodsku je v dalším velkém chovu ptačí chřipka

Na Havlíčkobrodsku je v dalším velkém chovu ptačí chřipka

před 3 hhodinami
V Sýrii propukly protesty alavitů. Vládní síly zabily dva lidi, píše AFP

V Sýrii propukly protesty alavitů. Vládní síly zabily dva lidi, píše AFP

před 4 hhodinami
Praha místo novoročního ohňostroje nabídne zvýhodněné vstupné na řadu míst

Praha místo novoročního ohňostroje nabídne zvýhodněné vstupné na řadu míst

před 5 hhodinami
Automobilky v Česku mohou vyrovnat výrobní rekord. Chystají se ale na nová omezení

Automobilky v Česku mohou vyrovnat výrobní rekord. Chystají se ale na nová omezení

před 5 hhodinami
V Myanmaru proběhly první „volby“ od převratu. Podle kritiků jsou nesvobodné

V Myanmaru proběhly první „volby“ od převratu. Podle kritiků jsou nesvobodné

05:11Aktualizovánopřed 6 hhodinami

Aktuálně z rubriky Média

SOUHRN: Zásadní události neděle 28. prosince

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy neděle 28. prosince 2025.
před 1 hhodinou

O čem plánujeme informovat v neděli 28. prosince

Každý den ráno přinášíme přehled nejdůležitějších očekávaných událostí z domova i ze světa.
23. 3. 2024Aktualizovánopřed 14 hhodinami

SOUHRN: Zásadní události soboty 27. prosince

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy soboty 27. prosince 2025.
včeraAktualizovánopřed 23 hhodinami

SOUHRN: Zásadní události pátku 26. prosince

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy pátku 26. prosince 2025.
26. 12. 2025

SOUHRN: Zásadní události čtvrtka 25. prosince

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy čtvrtka 25. prosince 2025.
25. 12. 2025Aktualizováno25. 12. 2025

Hosté Fokusu Václava Moravce diskutovali o roli médií veřejné služby

Prosincový díl pořadu Fokus Václava Moravce zkoumal roli veřejnoprávních médií u nás, jejich svobodu a svobodné bádání. Debatovali noví poslanci Katerina Demetrashvili (Piráti) a Matěj Gregor (Motoristé), filosof a sociolog Václav Bělohradský, profesor evropského práva na University of Copenhagen Jan Komárek, slovenská novinářka Zuzana Kovačič Hanzelová a někdejší generální ředitel ČT a bývalý vedoucí Kanceláře prezidenta republiky Ivo Mathé.
23. 12. 2025

SOUHRN: Zásadní události úterý 23. prosince

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy úterý 23. prosince 2025.
23. 12. 2025

SOUHRN: Zásadní události pondělí 22. prosince

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy pondělí 22. prosince 2025.
22. 12. 2025Aktualizováno22. 12. 2025
Načítání...