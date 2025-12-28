SOUHRN: Zásadní události neděle 28. prosince

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy neděle 28. prosince 2025.
Zelenskyj se schází s Trumpem, proberou americký plán na ukončení války
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se v neděli večer SEČ sejde se svým americkým protějškem Donaldem Trumpem. V jeho rezidenci Mar-a-Lago na Floridě se budou snažit dosáhnout dohody na takzvaném americkém mírovém plánu, který by ukončil téměř čtyři roky trvající plnohodnotnou ruskou vojenskou invazi na Ukrajinu. Mluvčí Zelenského zároveň dle Reuters oznámil, že se oba politici během jednání telefonicky spojí s evropskými lídry. Trump před začátkem schůzky sdělil, že mluvil s vládcem Kremlu Vladimirem Putinem.
V Myanmaru proběhly první „volby“ od převratu. Podle kritiků jsou nesvobodné
V Myanmaru se v neděli konaly první parlamentní „volby“ od vojenského převratu v roce 2021. Hlasování se z bezpečnostních důvodů koná ve třech kolech, poslední se uskuteční 25. ledna, podotýká agentura Reuters. Lidé míří k urnám v době, kdy ve velké části země zuří občanská válka. Vládnoucí vojenská junta tvrdí, že „volby“ pro zemi znamenají šanci na nový politický a ekonomický začátek. Západní kritici však zpochybňují důvěryhodnost hlasování. Předpokládá se totiž, že junta zůstane i nadále u moci.
Zemřela francouzská filmová legenda Brigitte Bardotová
Zemřela francouzská herečka a filmová ikona Brigitte Bardotová. Bylo jí 91 let, uvedla v neděli dopoledne agentura AFP s odkazem na Nadaci Brigitte Bardotové. V nedávné době se herečka zotavovala po pobytu v nemocnici. Bardotová zahájila svou hereckou kariéru na začátku 50. let a věnovala se jí přes dvacet let. Podle agentury AFP hrála ve zhruba pěti desítkách snímků. V posledních letech se téměř výhradně věnovala ochraně práv zvířat a péči o ně.
Na Havlíčkobrodsku je v dalším velkém chovu ptačí chřipka
V Habrech na Havlíčkobrodsku postihla ptačí chřipka další hospodářství firmy Xaverov, v němž bylo okolo 30 tisíc nosnic. To je několik set metrů vzdálené od chovu téže firmy, v němž bylo kvůli ptačí chřipce minulý týden v úterý zlikvidováno okolo 35 tisíc slepic. I v novém ohnisku bude drůbež utracena. Podle nynějšího předpokladu by utrácení mohlo proběhnout příští týden v úterý, uvedl v neděli Petr Majer ze Státní veterinární správy.
Lidé v Kosovu vyrazili podruhé v roce k parlamentním volbám
Lidé v Kosovu v předčasných parlamentních volbách v neděli rozhodovali o novém vedení země. Nový termín hlasování vyhlásila prezidentka Vjosa Osmaniová poté, co se původně vítěznému hnutí Sebeurčení nepodařilo ani na druhý pokus sestavit vládu. Kosovo od února nemá funkční parlament a balkánská země doufá, že tyto nové volby patovou situaci vyřeší, uvedl portál Deutsche Welle.
Na silnicích v celém Česku hrozí od nedělního večera náledí
V celém Česku se může od nedělního večera na silnicích tvořit náledí. Výstraha Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) s nízkým stupněm nebezpečí platí od nedělních 20:00 do pondělních 10:00. Řidiči by tak měli být opatrní. Meteorologové také avizovali, že v příštím týdnu bude v tuzemsku hodně sněžit.
Bezhlavá těla ve slovenském pravěkém „velkoměstě“ jsou objev dekády, říká vědkyně
Většinou přízemní domy, malebný kostelík, továrna na automobilové díly. Ve slovenském městě Vráble ležícím asi dvacet kilometrů jihovýchodně od Nitry nic neukazuje na to, že se právě tady nacházelo jedno z největších osídlení pravěkého světa a lokalita z doby kamenné, která poslední roky vydává jeden zajímavý archeologický objev za druhým. Začalo to přitom nenápadně.