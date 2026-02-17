SOUHRN: Zásadní události úterý 17. února

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy úterý 17. února 2026.
Mandátový a imunitní výbor nedoporučil sněmovně vydat Babiše a Okamuru
Poslanecká sněmovna podle stanoviska mandátového a imunitního výboru zřejmě nevydá premiéra Andreje Babiše (ANO) k trestnímu stíhání v dotačním případu Čapí hnízdo. Výbor nedoporučil plénu ani vydání předsedy dolní komory Tomia Okamury (SPD) ke stíhání v kauze předvolebních plakátů hnutí SPD. Stanovisko výboru ovšem pro poslance, kteří by o soudní žádosti mohli rozhodovat 5. března, není závazné.
USA a Írán v Ženevě dosáhly shody na hlavních principech, řekl Arakčí
Spojené státy a Írán dosáhly na jednání v Ženevě shody na hlavních principech, řekl íránský ministr zahraničí Abbás Arakčí. Neznamená to, že dohoda bude hotova brzy, ale otevřela se k ní cesta, míní. Delegace už opustily město. Diplomaté obou států nepřímo vyjednávali hlavně o íránském jaderném programu.
Rusko provedlo další masivní nálet na ukrajinskou energetiku
Rusko v noci na úterý zaútočilo na Ukrajinu 396 drony a 29 střelami různého typu, protivzdušná obrana zneškodnila 367 bezpilotních letounů a 25 raket, uvedlo ukrajinské letectvo. Úder cílil podle Kyjeva na energetiku. Mrtvé či zraněné hlásí po náletu a dalších ruských útocích několik oblastí. Ukrajinské drony zasáhly podle ruských úřadů mimo jiné rafinerii v Krasnodarském kraji.
Sněhová kalamita zkomplikovala provoz na D1
Dálnice D1 na Vysočině byla v úterý ráno kvůli sněhové kalamitě obtížně sjízdná. V noci se na ní stalo několik nehod, uvázlé kamiony blokovaly komunikaci v obou směrech mezi 88. a 115. kilometrem. Policie varovala, aby řidiči na dálnici u Humpolce nebo u Jihlavy vůbec nenajížděli. Kolony na dálnici se po šesté hodině začaly pomalu rozjíždět.
Maďarsko a Slovensko prosí Chorvatsko o ruskou ropu. Dle EU nedostatek nehrozí
Budapešť požádala Chorvatsko, aby umožnilo přepravu ruské ropy přes ropovod Adria do Maďarska a na Slovensko. Klíčová trasa pro dodávky suroviny přes Ukrajinu totiž zůstává zablokovaná. Maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó chorvatské vládě žádost zaslal společně se slovenskou ministryní hospodářství Denisou Sakovou. Chorvatská strana pak v pondělí uvedla, že je připravena ve věci vyhovět, píše Bloomberg. Evropská komise v úterý uvedla, že Maďarsku ani Slovensku nedostatek ropy v nejbližší době nehrozí.
Slovensko-český tým objevil nejstarší kovový vrták z Egypta. Vznikl před faraony
Nový objev dvoučlenného vědeckého týmu naznačuje, že vyspělými technologiemi disponovali lidé v Egyptě už před 5300 lety, tedy v době, kdy této zemi ještě nevládli faraoni. Mladí vědci vzácný artefakt objevili, když znovu zkoumali dávno popsané předměty v muzeu.