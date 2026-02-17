Slovensko-český tým objevil nejstarší kovový vrták z Egypta. Vznikl před faraony


před 37 mminutami|Zdroj: ČT24, Newcastle University, Egypt and the Levant

Nový objev dvoučlenného vědeckého týmu naznačuje, že vyspělými technologiemi disponovali lidé v Egyptě už před 5300 lety, tedy v době, kdy této zemi ještě nevládli faraoni. Mladí vědci vzácný artefakt objevili, když znovu zkoumali dávno popsané předměty v muzeu.

Veřejnost má archeologii stále hodně spojenou s Indiana Jonesem – ani ne tak s tím, že by k ní bylo zapotřebí ovládat box a bič, ale spíše to, že pro důležité objevy je nutné kopat v exotických zemích. Není to ale nutné. „Tenhle objev mi udělal radost, protože ukazuje, že je stále možné najít leccos neznámého i v muzejních sbírkách,“ uvedl pro ČT24 autor objevu Martin Odler. „A to díky mikroskopu a kvalitním analýzám,“ doplnil mladý slovenský vědec, který působí na univerzitě v Newcastlu.

Jeho práce prokázala, že starověcí Egypťané používali mechanicky sofistikované vrtací nástroje mnohem dřív, než se doposud předpokládalo. A nemusel ani vyrážet do terénu, stačilo pořádně a pomocí modernějších metod prozkoumat artefakt, který desítky let leží v muzeu v Cambridgi.

Nevzhledný kus kovu

Na první pohled by tenhle kousek slitiny mědi asi v nikom velké nadšení nevyvolal – zkroucená kovová tyčinka nevypadá jako nějaký radikální technologický průlom. A přesně tak si artefakt zařadili egyptologové, kteří ho objevili před sto lety na pohřebišti Badari v Horním Egyptě. Šesticentimetrový objekt byl součástí hrobu dospělého muže – vědci ho určili jako „malé měděné šídlo, kolem kterého je omotán kožený řemínek“. A s tímto popisem zůstal jako archeologická Popelka ležet v depozitáři Museum of Archaeology and Anthropology na Cambridgeské univerzitě.

Jenže stejně jako princezna z pohádky i tento starobylý předmět nakonec zazářil – a to díky spolupráci českého a slovenského vědce. Když Martin Odler předmět s pomocí archeometalurga Jiřího Kmoška (nyní doktoranda na Akademie der bildende Künste ve Vídni) prozkoumal, všiml si, že je na něm rovnou několik „podezřelých“ rysů. Pohled mikroskopem totiž odhalil, že nástroj má charakteristické opotřebení odpovídající vrtání: jemné rýhy, zaoblené hrany a mírné zakřivení na pracovní straně, což jsou vlastnosti, které ukazují na rotační pohyb, nikoli jenom na jednoduché propichování spojené s obyčejným šídlem.

5300 let starý vrták z Egypta
Zdroj: Newcastle University

Ve studii, která vyšla v odborném časopise Egypt and the Levant, slovensko-český tým (Odler je hlavním autorem práce) také popsal šest zavinutí extrémně křehké kožené šňůrky, která podle něj byla pozůstatkem tětivy používané k pohánění tohoto lukového vrtáku. Ten byl starověkým vylepšením ručního vrtáku: šňůrka omotaná kolem hřídele se pohybuje sem a tam pomocí luku, aby vrták rychle rotoval a udělal tak víc práce.

Výsledkem je starověká vrtačka, která umí proděravět různé druhy materiálů mnohem rychleji, než by to dokázaly jen lidské ruce. A co je zásadní: tato konkrétní pochází ještě z takzvaného predynastického období – tedy z epochy po polovině čtvrtého tisíciletí před naším letopočtem, z doby před vládou prvních faraonů.

Před faraony

„Staří Egypťané jsou známí svými kamennými chrámy, pestře zdobenými hrobkami a nádhernými šperky, ale za těmito úspěchy se skrývají praktické, každodenní technologie, které se v archeologických nálezech zachovaly jenom zřídka. Jednou z nejdůležitějších byla vrtačka – nástroj používaný k vrtání do dřeva, kamene a korálků, který umožňoval všechno od výroby nábytku až po úpravu ozdob,“ vysvětluje Odler.

Martin Odler
Zdroj: Český egyptologický ústav FF UK/Petr Košárek

Jeho nová analýza dle něj opravdu poskytla silné důkazy o tom, že tento předmět byl používán jako lukový vrták, který umožňoval rychlejší a kontrolovanější vrtání než pouhé ruční tlačení nebo otáčení nástroje podobného šídlu. „To naznačuje, že egyptští řemeslníci ovládali spolehlivé rotační vrtání více než dvě tisíciletí před vznikem některých z nejlépe zachovaných sad vrtáků,“ doplňuje vědec.

Podobné lukové vrtačky jsou dobře známé z pozdějších období egyptské historie, včetně dochovaných příkladů z Nové říše z poloviny až konce druhého tisíciletí před naším letopočtem, kdy hrobové scény zobrazují řemeslníky při vrtání korálků a dřeva v hrobkách nacházejících se v oblasti západního břehu Luxoru.

Čeští egyptologové objevili hrobku královského písaře
Hrobka vysokého hodnostáře Džehutiemhata

Naznačuje vrták existenci vyspělejší technologie?

Chemická analýza provedená týmem pomocí přenosného rentgenového fluorescenčního spektrometru rovněž odhalila, že popsaný vrták byl vyroben z neobvyklé slitiny mědi. Spoluautor Jiří Kmošek vysvětluje: „Vrták obsahuje arsen a nikl, s významným podílem olova a stříbra. Takové složení by ve srovnání se standardní mědí vedlo k tvrdšímu a vizuálně odlišnému kovu. Přítomnost stříbra a olova může naznačovat záměrnou volbu slitiny a potenciálně širší sítě materiálů nebo know-how spojující Egypt s širším starověkým východním Středomořím ve čtvrtém tisíciletí před naším letopočtem.“

„Objev nejstaršího lukového vrtáku z Egypta obohacuje a rozšiřuje dějiny staroegyptské technologie. Díky spolupráci s inženýrem Kmoškem se dalo analyzovat neinvazivně i chemické složení a artefakt se ukázal ještě zajímavějším než na základě typologie a traseologie. Je to první z několika článků, které připravujeme s úmyslem obohatit dějiny pravěké staroegyptské metalurgie,“ shrnul pro ČT24 význam aktuální studie její hlavní autor.

Odkaz na studii
Xixao

Výběr redakce

Rusko zaútočilo na Ukrajinu stovkami dronů a desítkami raket

Rusko zaútočilo na Ukrajinu stovkami dronů a desítkami raket

před 26 mminutami
Slovensko-český tým objevil nejstarší kovový vrták z Egypta. Vznikl před faraony

Slovensko-český tým objevil nejstarší kovový vrták z Egypta. Vznikl před faraony

před 37 mminutami
Sněhová kalamita zkomplikovala provoz na D1

Sněhová kalamita zkomplikovala provoz na D1

05:59Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Rozpoznávací nástroje dokáží odhalit deepfake videa. Většinou jsou ale placené

Rozpoznávací nástroje dokáží odhalit deepfake videa. Většinou jsou ale placené

před 3 hhodinami
ICE nelegálně uvěznil skoro čtyři a půl tisíce lidí, rozhodly soudy

ICE nelegálně uvěznil skoro čtyři a půl tisíce lidí, rozhodly soudy

před 5 hhodinami
Reportéři ČT zmapovali spornou zakázku na svoz odpadu v Praze

Reportéři ČT zmapovali spornou zakázku na svoz odpadu v Praze

před 12 hhodinami
Ukrajincům se v některých oblastech daří postupovat, píší média

Ukrajincům se v některých oblastech daří postupovat, píší média

před 13 hhodinami
Podstatné je, že bude mít resort životního prostředí skutečnou hlavu, soudí Kupka

Podstatné je, že bude mít resort životního prostředí skutečnou hlavu, soudí Kupka

před 13 hhodinami

Aktuálně z rubriky Věda

Slovensko-český tým objevil nejstarší kovový vrták z Egypta. Vznikl před faraony

Nový objev dvoučlenného vědeckého týmu naznačuje, že vyspělými technologiemi disponovali lidé v Egyptě už před 5300 lety, tedy v době, kdy této zemi ještě nevládli faraoni. Mladí vědci vzácný artefakt objevili, když znovu zkoumali dávno popsané předměty v muzeu.
před 37 mminutami

Rozpoznávací nástroje dokáží odhalit deepfake videa. Většinou jsou ale placené

Umělou inteligenci využívají i „ochránci internetu“. Ty nejlepší rozpoznávací nástroje totiž dokáží ve většině případů odhalit i videa vytvořená nebo upravená pomocí AI, která už lidi přelstí. S nárůstem podvodů a deepfake videí jsou tyto technologie stále důležitější. Většina takových nástrojů je ale placená a ty ve verzích zdarma obvykle tak dobře nefungují. Podobné nástroje proto zatím mají jen ti největší hráči v oblasti kyberbezpečnosti. Podle odborníků ale jejich počet poroste. Důležitý stále zůstává i kontext. I tady nicméně dokáží nástroje pomoci. Třeba rozpoznat, kdo na videu mluví, nebo analyzovat informace ve videu a s pomocí AI je pak srovnat s realitou.
před 3 hhodinami

Analýza fosilií ukázala, že v Japonsku kdysi žili jeskynní lvi

Před desítkami tisíc let žili na rozsáhlém území japonského souostroví lvi. Odhalila to podle agentury Kjódó analýza fosilních vzorků, o kterých se doposud předpokládalo, že patří tygrům. Ve skutečnosti však patří vyhynulému druhu lvů.
před 18 hhodinami

Mezi pitím slazených nápojů a úzkostí je silná souvislost, varuje studie

Nápoje plné cukrů mají prokazatelně negativní dopad na lidské tělesné zdraví. Nový výzkum se teď podíval na možné dopady na zdraví duševní – a podle něj také v této oblasti existují náznaky negativních dopadů.
před 19 hhodinami

Archeologové objevili na Moravě masivní kadlub z doby bronzové

Vědci objasnili původ kamenného kadlubu, který v době bronzové sloužil k výrobě hrotů kopí a v roce 2007 ho na zahradě našel majitel domu v Morkůvkách na Břeclavsku. Tato forma na zbraň dle archeologů pochází až z Karpat, z území dnešního Maďarska. Přesun obdobného předmětu na takovou vzdálenost byl tehdy výjimečný, upozornili vědci.
včera v 10:42

Epstein si „hýčkal“ skupinu elitních vědců, ukazují dokumenty

Nejnovější zveřejněné údaje z e-mailové databáze amerického finančníka Jeffreyho Epsteina ukazují, že kromě politiků, celebrit a umělců se tento sexuální násilník stýkal také s celou řadou předních světových vědců.
včera v 10:27

Štědrost je častější v chudším prostředí, ukázaly experimenty

Lidé v chudších zemích si pomáhají víc než ti v zemích bohatých. Nový výzkum se toto zdánlivě banální sdělení rozhodl podrobit experimentu. Autoři zjistili, že toto chování zřejmě není výsledkem dlouhých kulturních a společenských procesů, ale dokáže se na něj naladit poměrně snadno každý. Jen musí nastat příhodné podmínky.
15. 2. 2026

Mývalové na hranici Prahy. Brzy jich bude ještě víc, říká přírodovědec

Mývalové se podle přírodovědecké organizace Alka Wildlife poprvé dostali k hranicím Prahy. Fotopast jednoho zachytila pouhé dva kilometry od metropole, k níž se blíží údolím Berounky. Český přírodovědec Jan Cukor označuje za vysoce pravděpodobné, že se mýval bude na našem území dále šířit.
14. 2. 2026
Načítání...