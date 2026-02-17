Rusko zaútočilo na Ukrajinu stovkami dronů a desítkami raket


před 29 mminutami

Rusko v noci na úterý zaútočilo na Ukrajinu 396 drony a 29 střelami různého typu, protivzdušná obrana zneškodnila 367 bezpilotních letounů a 25 raket, uvedlo ukrajinské letectvo. Nálet cílil podle Kyjeva na energetiku, mrtvé či zraněné hlásí Sumská a Oděská oblast. Ukrajinské drony zasáhly podle ruských úřadů mimo jiné rafinerii v Krasnodarském kraji. V Ženevě by mělo začít další kolo americko-rusko-ukrajinských jednání.

Osmnáct ruských dronů a čtyři balistické střely zasáhly třináct míst, informovalo po náletu ukrajinské letectvo. Podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského bylo cílem ruského úderu ochromit energetickou infrastrukturu.

„Nepřítel znovu útočí na energetiku v Oděské oblasti,“ uvedla ukrajinská energetická společnost DTEK. Údery označila za ničivé pro energetickou infrastrukturu Oděsy. „Škody jsou mimořádně vážné. Opravy potrvají dlouho, než se zařízení vrátí do provozuschopného stavu,“ dodala firma s tím, že prvořadým úkolem je obnovit dodávky elektřiny do kritických infrastrukturních objektů.

Ukrajincům se v některých oblastech daří postupovat, píší média
Ilustrační foto

V Oděse jsou podle šéfa městské správy Serhije Lysaka po ruském útoku také zraněni tři senioři. V Sumské oblasti ruský noční dronový útok na rodinné domy zabil osmašedesátiletou seniorku, dalších šest lidí včetně dvou dětí zranil, informovala oblastní prokuratura. Ukrajinské úřady informovaly také o ruských nočních útocích na města Dnipro nebo Kryvyj Rih, kde hlásí různé škody.

Polské úřady kvůli operacím vojenského letectva uzavřely dočasně letiště v Řešově (Rzeszów) a Lublinu. Podle polské armády vojenské letecké operace ve vzdušném prostoru Polska souvisely s ruským útokem na sousední Ukrajinu.

Ukrajinské drony zřejmě zasáhly ruskou rafinerii

Ruské ministerstvo obrany tvrdí, že sestřelilo 151 ukrajinských dronů nad čtyřmi ruskými regiony, nelegálně anektovaným poloostrovem Krym a Černým i Azovským mořem. Ruský resort obrany obvykle neuvádí celkový rozsah ukrajinských vzdušných útoků, ale pouze údajně sestřelené drony. Neinformuje ani o škodách či obětech. O určitých škodách a případně o zraněných či zabitých civilistech se zpravidla zmiňují ruští regionální činitelé nebo telegramové účty.

Operační štáb ruského Krasnodarského kraje informuje o požáru v ropné rafinerii ve městě Ilskij, kde podle něj útok poškodil nádrž s ropnými produkty a na místě vypukl požár. „Zranění tam nejsou,“ uvedl štáb. Úlomky sestřeleného dronu se našly mimo jiné v přímořském letovisku Soči, tvrdí starosta města Andreja Prošunin. Ani tam nejsou podle něj zranění.

Ukrajina se už téměř dvanáct let brání ruské válce, z toho skoro čtyři roky její plnohodnotné fázi. Ruská armáda od loňského podzimu opět zintenzivnila útoky na ukrajinskou energetickou infrastrukturu. V posledních týdnech, kdy teploty opakovaně na Ukrajině padají hluboko pod nulu, Rusové zasahují energetický sektor a Ukrajinci se ocitají bez tepla a elektřiny. Kyjev se při svých útocích na ruské území zaměřuje především na vojenské cíle nebo objekty důležité pro ruské financování války, jako jsou například rafinerie.

Rusko podniklo další masivní útok na ukrajinskou energetiku, uvedl Šmyhal
Následky ruského útoku na ukrajinský Jahotyn v Kyjevské oblasti

Skupina zemí se ohradila proti postupu Izraele na Západním břehu

Osm zemí včetně Turecka, Egypta, Saúdské Arábie, Kataru a Spojených arabských emirátů ostře odsoudilo nová pozemková opatření, která schválila izraelská vláda a která mají upevnit izraelskou kontrolu nad okupovaným Západním břehem Jordánu. S odvoláním na společné prohlášení, které v úterý zveřejnilo turecké ministerstvo zahraničí, o tom informovala agentura Reuters.
před 9 mminutami

Začalo druhé kolo rozhovorů USA a Íránu o jaderném programu

V Ženevě začalo druhé kolo nepřímých rozhovorů USA a Íránu o jaderném programu Teheránu, píší tiskové agentury s odvoláním na íránská státní média. Během noci z pondělí na úterý americký prezident Donald Trump prohlásil, že se rozhovorů nepřímo zúčastní, a varoval Írán před následky, pokud nebude ochotný přistoupit na dohodu.
03:07Aktualizovánopřed 28 mminutami

Rusko zaútočilo na Ukrajinu stovkami dronů a desítkami raket

Rusko v noci na úterý zaútočilo na Ukrajinu 396 drony a 29 střelami různého typu, protivzdušná obrana zneškodnila 367 bezpilotních letounů a 25 raket, uvedlo ukrajinské letectvo. Nálet cílil podle Kyjeva na energetiku, mrtvé či zraněné hlásí Sumská a Oděská oblast. Ukrajinské drony zasáhly podle ruských úřadů mimo jiné rafinerii v Krasnodarském kraji. V Ženevě by mělo začít další kolo americko-rusko-ukrajinských jednání.
před 29 mminutami

Zůstat, či odejít? Strasti vysídlených sester z Donbasu popsali Reportéři ČT

Vleklá válka s Ruskem staví řadu Ukrajinců před obtížné dilema, zda opustit své domovy. Podle místních úřadů je v současnosti vysídlených 4,6 milionu lidí. Těžké rozhodnutí učinily i tři sestry z Doněcké oblasti, které prožily klidných šedesát let na svém hospodářství, než jim rodnou půdu začaly spalovat ruské útoky. Některá zvířata při útěku nedokázaly zachránit. Osud tří Ukrajinek zmapovala pro pořad Reportéři ČT zpravodajka Darja Stomatová.
před 1 hhodinou

V Ženevě budou USA, Ukrajina a Rusko jednat o možném klidu zbraní

Americká, ukrajinská i ruská delegace míří do Ženevy. Cílem jednání je dlouho vyhlížený klid zbraní. Řeč má být i o návrhu USA na zřízení nárazníkového území na Donbasu. Rusko chce také probrat územní otázky, s útoky proti Ukrajincům ale nepřestává ani krátce před ženevskou schůzkou. A podle ukrajinských tajných služeb chystá další údery na energetiku. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj upozornil, že takové útoky dohodu ztěžují. K tématu se také vyjádřil ředitel Pražského centra pro výzkum míru Michal Smetana. „Rusko aktuálně necítí žádný velký tlak, aby bylo nuceno přistoupit na diplomatické kompromisy k ukončení rusko-ukrajinské války. Nadále tak trvá na svých maximalistických požadavcích,“ míní Smetana. Rozhovor moderovala Hana Scharffová.
před 1 hhodinou

FBI odmítla spolupracovat s Minnesotou v případu zastřelení Prettiho

Americký Federální úřad pro vyšetřování (FBI) nebude sdílet informace a důkazy s vyšetřovateli státu Minnesota v případu zastřelení zdravotníka Alexe Prettiho federálními imigračními agenty v Minneapolisu. FBI minulý týden oznámila minnesotskému úřadu kriminálního vyšetřování (BCA), že s ním na vyšetřování nebude spolupracovat. BCA to uvedl ve svém pondělním prohlášení.
před 2 hhodinami

Rozpoznávací nástroje dokáží odhalit deepfake videa. Většinou jsou ale placené

Umělou inteligenci využívají i „ochránci internetu“. Ty nejlepší rozpoznávací nástroje totiž dokáží ve většině případů odhalit i videa vytvořená nebo upravená pomocí AI, která už lidi přelstí. S nárůstem podvodů a deepfake videí jsou tyto technologie stále důležitější. Většina takových nástrojů je ale placená a ty ve verzích zdarma obvykle tak dobře nefungují. Podobné nástroje proto zatím mají jen ti největší hráči v oblasti kyberbezpečnosti. Podle odborníků ale jejich počet poroste. Důležitý stále zůstává i kontext. I tady nicméně dokáží nástroje pomoci. Třeba rozpoznat, kdo na videu mluví, nebo analyzovat informace ve videu a s pomocí AI je pak srovnat s realitou.
před 3 hhodinami

ICE nelegálně uvěznil skoro čtyři a půl tisíce lidí, rozhodly soudy

Stovky amerických soudů po celých USA nezávisle na sobě rozhodly, že Imigrační a celní úřad Spojených států amerických (ICE) od října minulého roku nelegálně uvěznil přes 4400 lidí. Federální úřad po nástupu Donalda Trumpa na post amerického prezidenta výrazně zpřísnil přístup k imigrační politice. I přes soudní rozhodnutí pokračuje tamní vláda v zatýkáních a masivních deportacích, což dále zahlcuje soudní systém. Do konce roku má navíc ICE utratit 38,3 miliardy dolarů na výstavbu detenčních center po celé zemi.
před 5 hhodinami
