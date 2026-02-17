Rusko zaútočilo na Ukrajinu stovkami dronů a desítkami raket

Rusko v noci na úterý zaútočilo na Ukrajinu 396 drony a 29 střelami různého typu, protivzdušná obrana zneškodnila 367 bezpilotních letounů a 25 raket, uvedlo ukrajinské letectvo. Nálet cílil podle Kyjeva na energetiku, mrtvé či zraněné hlásí Sumská a Oděská oblast. Ukrajinské drony zasáhly podle ruských úřadů mimo jiné rafinerii v Krasnodarském kraji. V Ženevě by mělo začít další kolo americko-rusko-ukrajinských jednání.
Osmnáct ruských dronů a čtyři balistické střely zasáhly třináct míst, informovalo po náletu ukrajinské letectvo. Podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského bylo cílem ruského úderu ochromit energetickou infrastrukturu.
„Nepřítel znovu útočí na energetiku v Oděské oblasti,“ uvedla ukrajinská energetická společnost DTEK. Údery označila za ničivé pro energetickou infrastrukturu Oděsy. „Škody jsou mimořádně vážné. Opravy potrvají dlouho, než se zařízení vrátí do provozuschopného stavu,“ dodala firma s tím, že prvořadým úkolem je obnovit dodávky elektřiny do kritických infrastrukturních objektů.
V Oděse jsou podle šéfa městské správy Serhije Lysaka po ruském útoku také zraněni tři senioři. V Sumské oblasti ruský noční dronový útok na rodinné domy zabil osmašedesátiletou seniorku, dalších šest lidí včetně dvou dětí zranil, informovala oblastní prokuratura. Ukrajinské úřady informovaly také o ruských nočních útocích na města Dnipro nebo Kryvyj Rih, kde hlásí různé škody.
Polské úřady kvůli operacím vojenského letectva uzavřely dočasně letiště v Řešově (Rzeszów) a Lublinu. Podle polské armády vojenské letecké operace ve vzdušném prostoru Polska souvisely s ruským útokem na sousední Ukrajinu.
Ukrajinské drony zřejmě zasáhly ruskou rafinerii
Ruské ministerstvo obrany tvrdí, že sestřelilo 151 ukrajinských dronů nad čtyřmi ruskými regiony, nelegálně anektovaným poloostrovem Krym a Černým i Azovským mořem. Ruský resort obrany obvykle neuvádí celkový rozsah ukrajinských vzdušných útoků, ale pouze údajně sestřelené drony. Neinformuje ani o škodách či obětech. O určitých škodách a případně o zraněných či zabitých civilistech se zpravidla zmiňují ruští regionální činitelé nebo telegramové účty.
Operační štáb ruského Krasnodarského kraje informuje o požáru v ropné rafinerii ve městě Ilskij, kde podle něj útok poškodil nádrž s ropnými produkty a na místě vypukl požár. „Zranění tam nejsou,“ uvedl štáb. Úlomky sestřeleného dronu se našly mimo jiné v přímořském letovisku Soči, tvrdí starosta města Andreja Prošunin. Ani tam nejsou podle něj zranění.
Ukrajina se už téměř dvanáct let brání ruské válce, z toho skoro čtyři roky její plnohodnotné fázi. Ruská armáda od loňského podzimu opět zintenzivnila útoky na ukrajinskou energetickou infrastrukturu. V posledních týdnech, kdy teploty opakovaně na Ukrajině padají hluboko pod nulu, Rusové zasahují energetický sektor a Ukrajinci se ocitají bez tepla a elektřiny. Kyjev se při svých útocích na ruské území zaměřuje především na vojenské cíle nebo objekty důležité pro ruské financování války, jako jsou například rafinerie.