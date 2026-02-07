Rusko podniklo další masivní útok na ukrajinskou energetiku, uvedl Šmyhal

Rusko v noci na sobotu podniklo další rozsáhlý úder na ukrajinská energetická zařízení, útok pokračuje, uvedl ráno ukrajinský ministr energetiky Denys Šmyhal. Energetici jsou podle něj připraveni zahájit opravy, jakmile to bezpečnostní situace dovolí. Celkový rozsah úderu zatím není znám, ukrajinské letectvo v noci a ráno varovalo před hrozbou ruských střel i dronů.
Pod palbou byly zejména Chmelnycká, Rivnenská, Ternopilská, Ivano-Frankivská a Lvovská oblast, píše server Ukrajinska pravda. O útoku ale podle něj informovala také například šéfka správy Vinnycké oblasti Natalija Zabolotná, podle níž se jí spravovaný region ocitl pod masivním vzdušným útokem. Úderům čelily zejména regiony na západě Ukrajiny, píše web RBK-Ukrajina.
Podle Šmyhala Rusové útočili mimo jiné na rozvodny i některé tepelné elektrárny, úřady musely přikročit k nouzovým odpojením dodávek elektřiny. Energetická společnost Ukrenerho požádala o nouzovou pomoc z Polska, dodal ukrajinský ministr energetiky.
V Polsku, které s Ukrajinou sousedí, v sobotu kvůli rozsáhlému ruskému vzdušnému útoku úřady uzavřely dočasně vzdušný prostor kvůli nutnosti preventivně nasadit polské vojenské letectvo. V pohotovosti byly podle polského armádního velení také pozemní systémy protivzdušné obrany.
Ukrajinci jsou v mrazech bez tepla
Ukrajina se brání plnohodnotné ruské vojenské agresi od února 2022, součástí bojů jsou vzdušné údery obou stran na různé cíle na území nepřítele. Rusko od podzimu opět zintenzivnilo útoky na ukrajinskou energetickou infrastrukturu.
V posledních týdnech, kdy teploty na Ukrajině padají hluboko pod nulu, Rusové opakovaně zasahují energetický sektor a Ukrajinci se v mrazech ocitají bez tepla a bez elektřiny. Moskva tvrdí, že se snaží ochromit ukrajinský vojensko-průmyslový komplex, ale podle mnohých chce zlomit morálku Ukrajinců.
Rusko pokračuje ve své invazi i přesto, že země vedou za zprostředkování Spojených států hovory o ukončení téměř čtyřleté války, poznamenala agentura AFP. V posledních týdnech se vyjednávači sešli dvakrát v Abú Dhabí, přičemž tento týden se Moskva s Kyjevem dohodla na další výměně vězňů. V klíčové o otázce týkající se území ale strany nedosáhly průlomu, dodala agentura.
