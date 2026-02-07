Rusko podniklo další masivní útok na ukrajinskou energetiku, uvedl Šmyhal


před 18 mminutami|Zdroj: ČTK

Rusko v noci na sobotu podniklo další rozsáhlý úder na ukrajinská energetická zařízení, útok pokračuje, uvedl ráno ukrajinský ministr energetiky Denys Šmyhal. Energetici jsou podle něj připraveni zahájit opravy, jakmile to bezpečnostní situace dovolí. Celkový rozsah úderu zatím není znám, ukrajinské letectvo v noci a ráno varovalo před hrozbou ruských střel i dronů.

Pod palbou byly zejména Chmelnycká, Rivnenská, Ternopilská, Ivano-Frankivská a Lvovská oblast, píše server Ukrajinska pravda. O útoku ale podle něj informovala také například šéfka správy Vinnycké oblasti Natalija Zabolotná, podle níž se jí spravovaný region ocitl pod masivním vzdušným útokem. Úderům čelily zejména regiony na západě Ukrajiny, píše web RBK-Ukrajina.

Podle Šmyhala Rusové útočili mimo jiné na rozvodny i některé tepelné elektrárny, úřady musely přikročit k nouzovým odpojením dodávek elektřiny. Energetická společnost Ukrenerho požádala o nouzovou pomoc z Polska, dodal ukrajinský ministr energetiky.

V Polsku, které s Ukrajinou sousedí, v sobotu kvůli rozsáhlému ruskému vzdušnému útoku úřady uzavřely dočasně vzdušný prostor kvůli nutnosti preventivně nasadit polské vojenské letectvo. V pohotovosti byly podle polského armádního velení také pozemní systémy protivzdušné obrany.

Ukrajinci jsou v mrazech bez tepla

Ukrajina se brání plnohodnotné ruské vojenské agresi od února 2022, součástí bojů jsou vzdušné údery obou stran na různé cíle na území nepřítele. Rusko od podzimu opět zintenzivnilo útoky na ukrajinskou energetickou infrastrukturu.

V posledních týdnech, kdy teploty na Ukrajině padají hluboko pod nulu, Rusové opakovaně zasahují energetický sektor a Ukrajinci se v mrazech ocitají bez tepla a bez elektřiny. Moskva tvrdí, že se snaží ochromit ukrajinský vojensko-průmyslový komplex, ale podle mnohých chce zlomit morálku Ukrajinců.

Rusko pokračuje ve své invazi i přesto, že země vedou za zprostředkování Spojených států hovory o ukončení téměř čtyřleté války, poznamenala agentura AFP. V posledních týdnech se vyjednávači sešli dvakrát v Abú Dhabí, přičemž tento týden se Moskva s Kyjevem dohodla na další výměně vězňů. V klíčové o otázce týkající se území ale strany nedosáhly průlomu, dodala agentura.

Načítání...

Výběr redakce

Japonská „Železná lady“ chce posílit armádu a nabudit ekonomiku

Japonská „Železná lady“ chce posílit armádu a nabudit ekonomiku

před 2 hhodinami
Rekvalifikační kurzy by si mohli řídit sami zaměstnavatelé, navrhuje ministerstvo

Rekvalifikační kurzy by si mohli řídit sami zaměstnavatelé, navrhuje ministerstvo

před 3 hhodinami
Zemřela „česká Bardotka“ Jana Brejchová

Zemřela „česká Bardotka“ Jana Brejchová

včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami
Atentátník v mešitě v Islámábádu zabil desítky lidí

Atentátník v mešitě v Islámábádu zabil desítky lidí

včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami
Ruský Rosatom začal s dostavbou maďarské elektrárny Paks

Ruský Rosatom začal s dostavbou maďarské elektrárny Paks

před 11 hhodinami
Pavel bude vypovídat na policii kvůli Macinkovým zprávám

Pavel bude vypovídat na policii kvůli Macinkovým zprávám

před 12 hhodinami
Lidské životy jsou důležitější než olympiáda s ruskou účastí, míní Hašek

Lidské životy jsou důležitější než olympiáda s ruskou účastí, míní Hašek

před 13 hhodinami
V Británii začal platit nejpřísnější zákon proti deepfake pornu

V Británii začal platit nejpřísnější zákon proti deepfake pornu

před 13 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Rusko podniklo další masivní útok na ukrajinskou energetiku, uvedl Šmyhal

Rusko v noci na sobotu podniklo další rozsáhlý úder na ukrajinská energetická zařízení, útok pokračuje, uvedl ráno ukrajinský ministr energetiky Denys Šmyhal. Energetici jsou podle něj připraveni zahájit opravy, jakmile to bezpečnostní situace dovolí. Celkový rozsah úderu zatím není znám, ukrajinské letectvo v noci a ráno varovalo před hrozbou ruských střel i dronů.
před 18 mminutami

Japonská „Železná lady“ chce posílit armádu a nabudit ekonomiku

Japonsko čekají v neděli předčasné parlamentní volby. Premiérka Sanae Takaičiová přezdívaná Železná lady si od nich slibuje silný mandát k prosazení hospodářských reforem. Japonská ekonomika dlouhodobě stagnuje, mzdy klesají a jen oslabil. Stárnoucí národ trápí rostoucí životní náklady, Takaičiová chce proto ulevit domácnostem, podle expertů tím ale stát ještě víc zadluží. Otázkou zůstává, zda se premiérka pokusí v době napjatých vztahů s Čínou a zbrojení změnit pacifistickou ústavu.
před 2 hhodinami

Kuba v reakci na americké ropné embargo zavádí přísná úsporná opatření

Kuba v reakci na americké ropné embargo zavádí přísná opatření k úspoře energií. Úřady budu fungovat jen od pondělí do čtvrtka, omezí se dopravní spoje, prezenční výuka na školách i ubytování pro turisty. Podle agentury DPA o tom v pátek večer místního času informovalo několik kubánských ministrů ve státní televizi.
před 3 hhodinami

SpaceX se místo mise na Mars chce předtím soustředit na Měsíc, píše WSJ

Vesmírná společnost miliardáře Elona Muska SpaceX odloží misi na Mars plánovanou na letošní rok. Místo toho se chce soustředit na dlouho slibovanou cestu na Měsíc. S odkazem na své zdroje o tom píše deník The Wall Street Journal (WSJ). Další zdroj listu uvedl, že si firma dala za cíl přistát na Měsíci bez lidí na palubě v březnu 2027.
před 7 hhodinami

Atentátník v mešitě v Islámábádu zabil desítky lidí

Sebevražedný atentátník v šíitské mešitě Chadídža al-Kubra v době páteční modlitby na okraji Islámábádu zavraždil nejméně 31 lidí, uvedla agentura AFP s odkazem na bezpečnostní zdroje. Útok zranil více než 170 lidí, napsala agentura Reuters s odkazem na místní úřady. Média podle informací z místa předpokládají další nárůst počtu obětí, jelikož řada zraněných je v kritickém stavu. Útočník byl těsně předtím, než bombu odpálil, zastaven u vchodu do svatostánku. K útoku se podle agentury Reuters přihlásila teroristická organizace Islámský stát.
včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami

Ruský Rosatom začal s dostavbou maďarské elektrárny Paks

Po dvanácti letech od podpisu smlouvy začíná ruská společnost Rosatom rozšiřovat maďarskou jadernou elektrárnu Paks. Projekt loni získal výjimku z amerických sankcí proti ruskému energetickému sektoru. Maďarská vláda projekt označila za vlajkovou loď revitalizace evropské jaderné energetiky.
před 11 hhodinami

Slovenská policie zastavila stíhání některých kroků státu za covidu-19

Slovenská policie zastavila stíhání v případu některých kroků státu za pandemie nemoci covid-19. S odvoláním na vyjádření prokuratury to napsal portál Aktuality.sk, rozhodnutí zatím není pravomocné. Šlo o vyšetřování nadúmrtí v době koronavirové nákazy, jakož i podezření z trestných činů obecného ohrožení a maření úlohy veřejným činitelem.
před 13 hhodinami

V Británii začal platit nejpřísnější zákon proti deepfake pornu

Ve Velké Británii začal platit nejpřísnější zákon proti vytváření falešných sexuálních fotografií skutečných lidí za pomoci umělé inteligence (AI). Pachatelům za to hrozí dva roky, respektive devět let, pokud je obětí dítě. Internetové platformy pak mohou čelit pokutám do výše deseti procent globálních příjmů. Londýnská vláda zároveň vytváří nástroj, který takový obsah snadno odhalí. Problémová je především AI jménem Grok na síti X, která patří miliardáři Elonu Muskovi. „Jednání Groku a X je nechutné a ostudné a upřímně řečeno, rozhodnutí proměnit toto v prémiovou službu je otřesné,“ nešetřil kritikou britský premiér Keir Starmer.
před 13 hhodinami
Načítání...