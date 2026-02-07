USA chtějí, aby rusko-ukrajinská válka skončila do června, řekl Zelenskyj

Spojené státy chtějí, aby Ukrajina a Rusko ukončily válku do června, řekl podle agentur AP a AFP ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Pokud termín nebude dodržen, administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa podle něj pravděpodobně vyvine na obě strany tlak. Američané také navrhli, aby se vyjednávací týmy Kyjeva a Moskvy setkaly příště v USA, nejspíše v Miami, dodal Zelenskyj. Ukrajina se brání plnohodnotné ruské vojenské agresi od února 2022.
„Američané navrhují, aby strany ukončily válku do začátku tohoto léta, a pravděpodobně vyvinou na strany tlak přesně podle tohoto harmonogramu,“ řekl v pátek Zelenskyj, přičemž informace byly embargované do sobotního rána. „Říkají, že chtějí udělat všechno do června. A udělají vše pro to, aby válku ukončili. Chtějí jasný harmonogram všech akcí,“ dodal ukrajinský prezident.
Zelenskyj dále sdělil, že Američané podle něj poprvé navrhli uspořádat další kolo třístranných rozhovorů na americké půdě. „Potvrdili jsme naši účast,“ podotkl. Rozhovory by se podle ukrajinského prezidenta mohly konat v Miami.
Trump si rozhovory o rusko-ukrajinské válce pochvaloval. „Dnes se konaly velmi, velmi dobré rozhovory týkající se Ruska a Ukrajiny. Něco by se mohlo stát,“ uvedl v pátek na palubě prezidentského speciálu směřujícího na Floridu bez dalších podrobností.
Ukrajinci a Rusové společně s Američany jednali o možnostech ukončení plnohodnotné války, kterou rozpoutalo Rusko svým vpádem do sousední země před téměř čtyřmi roky, v uplynulých týdnech dvakrát v Abú Dhabí. Tento týden se Moskva s Kyjevem dohodla na další výměně vězňů. V klíčové otázce týkající se území ale strany nedosáhly průlomu, uvedla AFP.
Z dřívějších vyjádření vyplývá, že Rusko jako podmínku pro ukončení bojů požaduje ovládnutí celého ukrajinského Donbasu, tedy i částí, které ruská vojska za čtyři roky své agrese nedokázala dobýt. Kyjev tato území vyklidit odmítá.