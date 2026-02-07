USA chtějí, aby rusko-ukrajinská válka skončila do června, řekl Zelenskyj


7. 2. 2026Aktualizovánopřed 44 mminutami|Zdroj: ČTK

Spojené státy chtějí, aby Ukrajina a Rusko ukončily válku do června, řekl podle agentur AP a AFP ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Pokud termín nebude dodržen, administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa podle něj pravděpodobně vyvine na obě strany tlak. Američané také navrhli, aby se vyjednávací týmy Kyjeva a Moskvy setkaly příště v USA, nejspíše v Miami, dodal Zelenskyj. Ukrajina se brání plnohodnotné ruské vojenské agresi od února 2022.

„Američané navrhují, aby strany ukončily válku do začátku tohoto léta, a pravděpodobně vyvinou na strany tlak přesně podle tohoto harmonogramu,“ řekl v pátek Zelenskyj, přičemž informace byly embargované do sobotního rána. „Říkají, že chtějí udělat všechno do června. A udělají vše pro to, aby válku ukončili. Chtějí jasný harmonogram všech akcí,“ dodal ukrajinský prezident.

Zelenskyj dále sdělil, že Američané podle něj poprvé navrhli uspořádat další kolo třístranných rozhovorů na americké půdě. „Potvrdili jsme naši účast,“ podotkl. Rozhovory by se podle ukrajinského prezidenta mohly konat v Miami.

Trump si rozhovory o rusko-ukrajinské válce pochvaloval. „Dnes se konaly velmi, velmi dobré rozhovory týkající se Ruska a Ukrajiny. Něco by se mohlo stát,“ uvedl v pátek na palubě prezidentského speciálu směřujícího na Floridu bez dalších podrobností.

Rusko podniklo další masivní útok na ukrajinskou energetiku, uvedl Šmyhal
Následky ruského útoku na ukrajinský Jahotyn v Kyjevské oblasti

Ukrajinci a Rusové společně s Američany jednali o možnostech ukončení plnohodnotné války, kterou rozpoutalo Rusko svým vpádem do sousední země před téměř čtyřmi roky, v uplynulých týdnech dvakrát v Abú Dhabí. Tento týden se Moskva s Kyjevem dohodla na další výměně vězňů. V klíčové otázce týkající se území ale strany nedosáhly průlomu, uvedla AFP.

Z dřívějších vyjádření vyplývá, že Rusko jako podmínku pro ukončení bojů požaduje ovládnutí celého ukrajinského Donbasu, tedy i částí, které ruská vojska za čtyři roky své agrese nedokázala dobýt. Kyjev tato území vyklidit odmítá.

V Abú Dhabí skončil první den druhého kola jednání USA, Ruska a Ukrajiny
Trojstranná jednání USA, Ukrajiny a Ruska v Abú Dhabí z 4. 2. 2026

Výběr redakce

USA chtějí, aby rusko-ukrajinská válka skončila do června, řekl Zelenskyj

USA chtějí, aby rusko-ukrajinská válka skončila do června, řekl Zelenskyj

10:30Aktualizovánopřed 44 mminutami
Šťastný by si přál olympiádu v Česku. Připustil ale ekonomickou náročnost

Šťastný by si přál olympiádu v Česku. Připustil ale ekonomickou náročnost

před 48 mminutami
Nelegální odpad z Brna začne německá firma odvážet v úterý, uvedlo ministerstvo

Nelegální odpad z Brna začne německá firma odvážet v úterý, uvedlo ministerstvo

před 3 hhodinami
Japonská „Železná lady“ chce posílit armádu a nabudit ekonomiku

Japonská „Železná lady“ chce posílit armádu a nabudit ekonomiku

před 5 hhodinami
Kuba v reakci na americké ropné embargo zavádí přísná úsporná opatření

Kuba v reakci na americké ropné embargo zavádí přísná úsporná opatření

před 6 hhodinami
Rekvalifikační kurzy by si mohli řídit sami zaměstnavatelé, navrhuje ministerstvo

Rekvalifikační kurzy by si mohli řídit sami zaměstnavatelé, navrhuje ministerstvo

před 6 hhodinami
SpaceX se místo mise na Mars chce předtím soustředit na Měsíc, píše WSJ

SpaceX se místo mise na Mars chce předtím soustředit na Měsíc, píše WSJ

před 10 hhodinami
Zemřela „česká Bardotka“ Jana Brejchová

Zemřela „česká Bardotka“ Jana Brejchová

včeraAktualizovánopřed 13 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

USA chtějí, aby rusko-ukrajinská válka skončila do června, řekl Zelenskyj

Spojené státy chtějí, aby Ukrajina a Rusko ukončily válku do června, řekl podle agentur AP a AFP ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Pokud termín nebude dodržen, administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa podle něj pravděpodobně vyvine na obě strany tlak. Američané také navrhli, aby se vyjednávací týmy Kyjeva a Moskvy setkaly příště v USA, nejspíše v Miami, dodal Zelenskyj. Ukrajina se brání plnohodnotné ruské vojenské agresi od února 2022.
10:30Aktualizovánopřed 44 mminutami

Šťastný by si přál olympiádu v Česku. Připustil ale ekonomickou náročnost

V Itálii v pátek večer začala olympiáda. Až do 22. února budou o medaile soutěžit skoro tři tisíce sportovců z devadesátky zemí. Ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný (Motoristé) by byl rád, kdyby se olympiáda v budoucnosti pořádala také v Česku. Řekl to v Událostech, komentářích moderovaných Lukášem Dolanským. Připustil ale, že by to bylo ekonomicky náročné.
před 48 mminutami

Rusko podniklo další masivní útok na ukrajinskou energetiku, uvedl Šmyhal

Rusko v noci na sobotu podniklo další rozsáhlý úder na ukrajinská energetická zařízení, útok pokračuje, uvedl ráno ukrajinský ministr energetiky Denys Šmyhal. Energetici jsou podle něj připraveni zahájit opravy, jakmile to bezpečnostní situace dovolí. Rusové použili přes čtyři sta dronů a přibližně čtyřicet střel různého typu, škody jsou ve Volyňské, Ivano-Frankivské, Lvovské a Rivnenské oblasti, upřesnil posléze prezident Volodymyr Zelenskyj na síti X.
09:12Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Japonská „Železná lady“ chce posílit armádu a nabudit ekonomiku

Japonsko čekají v neděli předčasné parlamentní volby. Premiérka Sanae Takaičiová přezdívaná Železná lady si od nich slibuje silný mandát k prosazení hospodářských reforem. Japonská ekonomika dlouhodobě stagnuje, mzdy klesají a jen oslabil. Stárnoucí národ trápí rostoucí životní náklady, Takaičiová chce proto ulevit domácnostem, podle expertů tím ale stát ještě víc zadluží. Otázkou zůstává, zda se premiérka pokusí v době napjatých vztahů s Čínou a zbrojení změnit pacifistickou ústavu.
před 5 hhodinami

Kuba v reakci na americké ropné embargo zavádí přísná úsporná opatření

Kuba v reakci na americké ropné embargo zavádí přísná opatření k úspoře energií. Úřady budu fungovat jen od pondělí do čtvrtka, omezí se dopravní spoje, prezenční výuka na školách i ubytování pro turisty. Podle agentury DPA o tom v pátek večer místního času informovalo několik kubánských ministrů ve státní televizi.
před 6 hhodinami

SpaceX se místo mise na Mars chce předtím soustředit na Měsíc, píše WSJ

Vesmírná společnost miliardáře Elona Muska SpaceX odloží misi na Mars plánovanou na letošní rok. Místo toho se chce soustředit na dlouho slibovanou cestu na Měsíc. S odkazem na své zdroje o tom píše deník The Wall Street Journal (WSJ). Další zdroj listu uvedl, že si firma dala za cíl přistát na Měsíci bez lidí na palubě v březnu 2027.
před 10 hhodinami

Atentátník v mešitě v Islámábádu zabil desítky lidí

Sebevražedný atentátník v šíitské mešitě Chadídža al-Kubra v době páteční modlitby na okraji Islámábádu zavraždil nejméně 31 lidí, uvedla agentura AFP s odkazem na bezpečnostní zdroje. Útok zranil více než 170 lidí, napsala agentura Reuters s odkazem na místní úřady. Média podle informací z místa předpokládají další nárůst počtu obětí, jelikož řada zraněných je v kritickém stavu. Útočník byl těsně předtím, než bombu odpálil, zastaven u vchodu do svatostánku. K útoku se podle agentury Reuters přihlásila teroristická organizace Islámský stát.
včeraAktualizovánopřed 13 hhodinami

Ruský Rosatom začal s dostavbou maďarské elektrárny Paks

Po dvanácti letech od podpisu smlouvy začíná ruská společnost Rosatom rozšiřovat maďarskou jadernou elektrárnu Paks. Projekt loni získal výjimku z amerických sankcí proti ruskému energetickému sektoru. Maďarská vláda projekt označila za vlajkovou loď revitalizace evropské jaderné energetiky.
před 14 hhodinami
Načítání...