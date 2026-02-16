Ukrajincům se v některých oblastech daří postupovat, píší média

Ukrajinské armádě se minulý týden dařilo na některých úsecích fronty postupovat. Web Kyiv Post s odvoláním na armádní zdroje uvedl, že obránci dokázali osvobodit jedenáct vesnic. O postupu ukrajinských sil informovala i agentura AFP. Někteří analytici se domnívají, že za vojenskými úspěchy Kyjeva stojí především problémy s internetovým systémem Starlink, které v únoru zaznamenala ruská armáda.
AFP s odkazem na svůj výpočet tvrdí, že se Ukrajincům podařilo minulý týden získat zpět na dvě stě kilometrů čtverečních území, což je podle agentury nejrychlejší postup ukrajinské armády od roku 2023. Pro svůj výpočet použila údaje amerického Institutu pro studium války (ISW). Ruská armáda získala nové území jen v pondělí, po zbytek týdne postupovali Ukrajinci.
To v pondělí napsal i server Kyiv Post, podle něhož se ukrajinským silám podařilo během víkendu osvobodit hned pět vesnic v okolí města Huljajpole v Záporožské oblasti. Útoky navíc podle webu donutily ruské jednotky ustoupit přes strategickou řeku Hajčur, a ukrajinské síly tak obnovily kontrolu nad územím, které invazní armáda držela od konce léta. Menší postup ukrajinských pozemních sil byl podle serveru hlášen i v okolí měst Svjatohirsk a Časiv Jar v Doněcké oblasti.
Nezávislí analytici podle webu sdělili, že ukrajinské zisky během zhruba pěti dnů bojů, které v podstatě zvrátily ruský postup v okolí města Huljajpole, jehož se invazním silám podařilo dosáhnout během tří až čtyř měsíců za cenu těžkých ztrát, byly jasným vítězstvím Kyjeva.
Francouzský vojenský analytik Clément Molin nicméně v neděli poznamenal, že útoky byly široce roztříštěné a nejednalo se o protiofenzivu, ale o „vyčištění“ s cílem vytvořit silnější obranné pozice před zahájením pravděpodobné ruské jarní ofenzivy. „Ukrajina se nesnaží prorazit – závodí se zakopáváním,“ podotkl Molin.
Analýza zveřejněná v pondělí projektem DeepState, který je pokládaný za blízký ukrajinské armádě, potvrdila, že obránci postoupili v Huljajpole i dalších sektorech, ovšem varovala, že situace je proměnlivá a že ukrajinská moc nad dobytými vesnicemi ještě není upevněna. Informaci, že Ukrajinci „zahájili útočné operace“ v okolí Huljajpole, potvrdilo podle Kyiv Post i ruské ministerstvo obrany.
Ukrajině pravděpodobně pomohla ruská ztráta přístupu ke Starlinku
Agentura AFP citovala analýzu ISW, podle níž postupu ukrajinských jednotek pravděpodobně napomohly problémy, které má ruská armáda s používáním komunikačního systému Starlink. Americká společnost SpaceX, která systém provozuje, uvedla, že zavedla opatření proti využívání tohoto systému ruskou armádou. Ta ho používala například pro navádění bezpilotních prostředků.
Souvislost s tímto krokem vidí podle Kyiv Post v postupu Ukrajinců i ruské a ukrajinské zdroje, podle nichž odstřihnutí od satelitů způsobilo, že ruské jednotky byly z velké části neschopné vyměňovat si digitální data. Odstavení také vyřadilo z provozu ruská bezpilotní pozemní vozidla, což donutilo logistické jednotky využít pro dodávání potravin a munice vojákům v první linii automobily, motocykly nebo čtyřkolky, které jsou vysoce zranitelné vůči útokům dronů.
Agentura AFP uvádí, že před začátkem plnohodnotné invaze před téměř čtyřmi roky Rusko kontrolovalo sedm procent ukrajinského území. V současnosti to je 19,5 procenta, před rokem to bylo 18,6 procenta. Rozloha Ukrajiny je přes 603 tisíc kilometrů čtverečních.
