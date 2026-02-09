O Pokrovsk a Myrnohrad se vedou poslední boje, míní analytici

Situace ve městech Pokrovsk a Myrnohrad na východě Ukrajiny, o jejichž dobytí se více než rok snaží ruské jednotky, se zhoršila, píše agentura Unian s odvoláním na analytiky z projektu DeepState, pokládaného za blízký ukrajinské armádě. Podle analytiků se o tato dvě města vedou poslední boje. Velení ukrajinských sil se k aktuální situaci dosud nevyjádřilo.
Ukrajina opakovaně popřela vícerá tvrzení Moskvy o dobytí Pokrovsku, Kupjansku i dalších míst. Vojáky u Kupjansku dokonce krátce po jednom jeho údajném dobytí Rusy navštívil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
Ukrajinští vojáci již sedmnáct měsíců brání Pokrovsk, kde znovu ovládli severní část města, tvrdil ukrajinský hlavní velitel Oleksandr Syrskyj v polovině prosince. O měsíc později označil situaci v Pokrovsku a Myrnohradu za těžkou.
Ruská pěchota se nyní snaží proniknout právě do severní části Pokrovsku. Rusko silně omezilo přísun ukrajinských posil a zásob do města, a to i za pomoci dálkového pokládání minových polí. Pokusy dovézt čerstvé vojáky v obrněných vozech skončily zničením vozidel, ruská armáda také zesílila bombardování ukrajinských pozic řízenými leteckými bombami.
Také na severu Myrnohradu „pokračují chaotické boje“ o pozice, které nadále brání ukrajinské síly, tvrdí analytici z DeepState. Ti vyčítají ukrajinskému velení, že nemá žádné plány na stažení ukrajinských sil, přestože Pokrovsk se „v každé chvíli“ může ocitnout v ruských rukou.
Pokrovsk býval dříve důležitým centrem zásobování ukrajinských vojsk čelících ruské invazi na Donbasu. Dobytí Pokrovsku a také Kosťantynivky, ležící několik desítek kilometrů severovýchodně, by ruské armádě poskytlo základnu pro postup ke dvěma největším městům, která Ukrajina v Doněcké oblasti ovládá: Slavjansku a Kramatorsku.