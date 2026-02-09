O Pokrovsk a Myrnohrad se vedou poslední boje, míní analytici


Situace ve městech Pokrovsk a Myrnohrad na východě Ukrajiny, o jejichž dobytí se více než rok snaží ruské jednotky, se zhoršila, píše agentura Unian s odvoláním na analytiky z projektu DeepState, pokládaného za blízký ukrajinské armádě. Podle analytiků se o tato dvě města vedou poslední boje. Velení ukrajinských sil se k aktuální situaci dosud nevyjádřilo.

Ukrajina opakovaně popřela vícerá tvrzení Moskvy o dobytí Pokrovsku, Kupjansku i dalších míst. Vojáky u Kupjansku dokonce krátce po jednom jeho údajném dobytí Rusy navštívil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

Ukrajinští vojáci již sedmnáct měsíců brání Pokrovsk, kde znovu ovládli severní část města, tvrdil ukrajinský hlavní velitel Oleksandr Syrskyj v polovině prosince. O měsíc později označil situaci v Pokrovsku a Myrnohradu za těžkou.

Ruská pěchota se nyní snaží proniknout právě do severní části Pokrovsku. Rusko silně omezilo přísun ukrajinských posil a zásob do města, a to i za pomoci dálkového pokládání minových polí. Pokusy dovézt čerstvé vojáky v obrněných vozech skončily zničením vozidel, ruská armáda také zesílila bombardování ukrajinských pozic řízenými leteckými bombami.

Také na severu Myrnohradu „pokračují chaotické boje“ o pozice, které nadále brání ukrajinské síly, tvrdí analytici z DeepState. Ti vyčítají ukrajinskému velení, že nemá žádné plány na stažení ukrajinských sil, přestože Pokrovsk se „v každé chvíli“ může ocitnout v ruských rukou.

Pokrovsk býval dříve důležitým centrem zásobování ukrajinských vojsk čelících ruské invazi na Donbasu. Dobytí Pokrovsku a také Kosťantynivky, ležící několik desítek kilometrů severovýchodně, by ruské armádě poskytlo základnu pro postup ke dvěma největším městům, která Ukrajina v Doněcké oblasti ovládá: Slavjansku a Kramatorsku.

Američtí plastičtí chirurgové vyzývají k odkladu operací pro změnu pohlaví

Americká společnost plastických chirurgů (ASPS) na začátku února oznámila, že v současné době neexistuje dostatek kvalitních výzkumů, které by prokazovaly, že operace vedoucí ke změně pohlaví u teenagerů prokazují dlouhodobé přínosy. Naopak, novější důkazy naznačují, že „léčba může přinášet komplikace a potenciální škody“. Vyzvala proto, aby lékaři odkládali operace změny pohlaví u mladých pacientů až do minimálně devatenácti let.
před 6 mminutami

Na Mnichovskou bezpečnostní konferenci má jet Pavel, Macinka i Zůna

Mnichovské bezpečnostní konference se za Česko zúčastní prezident Petr Pavel. Pojede i ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé), který po pondělím zasedání vlády sdělil, že na okraj fóra má dohodnutá bilaterální jednání. V Mnichově má naplánován program na pátek a sobotu. Premiér Andrej Babiš (ANO) v pondělí v Mnichově řekl, že se zúčastní i ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD). Kabinet na pondělím zasedání schvaloval technické zabezpečení cesty.
13:19Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Česká policie se zabývá kauzou související s Epsteinem

Česká policie se zabývá kauzou související s americkým finančníkem a sexuálním delikventem Jeffreyem Epsteinem, informovalo Policejní prezidium, podle něhož zatím policisté vyhodnocují informace z veřejných zdrojů. Poté upřesní další postup a rozhodne, který útvar se bude případem zabývat. Mezi miliony stran dokumentů zveřejněných v kauze je i několik českých stop – jednou z nich je, že si prý Epstein nechával z Česka dopravovat nezletilé dívky.
před 2 hhodinami

Írán začal hromadně zatýkat reformisty, včetně významných osobností

Íránské bezpečnostní síly začaly hromadně zatýkat představitele reformního hnutí v zemi, včetně řady významných osobností, uvedla agentura AP s odvoláním na lokální média. Vláda je údajně podezřívá z narušování politické situace v zemi během celostátních protivládních protestů, které vypukly na konci prosince.
před 3 hhodinami

Evropská komise obvinila Metu z blokování konkurence na WhatsAppu

Evropská komise (EK) obvinila americkou technologickou společnost Meta Platforms z porušení pravidel hospodářské soutěže. Zdůvodnila to blokováním konkurence v oblasti umělé inteligence (AI) na platformě pro zasílání zpráv WhatsApp. Meta jako vlastník WhatsAppu umožnila od 15. ledna využívat na této platformě jen svého asistenta Meta AI, čímž omezila přístup konkurentů k trhu, uvedla EK.
10:37Aktualizovánopřed 4 hhodinami

Soud v Hongkongu poslal prodemokratického aktivistu Laie na dvacet let za mříže

Soud v Hongkongu odsoudil prodemokratického aktivistu a bývalého mediálního magnáta Jimmyho Laie za „porušení zákona o národní bezpečnosti“ ke dvaceti letům vězení. Podle agentur AFP a AP je trest zatím nejvyšší uložený od přijetí Čínou vnuceného zákona, který prakticky umlčel kritické hlasy v Hongkongu. Lai veškerá obvinění odmítá, může se odvolat. K jeho okamžitému propuštění vyzvalo několik států i Evropská unie.
03:29Aktualizovánopřed 5 hhodinami

Prezidentské volby v Portugalsku vyhrál středolevicový Seguro

Novým prezidentem Portugalska se stal středolevicový politik António José Seguro. Potvrzují to po sečtení více než 99 procent okrsků takřka konečné výsledky nedělního druhého kola voleb, podle kterých získal zhruba dvě třetiny hlasů. Segurovým soupeřem byl šéf krajně pravicové strany Chega (Dost) André Ventura, který obdržel 34 procent hlasů. Seguro po vítězství prohlásil, že nechce být opozičním prezidentem.
včeraAktualizovánopřed 6 hhodinami
