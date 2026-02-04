V návrat už skoro nedoufají. Na Ukrajině žijí mimo domov přes čtyři miliony lidí


před 22 mminutami
Události: Přesuny obyvatel Ukrajiny
Na Ukrajině žije mimo své domovy už přes čtyři a půl milionu lidí. Kromě nízkých příjmů řeší především problémy s náhradním ubytováním a nedostatkem pracovních příležitostí. Štáb ČT navštívil v Kirovohradské oblasti tři sestry, které se před několika měsíci evakuovaly z frontové oblasti nad Pokrovskem.

Tři sestry odjely z donbaské vesnice severně od Pokrovsku před půl rokem. Valja nyní žije sama v chatce v Kirovohradské oblasti, kam přivezla jen zlomek své minulosti. Slepice odvezla, krávu musela prodat.

„Něco mi dala sestra, něco matka snachy. Něco mi poslaly. Trošku jsem se oblékla. Jinak mi to tam všechno shořelo. Všechno, co bylo, protože nás neevakuovali. Neměly jsme možnost najmout nákladní auto, abychom to odvezly,“ přiblížila Valja.

Z důchodu, který je v přepočtu necelých 1500 korun, by žena nevyžila. Je proto ráda, že nemusí platit nájem.

Více než čtyři a půl milionu vysídlenců

Na Ukrajině žije podle oficiálních údajů úřadů 4,6 milionu vnitřních přesídlenců. V případě, že mají nízké příjmy, jim vláda pomáhá a měsíčně vyplácí dva až tři tisíce hřiven, tedy tisíc až patnáct set korun.

Valja navštívila sestry poprvé od odjezdu z Donbasu. Odděluje je přibližně dvě stě kilometrů těžce průjezdných cest. Taťjana a Natalja dostaly od faráře zničenou starou chatu, kterou se s pomocí sousedů podařilo opravit. Na oplátku darovaly faráři svou kozu Černěnku.

„Všude na podlaze byl nepořádek. Vyskládaly jsme tam cihly. Krysy, krtci lezli do domu,“ popsala jedna ze sester.

V návrat už nedoufají

Stejně jako doma sestry na novém místě hospodaří. Občas chodí krmit divoká prasata v sousedství. Život v těchto krajích je klidný, návyky rozpoznávat nebezpečí ale ženám zůstaly.

„Ve čtyři ráno začali střílet. Ve čtyři hodiny ráno začínaly létat drony. V půl desáté mívali pauzu. To jsme chodily na silnici telefonovat,“ vzpomínala Taťjana.

V návrat do Doněcké oblasti tři sestry už skoro nedoufají. I kdyby ruská agrese v nejbližší době skončila, jejich domov bude potřeba budovat znovu od základů.

