„Zemřel půl kilometru od cíle.“ Útoků na ukrajinské dobrovolníky přibývá

před 54 mminutami
Události: Útoky na dobrovolníky na Ukrajině
V posledních měsících na Ukrajině přibývá případů, kdy dobrovolníci platí za záchranu cizího života tím vlastním. Děje se to navzdory tomu, že se většinou označují viditelným logem humanitární organizace. Ani to je před útokem mnohdy neochrání. Jedním z takových příkladů je i příběh dobrovolníka Slávy.

„Ve dne v noci na příjmu. Když někdo zavolal s prosbou o pomoc, hned v ranních hodinách vyrážel na frontu. Sláva jezdil na evakuace od prvních dní invaze. Poprvé jsme se potkali na jaře 2024, když z Vovčansku vyvážel nemohoucí babičku,“ přiblížila zahraniční zpravodajka ČT Darja Stomatová.

„Uměl vždy najít správná slova. Uměl lidi uklidnit, podpořit, přemluvit,“ popsala Slávu jeho manželka Lilia. Na Boží hod skupina dobrovolníků vyrazila pro zraněného muže do Kosťantynivky.

„Spatřili jsme dron, který letěl na nás. Zakřičel jsem, ať všichni opustí auto. Začal jsem hned brzdit. Když jsem vyskočil ven, uslyšel jsem výbuch,“ sdělil dobrovolník Bohdan, který byl v autě se Slávou. Kumulativní náboj prorazil střechu civilního vozidla přímo nad sedadlem spolujezdce. Sláva zemřel půl kilometru před cílem.

„V bytě je jeden stupeň.“ Rusko zneužívá zimu jako zbraň proti Ukrajincům
Polní kuchyně před vytápěnými stany na kyjevském sídlišti (25. ledna 2026)

Útoky na další humanitární pracovníky

Útok na humanitární pracovníky popsal také představitel humanitární organizace Proliska v Doněcké oblasti Jevhen Tkačov. „Naštěstí jsme stihli vyskočit a v autě nebyli cestující. Probilo to naskrz,“ řekl k úderu dronu.

Celkem Tkačov v roce 2025 zažil kolem deseti útoků. Na frontě přitom jezdí v autě s označením humanitární organizace. Pomáhá to pouze ve zlomku případů. „Dron začal odlétat na Bachmut. Říkal jsem si: ‘Operátor má přeci jen svědomí.’ Jenže on se okamžitě vrátil a cíleně zaútočil na auto,“ uvedl.

Organizace Proliska už pomáhá patnáct let. Nejen, že evakuují civilisty z frontových oblastí, ale také rozdávají pomoc lidem, kteří byli zasaženi útoky.

Rusové při útoku na vlak v Charkovské oblasti zabili pět lidí, uvádí úřady
Útok ruskými drony na vlak v Charkovské oblasti

Pomoc pro zesnulé dobrovolníky

Dobrovolníci spoléhají hlavně na pomoc domácích a zahraničních dárců. V případě úmrtí nedostanou rodiny od státu žádnou pomoc. „Velmi nám pomohli jiní dobrovolníci. Kluci, kteří to dělají dlouho. Pomáhají, podporují. Co se týče státu, tak ani nevím, jak na tohle odpovědět,“ sdělila Lilia.

Přátelé zabitého dobrovolníka se snaží sesbírat dvacet pět tisíc podpisů, aby Sláva za svou pomoc druhým mohl získat čestný titul Hrdina Ukrajiny. V tomto případě by rodina měla nárok na sociální výhody včetně vyššího důchodu.

Češi pomáhají s generátory pro Ukrajinu
Generátor pro nemocnici v Charkově

