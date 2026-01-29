Češi pomáhají s generátory pro Ukrajinu

Nahrávám video
Lidé na Ukrajině mají po masivních ruských útocích problém s přísunem elektrické energie. Pomáhají jim proto i české sbírky, Češi poslali Paměti národa dvanáct milionů korun, iniciativě Dárek pro Putina dokonce 160 milionů. Nadační fond Evy Pavlové pomohl financovat vysokokapacitní generátor s výkonem 620 kW pro nemocnici v Charkově, kam ho Paměť národa během příštích hodin převeze. Fond přispěl také půlmilionovým darem. Iniciativa Dárek pro Putina pořídila dvě obří elektrocentrály, které mohou zásobovat elektřinou stovky domácností, větší supermarket nebo malou nemocnici. Napadené zemi pomůže také ministerstvo zahraničí, které uvolnilo deset milionů na generátory, maximum v rámci současného rozpočtového provizoria.