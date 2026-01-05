Kosťantynivka jako pilíř obrany proti ruské expanzi. Štáb ČT natáčel u frontové linie

13 minut
Čtyřmi pilíři Donbasu jsou města Kupjansk, Lyman, Pokrovsk a Kosťantynivka na východě Ukrajiny. Když se obce zhroutí, ruská armáda vezme region do širšího obklíčení. Kosťantynivka brání ruskému průniku ke Kramatorsku a Slavjansku z jihovýchodu. Samotné město už je téměř v obklíčení, fronta se nachází zhruba devět kilometrů od něj. Rusové se nejvíce přiblížili východu města, do kterého už údajně pronikají ruské diverzní skupiny. Město je odříznuto od proudu, nefunguje pošta ani lékárny, nemocnice ukončila provoz v prosinci 2025. Město se drží díky ukrajinským brigádám. V Kosťantynivce natáčela pro Reportéry ČT zpravodajka Darja Stomatová s kameramanem Jánem Schürgerem.