Policie varuje řidiče, aby kvůli sněhové kalamitě nenajížděli na D1 na Vysočině

Dálnice D1 na Vysočině je v úterý ráno kvůli sněhové kalamitě obtížně sjízdná. V noci se na ní stalo několik nehod, ve stoupáních jsou uvízlé kamiony. Policie proto na síti X varovala, aby řidiči na dálnici u Humpolce nebo u Jihlavy vůbec nenajížděli. Výstraha Českého hydrometeorologického ústavu před silným sněžením platí na Vysočině do úterních 09:00.
Národní dopravní informační centrum (NDIC) upozornilo, že kamiony jsou kvůli větru a silnému sněžení uvízlé například ve směru na Brno od 99. kilometru ve stoupání k Větrnému Jeníkovu. Podobné problémy jsou v opačném směru od 112. kilometru.
„Z důvodu kalamitního stavu je obtížně sjízdná dálnice D1 na Vysočině. Obracíme se proto na řidiče, aby na dálnici D1 na 90. kilometru směr Humpolec ani na 111. kilometru směr Jihlava vůbec nenajížděli,“ uvedli policisté.
Nákladní vozidlo havarovalo v noci také nedaleko Humpolce na 98. kilometru ve směru na Prahu. Tuto nehodu se již podle NDIC podařilo odstranit.
Meteorologové před problémy v dopravě kvůli sněhu varovali. Výstraha platí od pondělního odpoledne. Řidiči by při cestování měli sledovat dopravní zpravodajství.