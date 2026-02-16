Sníh místy komplikuje dopravu, padat má do středy


Počasí od rána v části Čech komplikuje dopravu, místy na silnicích leží sníh. Ten má na většině území padat do středy. Nebe bude oblačné nebo zatažené a teploty přes den maximálně jen mírně nad nulou. Pak se vyjasní a ochladí, častěji bude mrznout i přes den. Na víkend přijde do nížin obleva s deštěm a sněžit bude už jen na horách, vyplývá z předpovědi na webu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

Sněžit začalo už v noci na pondělí, na západě Čech napadlo do rána do tří centimetrů, ale sněžení bude pokračovat. Do 14:00 platí výstraha meteorologů před novou sněhovou pokrývkou pro západní Čechy, kde by mělo napadnout až deset centimetrů.

Možné komplikace v dopravě kvůli čerstvému či mokrému sněhu se týkají krajů Karlovarského, Ústeckého, Plzeňského, Jihočeského, Středočeského a Vysočiny. Policisté z několika z nich informovali o tom, že v souvislosti s počasím řeší nehody. Silničáři řidiče vybízejí k opatrné jízdě.

Nehoda několika nákladních a osobních aut ráno před 6:40 uzavřela dálnici D8 mezi sedmým a devátým kilometrem ve směru na Ústí nad Labem. Jeden člověk utrpěl lehčí zranění, je na vyšetření v pražské nemocnici, sdělila záchranná služba.

„Původně šlo o nehodu jednoho nákladního a čtyř osobních aut, nyní už jde o nehodu šesti osobních a pěti nákladních aut,“ řekla policejní mluvčí Barbora Schneeweissová po 07:30. Uzavírka zřejmě potrvá déle, policie odklání dopravu přes Zdiby.

Jasněji bude od čtvrtka

„Se sněžením počítejte také v úterý a ve středu. Ve čtvrtek čekejte sněžení už jen ojediněle,“ uvedl ČHMÚ ráno na sociální síti X.

Mraky se rozplynou až na polojasno ve čtvrtek, v pátek může být i jasno. Teplotní maxima přes den mohou v pondělí být i jen čtyři stupně pod nulou, jinak kolem nuly a v jihozápadní polovině území naopak až plus čtyři stupně Celsia. V úterý by přes den většinou mrznout nemělo, od středy do pátku by se teploty měly držet kolem nuly.

„Ve čtvrtek a hlavně v pátek bude přibývat slunečních paprsků a srážky postupně ustanou. Tyto dny by také měly být nejchladnější z celého týdne – v noci teploty poklesnou na minus tři až minus osm stupňů Celsia, při malé oblačnosti a slabém větru ale lokálně i pod minus deset stupňů,“ uvedl ČHMÚ.

Na víkend podle meteorologů přijde obleva spojená s převážně zataženou oblohu a častým deštěm. Teploty přes den vystoupají v sobotu až k pěti a později během víkendu až k deseti stupňům Celsia. Ve vyšších horských polohách srážky i o víkendu pravděpodobně ještě zůstanou sněhové.

