SOUHRN: Zásadní události pondělí 16. února

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy pondělí 16. února 2026.
Novým kandidátem na ministra životního prostředí je poslanec Červený
Novým kandidátem Motoristů na ministra životního prostředí je poslanec Igor Červený, oznámil premiér Andrej Babiš (ANO). Náhradního uchazeče Motoristé navrhují poté, co prezident Petr Pavel odmítl jmenovat Filipa Turka mimo jiné kvůli některým jeho postojům a výrokům. Turek zůstává vládním zmocněncem pro klimatickou politiku. Pavel už nominaci Červeného obdržel, plánuje s ním osobní setkání. Nového kandidáta Motoristů na MŽP opozice přes výhrady vítá, čas ale podle ní ukáže.
Pokročili jsme v otázce českého územního dluhu, řekl Macinka po jednání se Sikorským
Praha a Varšava pokročily v otázce českého územního dluhu vůči Polsku, řekl ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) po jednání se svým polským protějškem Radoslawem Sikorským ve Varšavě. Řešením má být podle něj projekt, který se bude týkat ochrany proti záplavám. Sikorski by byl rád, aby Česko přispělo k řešení sporů, které nyní panují uvnitř V4.
Přípravy Dukovan pokračují podle plánu, řekl Havlíček. Stavba by měla začít v roce 2029
Přípravy projektu stavby dvou nových jaderných bloků v Dukovanech, které má vybudovat korejská společnost KHNP, pokračují podle časového harmonogramu. V příštím roce by tak projekt měl získat platné stavební povolení, samotná stavba by pak měla začít v roce 2029. Na pondělní tiskové konferenci to řekl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO). První blok by měl být zprovozněn v roce 2036.
Nástupcem Drábové v čele úřadu pro jadernou bezpečnost bude Štěpán Kochánek
Vláda Andreje Babiše (ANO) na svém pondělním zasedání rozhodla o tom, že nástupcem Dany Drábové v čele Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) bude dosavadní ředitel sekce jaderné bezpečnosti SÚJB Štěpán Kochánek. Podle usnesení bude sedmačtyřicetiletý Kochánek funkci zastávat od 18. února, mandát je pětiletý. Po úmrtí Drábové, která zemřela vloni počátkem října ve věku 64 let, řídil úřad dosavadní ředitel sekce pro řízení a technickou podporu Michal Merxbauer.
Vláda schválila hospodářskou strategii i zvláštní pobyt pro ukrajinské uprchlíky
Vláda na pondělním zasedání schválila hospodářskou strategii i nařízení umožňující uprchlíkům z Ukrajiny i v letošním roce žádat o udělení zvláštního dlouhodobého pobytu. Kabinet také jmenoval zmocněnce pro transformaci sítě pražských nemocnic a výstavbu nové. Podle resortu zdravotnictví jím bude Pavel Scholz.
Většina lékařů pelhřimovské nemocnice stáhla výpovědi
K pondělnímu poledni stáhlo své výpovědi osm lékařů interního oddělení pelhřimovské nemocnice a další dva tak brzy učiní, oznámila mluvčí nemocnice Alexandra Knapová. Ty dalo na začátku února dvanáct z dvaadvaceti lékařů oddělení. Zdůvodnili to i špatnou personální politikou nemocnice, jejíž ředitel Radim Hošek následně rezignoval. Zpětvzetí výpovědí bylo součástí dohody mezi lékaři a krajem, který je zřizovatelem nemocnice.
Mezi pitím slazených nápojů a úzkostí je silná souvislost, varuje studie
Nápoje plné cukrů mají prokazatelně negativní dopad na lidské tělesné zdraví. Nový výzkum se teď podíval na možné dopady na zdraví duševní – a podle něj také v této oblasti existují náznaky negativních dopadů.