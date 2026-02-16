Nástupcem Drábové v čele úřadu pro jadernou bezpečnost bude Štěpán Kochánek

Vláda Andreje Babiše (ANO) na svém pondělím zasedání rozhodla o tom, že nástupcem Dany Drábové v čele Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) bude Štěpán Kochánek. Podle usnesení bude funkci zastávat od 18. února, mandát je pětiletý. Po úmrtí Drábové, která zemřela vloni počátkem října ve věku 64 let, řídil úřad dosavadní ředitel sekce pro řízení a technickou podporu Michal Merxbauer.
Babišův kabinet v prosinci loňského roku zrušil výběrové řízení na předsedu SÚJB, které vyhlásila vloni v polovině října předchozí vláda Petra Fialy (ODS), a vypsal nové řízení. „Bylo to připravováno narychlo a šité horkou jehlou. Byly nastaveny parametry, které do jisté míry vylučovaly férové prostředí. I proto komise, která byla jmenována ještě minulou vládou, nikoho nedoporučila,“ vysvětlil tehdy důvody zrušení výběrového řízení ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO).
Vláda proto vypsala nové výběrové řízení s novými podmínkami. Mezi ně patřilo například vysokoškolské vzdělání technického, právního nebo ekonomického zaměření.
Drábová byla předsedkyní SÚJB od listopadu 1999. Podporovala rozvoj české jaderné energetiky, tedy hlavně rozšíření jaderných elektráren v Dukovanech a Temelíně.
Zastávala i řadu funkcí v mezinárodních organizacích. V letech 2002 až 2004 a 2010 až 2012 byla členkou Rady guvernérů Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE). Byla také předsedkyní Západoevropské asociace jaderných dozorových orgánů (WENRA). Angažovala se rovněž v komunální politice, byla místostarostkou Pyšel na Benešovsku, krátce zasedala i v zastupitelstvu Středočeského kraje.