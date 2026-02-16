Většina lékařů pelhřimovské nemocnice stáhla výpovědi

K pondělnímu poledni stáhlo své výpovědi osm lékařů interního oddělení pelhřimovské nemocnice a další dva tak brzy učiní, oznámila mluvčí nemocnice Alexandra Knapová. Ty dalo na začátku února dvanáct z dvaadvaceti lékařů oddělení. Zdůvodnili to i špatnou personální politikou nemocnice, jejíž ředitel Radim Hošek následně rezignoval. Zpětvzetí výpovědí bylo součástí dohody mezi lékaři a krajem, který je zřizovatelem nemocnice.
„K aktuální situaci na interním oddělení můžeme potvrdit, že k dnešní (pondělní) dvanácté hodině stáhlo svoji výpověď osm lékařů. Další dva lékaři, kteří dnes nejsou u nás v nemocnici přítomni, svůj záměr výpověď stáhnout rovněž potvrdili. Tuto informaci vnímáme jako velmi pozitivní krok směrem ke stabilizaci situace. Našim společným cílem je zachovat kontinuitu péče a klidné prostředí pro zaměstnance i pacienty,“ řekla Knapová. Dva lékaři podle ní ještě stažení výpovědi zvažují.
Ředitel Hošek v nemocnici skončí k 22. únoru. S jeho rezignací někteří zaměstnanci nesouhlasili, což uvedli v dopise adresovaném krajské radě. „Nechceme aby dopis působil jako protipól ke stížnosti lékařů. Jen považujeme za důležité, aby i veřejnost měla informace o tom, že pan inženýr Hošek udělal pro nemocnici i zaměstnance také mnoho dobrého a my to víme a jsme za to vděční,“ uvedla za zaměstnance Tereza Mašková.
Novým ředitelem se na dobu určitou do 31. října stane její bývalý ředitel Michal Kozár (ANO), který je starostou Jindřichova Hradce. O tom, kdy kraj začne hledat ředitele, který nemocnici povede od listopadu, ještě není rozhodnuto, řekl hejtman Martin Kukla (také ANO) na pondělním jednání krajského zastupitelstva. Návrh opozice, aby byla situace v nemocnici samostatným bodem jednání, neprošel.
Nemocnice Pelhřimov v lednu uvedla, že kvůli chybějícímu personálu na chirurgickém oddělení od března omezí plánované operace. Podle tehdejšího ředitele Hoška zůstane zachovaná akutní péče a onkologické operace.