Většina lékařů pelhřimovské nemocnice stáhla výpovědi


K pondělnímu poledni stáhlo své výpovědi osm lékařů interního oddělení pelhřimovské nemocnice a další dva tak brzy učiní, oznámila mluvčí nemocnice Alexandra Knapová. Ty dalo na začátku února dvanáct z dvaadvaceti lékařů oddělení. Zdůvodnili to i špatnou personální politikou nemocnice, jejíž ředitel Radim Hošek následně rezignoval. Zpětvzetí výpovědí bylo součástí dohody mezi lékaři a krajem, který je zřizovatelem nemocnice.

„K aktuální situaci na interním oddělení můžeme potvrdit, že k dnešní (pondělní) dvanácté hodině stáhlo svoji výpověď osm lékařů. Další dva lékaři, kteří dnes nejsou u nás v nemocnici přítomni, svůj záměr výpověď stáhnout rovněž potvrdili. Tuto informaci vnímáme jako velmi pozitivní krok směrem ke stabilizaci situace. Našim společným cílem je zachovat kontinuitu péče a klidné prostředí pro zaměstnance i pacienty,“ řekla Knapová. Dva lékaři podle ní ještě stažení výpovědi zvažují.

Ředitel Hošek v nemocnici skončí k 22. únoru. S jeho rezignací někteří zaměstnanci nesouhlasili, což uvedli v dopise adresovaném krajské radě. „Nechceme aby dopis působil jako protipól ke stížnosti lékařů. Jen považujeme za důležité, aby i veřejnost měla informace o tom, že pan inženýr Hošek udělal pro nemocnici i zaměstnance také mnoho dobrého a my to víme a jsme za to vděční,“ uvedla za zaměstnance Tereza Mašková.

Ředitel pelhřimovské nemocnice po výpovědích lékařů rezignoval
Novým ředitelem se na dobu určitou do 31. října stane její bývalý ředitel Michal Kozár (ANO), který je starostou Jindřichova Hradce. O tom, kdy kraj začne hledat ředitele, který nemocnici povede od listopadu, ještě není rozhodnuto, řekl hejtman Martin Kukla (také ANO) na pondělním jednání krajského zastupitelstva. Návrh opozice, aby byla situace v nemocnici samostatným bodem jednání, neprošel.

Nemocnice Pelhřimov v lednu uvedla, že kvůli chybějícímu personálu na chirurgickém oddělení od března omezí plánované operace. Podle tehdejšího ředitele Hoška zůstane zachovaná akutní péče a onkologické operace.

V pelhřimovské nemocnici dalo výpověď jedenáct lékařů z interny
Většina lékařů pelhřimovské nemocnice stáhla výpovědi






