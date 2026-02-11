Ředitel pelhřimovské nemocnice po výpovědích lékařů rezignoval

Ředitel Nemocnice Pelhřimov Radim Hošek rezignoval. V nemocnici podalo nedávno výpověď dohromady čtrnáct lékařů z chirurgie a interny. O dalším směřování nemocnice bude Kraj Vysočina, který je jejím zřizovatelem, rozhodovat na mimořádné krajské radě svolané na čtvrtek.
Hejtman Vysočiny Martin Kukla (ANO) o tom informoval na svém facebooku. „Beru na vědomí dnešní rezignaci ředitele, který se takto rozhodl s cílem co nejrychleji uklidnit vážnou personální situaci po hromadných výpovědích lékařů. Svolávám mimořádnou Radu Kraje Vysočina na zítřek (čtvrtek) 12. února, kde rozhodneme o dalším směřování nemocnice s ohledem na přijatelné řešení pro zřizovatele, ale především pro nemocnici a její lékaře. Naší absolutní prioritou jsou pacienti a zajištění stabilní a bezpečné zdravotní péče pro všechny obyvatele kraje,“ napsal hejtman.
Nemocnice v lednu oznámila, že bude muset od března omezit plánované operace. Důvodem byla výpověď tří lékařů chirurgického oddělení. K druhému únoru pak podalo výpověď jedenáct lékařů interního oddělení. Jako důvod uvedli dlouhodobé personální problémy nemocnice, které dopadají i na jejich možnost kvalitně o pacienty pečovat.
Hošek, který byl přes dvacet let zaměstnancem krajského úřadu, se stal ředitelem Nemocnice Pelhřimov v polovině roku 2024. Personální situace se podle něj v nemocnici začala zlepšovat, ale ne tak rychle, jak si přál. Zmínil i vzrůstající zájem o kemp mediků, kterým se nemocnice snažila přibližovat budoucím lékařům.
„Za celý rok 2024 zájem o práci v naší nemocnici projevilo osm zahraničních začínajících lékařů a do kempu mediků se přihlásilo sedm studentů medicíny. Po zahájení aktivního náboru lékařů narostl počet zájemců v roce 2025 o deset, a to ve většině z lékařských fakult ČR, kemp mediků pak byl kapacitně zcela naplněn. Na přelomu roku 2025 a 2026 pak přišlo víc žádostí o práci lékařů než v celém předchozím roce,“ uvedl Hošek ve vyjádření adresovaném zaměstnancům nemocnice.
Pelhřimovská nemocnice má přibližně sedm set zaměstnanců, 112 z nich jsou lékaři. Ročně se starají asi o 11 600 hospitalizovaných.
Krajské nemocnice jsou na Vysočině také v Jihlavě, Havlíčkově Brodě, Třebíči a Novém Městě na Moravě na Žďársku. Kraj zřizuje i zdravotnickou záchrannou službu (ZZS), která má nového ředitele Víta Kaňkovského od začátku února. Ten ve funkci vystřídal Vladislavu Filovou, která dala svoji funkci k dispozici kvůli vleklým sporům vedení ZZS a jejích zaměstnanců. Týkalo se i poruchovosti záchranářských přístrojů.