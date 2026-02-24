Záchranáři našli v Dalešické přehradě tělo hledaného potápěče

V Dalešické přehradě u Kramolína na Třebíčsku našli odpoledne záchranáři tělo policejního potápěče. Hledali ho od pondělí, když se během výcviku nevynořil. V úterý pátrání pod hladinou pokračovalo. Pomáhali s ním hasiči i vodní a bánští záchranáři.
„Bohužel se potvrdily původní domněnky a tělo našeho kolegy jsme nalezli v hloubce cca dvaceti metrů bez známek života. Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast a jsme připraveni udělat vše, co bude v našich silách, abychom jednak zjistili příčiny této tragédie, ale také pomohli rodině,“ uvedla policie na síti X.
Připravujeme podrobnosti.