V Nemocnici Pelhřimov stáhla svoji výpověď desátá lékařka interního oddělení

Všichni lékaři Nemocnice Pelhřimov, kteří přislíbili, že vezmou své výpovědi zpět, v nemocnici zůstanou. Svoji výpověď stáhla i desátá lékařka, devět jejích kolegů tak učinilo v pondělí, informovala mluvčí nemocnice Alexandra Knapová. Na interním oddělení dalo na začátku února výpověď dvanáct z dvaceti dvou lékařů. Krok zdůvodnili mimo jiné špatnou personální politikou nemocnice, jejíž ředitel Radim Hošek následně rezignoval. Zpětvzetí výpovědí bylo součástí dohody mezi lékaři a krajem, který je zřizovatelem nemocnice.
„Tuto skutečnost vnímáme velmi pozitivně, protože přispívá ke stabilizaci personální situace na interním oddělení a k zachování plynulé a kvalitní péče o pacienty, která je pro nemocnici prioritou,“ uvedla Knapová.
Personální problémy má nemocnice i na chirurgickém oddělení. Po podání výpovědí trojice lékařů oznámila nemocnice, že zřejmě bude muset od března omezit neakutní operace. Hledání nových lékařů je podle Knapové intenzivní. „V tuto chvíli vedeme aktivní jednání se šesti lékaři, kteří mají zájem o pracovní působení v naší nemocnici. Jednání probíhají velmi intenzivně a součástí náborových aktivit jsou také stáže, účast na pracovních veletrzích například v Brně a Plzni a další formy oslovení lékařů,“ dodala.
Ředitel Hošek ve funkci skončí 22. února. Nahradí ho Michal Kozár, bývalý dlouholetý pracovník nemocnice, který byl dva roky také jejím ředitelem. Nyní je za hnutí ANO starostou Jindřichova Hradce. V nemocnici bude pracovat na částečný úvazek do 31. října. Ve vedení nemocnice skončí k 22. únoru i náměstek ředitele Jiří Běhounek (SOCDEM), který je zároveň krajským radním pro zdravotnictví. Politička strany Výzva2025 Karolína Kubisková iniciovala internetovou petici za Běhounkovo odvolání, má asi dvě stě osmdesát podpisů.
Kraj Vysočina umožní ve svých nemocnicích a zdravotnické záchranné službě zvýšit o sto procent náborový příspěvek pro lékaře a zdravotní sestry. Vyplácet se bude až jeden a půl milionu korun podle vzdělání a praxe. O individuálním navýšení bude rada kraje rozhodovat na návrh ředitele organizace.