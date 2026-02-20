V Nemocnici Pelhřimov stáhla svoji výpověď desátá lékařka interního oddělení


před 50 mminutami|Zdroj: ČTK

Všichni lékaři Nemocnice Pelhřimov, kteří přislíbili, že vezmou své výpovědi zpět, v nemocnici zůstanou. Svoji výpověď stáhla i desátá lékařka, devět jejích kolegů tak učinilo v pondělí, informovala mluvčí nemocnice Alexandra Knapová. Na interním oddělení dalo na začátku února výpověď dvanáct z dvaceti dvou lékařů. Krok zdůvodnili mimo jiné špatnou personální politikou nemocnice, jejíž ředitel Radim Hošek následně rezignoval. Zpětvzetí výpovědí bylo součástí dohody mezi lékaři a krajem, který je zřizovatelem nemocnice.

„Tuto skutečnost vnímáme velmi pozitivně, protože přispívá ke stabilizaci personální situace na interním oddělení a k zachování plynulé a kvalitní péče o pacienty, která je pro nemocnici prioritou,“ uvedla Knapová.

Personální problémy má nemocnice i na chirurgickém oddělení. Po podání výpovědí trojice lékařů oznámila nemocnice, že zřejmě bude muset od března omezit neakutní operace. Hledání nových lékařů je podle Knapové intenzivní. „V tuto chvíli vedeme aktivní jednání se šesti lékaři, kteří mají zájem o pracovní působení v naší nemocnici. Jednání probíhají velmi intenzivně a součástí náborových aktivit jsou také stáže, účast na pracovních veletrzích například v Brně a Plzni a další formy oslovení lékařů,“ dodala.

Pelhřimovská nemocnice omezí operace, část chirurgů dala výpověď
Ilustrační foto

Ředitel Hošek ve funkci skončí 22. února. Nahradí ho Michal Kozár, bývalý dlouholetý pracovník nemocnice, který byl dva roky také jejím ředitelem. Nyní je za hnutí ANO starostou Jindřichova Hradce. V nemocnici bude pracovat na částečný úvazek do 31. října. Ve vedení nemocnice skončí k 22. únoru i náměstek ředitele Jiří Běhounek (SOCDEM), který je zároveň krajským radním pro zdravotnictví. Politička strany Výzva2025 Karolína Kubisková iniciovala internetovou petici za Běhounkovo odvolání, má asi dvě stě osmdesát podpisů.

Kraj Vysočina umožní ve svých nemocnicích a zdravotnické záchranné službě zvýšit o sto procent náborový příspěvek pro lékaře a zdravotní sestry. Vyplácet se bude až jeden a půl milionu korun podle vzdělání a praxe. O individuálním navýšení bude rada kraje rozhodovat na návrh ředitele organizace.

Ředitel pelhřimovské nemocnice po výpovědích lékařů rezignoval
Ilustrační fotografie

Aktuálně z rubriky Regiony

Na Královéhradecku je ptačí chřipka v chovu s 230 tisíci nosnic

Přes dvě stě třicet tisíc nosnic musí vybít firma z Kosiček na Královéhradecku – v jejím chovu se potvrdila ptačí chřipka. Likvidaci zvířat musela kvůli nákaze provést i před pěti lety. Obnovit chov se jí tehdy podařilo do roka. Podnik dodává na český trh asi půl milionu vajec denně, z toho právě ve své kosičské drůbežárně jich produkuje zhruba třetinu. Vzhledem k velkému počtu a náročnější logistice se budou zvířata utrácet až začátkem příštího týdne, informovala Státní veterinární správa.
před 13 mminutami

V Nemocnici Pelhřimov stáhla svoji výpověď desátá lékařka interního oddělení

před 50 mminutami

Loni hořelo v domácnostech nejvíce za deset let. Hasiči radí, jak požáru předejít

V loňském roce hořelo v českých domácnostech nejvíce za posledních deset let a škody poprvé překonaly miliardu korun. „Jednou z nejčastějších příčin byl špatný stav spalinových cest nebo technická závada,“ uvedla mluvčí Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Kristýna Posekaná s tím, že loni byla také tužší zima. Lidé podceňují revize komínů. „Neustále apelujeme na všechny, aby před topnou sezonou všechna topidla zrevidovali a aby jakýkoliv spotřebič pravidelně kontrolovali,“ poukázala. Katastrofě můžou pomoci zabránit požární hlásiče.
před 1 hhodinou

Česko si připomene čtyři roky plošné ruské invaze na Ukrajinu řadou akcí

Blížící se čtvrté výročí plnohodnotné ruské invaze na Ukrajinu připomene v Česku řada akcí. Například v sobotu se sejdou lidé v Praze na Staroměstském náměstí, shromáždění se zúčastní i prezident Petr Pavel. V Hradci Králové si budou moct zájemci vyzkoušet pletení maskovacích sítí, v Liberci symbolicky ozdobí Strom Naděje. Chybět nebudou ani benefiční koncerty, výstavy, filmy i každoroční speciální vysílání Operace Naděje pořádané organizací Dárek pro Putina.
před 4 hhodinami

VideoOn-line průvodce zve k objevování pražské architektury

Honosné vily, nájemní domy, sochy nebo kapličky. Pražané i návštěvníci metropole mají k dispozici nového on-line průvodce architekturou. Projekt Ústavu dějin umění Akademie věd převádí dlouholetý výzkum do databáze pro veřejnost. Web Umělecké památky je zdarma, v češtině a angličtině a nově také s dětskou sekcí. Projekt zatím pokrývá tři městské části, brzy ale přibydou i další.
před 15 hhodinami

V pražské zoo se potvrdila ptačí chřipka u dalších uhynulých ptáků

Veterináři potvrdili ptačí chřipku u dalších ptáků uhynulých v pražské zoo. V zahradě dosud uhynulo ve dvou zasažených expozicích přes třicet zvířat, ptačí chřipka se zatím potvrdila u deseti z nich. Do jiných expozic ptáků se nemoc podle veterinářů nešíří. Zoo Praha ke konci loňského roku chovala 265 druhů ptáků, celkem šlo o sedmnáct set jedinců.
včeraAktualizovánopřed 18 hhodinami

V tělech volně žijících ryb se vyskytují antidepresiva, popsali jihočeští vědci

Vědci zjistili, že u jiker a následně i ryb se vyskytují psychoaktivní léky, které do vody unikají z odpadů. Na projektu mezinárodního týmu spolupracovali i zástupci Jihočeské univerzity (JU). Výzkum se konal na dvou místech na českých tocích. Psychoaktivní léky, které se používají například proti depresím, pak mohou negativně ovlivnit vývoj ryb.
před 20 hhodinami

Na jihu Česka má vydatně sněžit, pak se prudce oteplí

Zimní počasí vydrží v tuzemsku do nadcházejícího víkendu. Na jihu Čech a části jižní Moravy může od čtvrtečního večera do pátečního rána napadnout až dvanáct centimetrů sněhu. Meteorologové varují před komplikacemi v dopravě. Poté se ale výrazně oteplí, v neděli může být až dvanáct stupňů Celsia. Od soboty bude zataženo, vyplývá z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
včeraAktualizovánopřed 23 hhodinami
