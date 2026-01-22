Pelhřimovská nemocnice omezí operace, část chirurgů dala výpověď

Nemocnice Pelhřimov musí od března kvůli nedostatku personálu na chirurgickém oddělení omezit plánované operace. Zachována zůstane akutní péče a onkologické výkony. Zatímco v loňském roce pracovalo v nemocnici deset chirurgů, na konci února jich zůstane pět. Hejtman Kraje Vysočina Martin Kukla (ANO) označil situaci za akutní a nevyhovující, řešit ji bude v pondělí krajská rada.
Už objednané pacienty zvládnou zdravotníci na chirurgickém oddělení Nemocnice Pelhřimov odoperovat ještě do března. Ostatní budou muset počkat, nebo se obrátit jinam. Podle ředitele nemocnice Radima Hoška nebylo rozhodnutí omezit plánované výkony jednoduché. „Standardní akutní péče a péče o onkologicky nemocné zůstává zachována,“ ujistil.
Zásadní dopad na provoz
V nemocnici pracuje celkem 112 lékařů. Na chirurgickém oddělení jich je nyní osm, přičemž tři dali výpověď k 28. únoru. „Vzhledem k tomu, že jsme malá nemocnice s poměrně malým kolektivem lékařů, už tři výpovědi jsou na provozu znát,“ poznamenala mluvčí nemocnice Alexandra Knapová.
Mezi odcházejícími chirurgy je i primář Luboš Havetta. Česká televize se ho pokusila kontaktovat, ale neúspěšně. Podle jejích informací bude pracovat v jedné z jihočeských nemocnic. Vyjádřit se nechtěl ani další lékař, který podal výpověď. „Jak mnohdy zaznívá, že je to o penězích a nepřijatelných podmínkách, tak ani jeden z nich o ničem takovém nemluvil,“ tvrdí ředitel Hošek.
Pacienti i personál doufají ve zlepšení
Lukáš Krejčí přišel do nemocnice na ošetření. O rušení plánovaných operací se dozvěděl z internetu. „Já doufám, že se to zlepší a že nějací doktoři přijdou,“ poznamenal. Podobně situaci vnímají i zdravotní sestry. „Vedle plošných náborových kampaní jednáme také o výpomoci externích odborníků, aby bylo možné stabilizovat provoz oddělení,“ nastínil Hošek.
Pelhřimovská nemocnice je jednou z pěti, které zřizuje Kraj Vysočina. Zaměstnává více než sedm set lidí. Podle zveřejněných výročních zpráv má ročně zhruba 11,6 tisíce hospitalizovaných pacientů a její lékaři provedou přibližně 3,7 tisíce operací. „Udělám všechno pro to, abychom zachovali všech pět nemocnic v chodu, a na příští jednání rady připravuji radikální řešení,“ avizoval hejtman.
Tomáš Bitman se v Pelhřimově narodil a žije zde 22 let. Když se dozvěděl o rušení operací, vyzval na sociálních sítích obyvatele města, aby kraji posílali své zkušenosti z nemocnice. „Vedla mě k tomu velká starost o to, co bude s pelhřimovskou nemocnicí,“ řekl. Pomoc nabízí také město Pelhřimov, například ve formě bytů pro přicházející lékaře.