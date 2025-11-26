Poslech hudby podle studie usnadňuje průběh operace


před 42 mminutami

Poslech hudby pacientem usnadňuje průběh operace a urychluje následné zotavování, uvádí podle serveru BBC indická studie. Předběžné výsledky ukazují, že díky hudbě lze snížit dávku anestetik nutných k uspání pacienta a dalších léků na tlumení bolesti, pacienti pak také rychleji nabudou vědomí a lépe zvládají rekonvalescenci.

„Naším cílem je brzké propuštění pacientů po operaci,“ řekla BBC anestezioložka Farah Husainová. „Pacienti se musí probudit s jasnou hlavou, bdělí a zorientovaní, v ideálním případě bez bolesti. Díky lepšímu zvládání bolesti se omezuje stresová reakce,“ dodala.

Aby se tento stav lékařům podařilo u pacienta vyvolat, používají k tomu pečlivě vyváženou směs pěti nebo šesti léků, které pacienta uspí, tlumí jeho vnímání bolesti, uvolňují svaly a otupují jeho vzpomínky na operaci. Například při laparoskopické operaci žlučníku ale anesteziologové nyní častěji doplňují léky takzvanou periferní nervovou blokádou – pod kontrolou ultrazvuku je do blízkosti nervů v břišní stěně zavedena injekční jehla, aby je znecitlivěla. „Celková anestezie společně s blokádami představují normu,“ řekla doktorka Tanvi Goelová. „Děláme to tak už desítky let,“ uvedla dále.

Anestezie je vždy břemeno pro organismus

Ale celková anestezie znamená pro tělo velkou zátěž – zrychluje se srdeční tep, stoupá hladina hormonů a zvyšuje se krevní tlak. Snížit tyto následky je jedním z hlavních cílů moderní chirurgie. Stresová reakce těla totiž může zpomalit uzdravování a zhoršit zánětlivé procesy.

Anestezie zcela změnila lidské životy: dnes je to 170 let, co byla poprvé použita
Anestezie

Stres v těle začíná s intubací dýchacích cest, tedy ještě před prvním řezem. K zajištění umělého dýchání používá anesteziolog laryngoskop. Nejprve nadzvedne jazyk a měkké tkáně v dolní části hrdla, díky čemuž uvidí hlasivky a může pak zavést trubici až do průdušnice. Jde o rutinní krok při celkové anestezii, který zajistí, že dýchací cesty jsou otevřené, a umožňuje anesteziologům kontrolovat, jak pacient dýchá, i když je v bezvědomí. „Laryngoskopie a intubace vyvolají největší stresovou reakci při celé anestezii,“ uvedla doktorka Sonia Wadhawanová.

Pro hladký průběh anestezie jsou nezbytné právě léky. Tým vědců se rozhodl zjistit, zda by hudba nemohla snížit množství opioidního analgetika, které pacienti potřebují. Méně léků znamená rychlejší probuzení a méně vedlejších účinků.

Jak probíhal výzkum

Vybrané pacienty ve věku mezi dvaceti a pětačtyřiceti lety rozdělili do dvou skupin. Všem předepsali kvůli operaci pět léků – na potlačení nevolnosti a zvracení, sedativum, fentanyl, propofol a lék na uvolnění svalů. Následně dostali pacienti na operačním sále sluchátka na potlačení okolních zvuků, jedné skupině ale do sluchátek pouštěli také hudbu. „Dali jsme jim na vybranou dva uklidňující hudební nástroje – flétnu a klavír,“ řekla Husainová. „I v bezvědomém stavu zůstávají v mozku aktivní části. Ačkoliv si na hudbu přesně nevzpomeneme, na naši mysl může mít blahodárné účinky,“ dodala.

Výsledky byly podle BBC slibné. Pacienti, kterým doktoři pustili při operaci hudbu, potřebovali nižší dávky opioidních analgetik. Už při operaci vykazovali hladší zotavování, nižší hladinu stresových hormonů a měli nižší krevní tlak.

„Jsme teprve na začátku poznávání,“ poznamenala Husainová, podle které je ale právě hudba způsobem, jak polidštit operační sály.

