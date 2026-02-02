V pelhřimovské nemocnici dalo výpověď jedenáct lékařů z interny

Jedenáct lékařů interního oddělení Nemocnice Pelhřimov podalo v pondělí 2. února výpověď. Už dříve tak učinili někteří lékaři chirurgického oddělení, nemocnice kvůli tomu od března omezí plánované operace. Poskytování zdravotní péče podle vedení nemocnice v tuto chvíli ohrožené není. Výpovědní lhůta lékařů je dvouměsíční.
„Vedení nemocnice se vzniklou situací intenzivně zabývá. Pan ředitel (Radim Hošek) bude s každým z nich jednat a povedeme konstruktivní dialog,“ řekla mluvčí nemocnice Alexandra Knapová.
Pelhřimovská nemocnice je jednou z pěti, které zřizuje Kraj Vysočina. Krajský radní pro zdravotnictví Jiří Běhounek (SOCDEM) řekl, že informace o dalších výpovědích jsou pro něj novinkou. „Dnes je móda dát (vědět) dřív médiím než vedení nemocnice či zřizovateli,“ postěžoval si.
Jako důvod k podání výpovědi lékaři uvedli dlouhodobé personální problémy nemocnice, které dopadají i na jejich možnost kvalitně o pacienty pečovat. „Důvodem podání výpovědí lékařů interního oddělení je snaha na tyto dlouhodobé problémy upozornit. Pokud má zájem zřizovatel, kterým je Kraj Vysočina, zachovat fungování nemocnice Pelhřimov v rozsahu běžné okresní nemocnice, bylo by nutné analyzovat příčiny personálních problémů a řešit je,“ uvedli lékaři ve svém vyjádření.
Ve zdravotnickém zařízení pracuje 112 lékařů, ročně se starají asi o 11 600 hospitalizovaných. Z chirurgického oddělení dali výpověď k 28. únoru tři lékaři, sdělila už dřív mluvčí nemocnice Alexandra Knapová.
Krajské nemocnice jsou na Vysočině také v Jihlavě, Havlíčkově Brodě, Třebíči a Novém Městě na Moravě.