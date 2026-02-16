Mezi pitím slazených nápojů a úzkostí je silná souvislost, varuje studie


před 37 mminutami|Zdroj: ČT24, SZÚ, Bournemouth University, UPOL, Journal of Human Nutrition and Dietetics

Nápoje plné cukrů mají prokazatelně negativní dopad na lidské tělesné zdraví. Nový výzkum se teď podíval na možné dopady na zdraví duševní – a podle něj také v této oblasti existují náznaky negativních dopadů.

Před dvěma lety popsala rozsáhlá studie, že asi desetina mladých Čechů přehnaně pije energetické nápoje, což vede k celé řadě zdravotních problémů. Lékaři varovali už tehdy před možnými dopady na fyzický stav mladých. Nový mezinárodní výzkum teď upozornil na to, že konzumace slazených nápojů – mezi nimiž jsou ty energetické mezi mládeží zdaleka nejoblíbenější – je spojená i s možnými psychickými následky.

Nová studie totiž odhalila souvislost mezi konzumací nápojů s vysokým obsahem cukru a příznaky úzkosti u adolescentů. „S tím, jak rostou obavy o výživu adolescentů, se většina aktivit v oblasti veřejného zdraví zaměřuje na fyzické důsledky špatných stravovacích návyků, jako jsou obezita a cukrovka typu 2,“ uvedla spoluautorka výzkumu Chloe Caseyová z Bournemouthské univerzity v Anglii.

Vrcholoví sportovci mají častěji zkažené zuby, i když si je lépe čistí. Mohou za to energetické nápoje
Britské atletky

To sice podle ní není chyba, ale nestačí to. „Dopady potravy na duševní zdraví ale byly ve srovnání prozkoumané nedostatečně – hlavně u nápojů, které jsou energeticky vydatné, ale mají nízký obsah živin,“ opisuje vědkyně energetické nápoje, jichž každý Čech vypije ročně průměrně pět litrů. Pravidelně nejméně jednou týdně pije v tuzemsku energetické nápoje podle průzkumu Univerzity Palackého asi pětina dětí ve věku 11 až 15 let. Čtyři procenta školáků v tomto věku pijí „energeťáky“ dokonce denně.

Úzkosti jsou častou obtíží

Úzkostné poruchy patří mezi nejčastější duševní potíže u mladých lidí v bohatých západních zemích. V roce 2023 se odhadovalo, že každé páté dítě a mladý člověk trpí duševní poruchou, přičemž úzkost patřila k těm nejběžněji hlášeným.

Britský výzkum analyzoval spotřebu pomocí dotazníků – což je analýza, která většinou vyznívá spíše optimisticky, protože lidé se (byť anonymně) jen neradi přiznávají k něčemu, co se považuje za nevhodné nebo společensky nepřijatelné. Kromě klasických energetických drinků vědci sledovali všechny nápoje s vysokým obsahem cukru, což jsou i sycené nápoje (například limonády), slazené džusy, ovocné šťávy, slazený čaj a káva a ochucená mléka.

Výsledky studie prokázaly jasnou souvislost mezi vysokou spotřebou slazených nápojů a úzkostí. Vědci zdůrazňují, že vzhledem k povaze studií, které zkoumali, výsledky neposkytují přímý důkaz, že pití většího množství slazených nápojů přímo způsobuje úzkost. Je totiž také možné, že prožívání příznaků úzkosti naopak vede u některých mladých lidí k větší konzumaci slazených nápojů.

Kardiologové: Energetické nápoje mohou u dětí vyvolat arytmii
Ilustrační foto

Anebo by mohly existovat jiné spojující faktory – například rodinný život a poruchy spánku, které vedou jak ke zvýšené konzumaci, tak k příznakům úzkosti. Možností je celá řada, často se hovoří například o spojení nadměrného hraní videoher s konzumací energetických nápojů a nedostatkem spánku: kombinace tří faktorů může hrát silnou roli. Toto ale odhalí až další výzkumy.

„I když v této fázi nemůžeme potvrdit, co je přímou příčinou, tato studie identifikovala nezdravou souvislost mezi konzumací slazených nápojů a úzkostnými poruchami u mladých lidí,“ uvedla doktorka Caseyová „Úzkostné poruchy v dospívání v posledních letech prudce vzrostly, proto je důležité identifikovat životní návyky, které lze změnit, aby se snížilo riziko pokračování tohoto trendu,“ uzavřela.

Dopady na fyzické zdraví

Jde o další kamínek do skládačky, která ukazuje, jak moc mohou slazené a energetické nápoje škodit. Dopady na tělo popsal před dvěma roky Státní zdravotní ústav (SZÚ).

Ministerstvo chce zdravější školáky: Zakazuje energetické nápoje či umělá sladidla
Automat ve škole

„Sledujeme, že mezi mladými získávají energetické nápoje na popularitě. Potvrdila nám to i Mezinárodní výzkumná studie o zdraví a životním stylu dětí a školáků s tím, že více než každý desátý mladý do 18 let má sklon k rizikové konzumaci. Zároveň se na trhu objevují i nápoje se stále vyššími obsahy kofeinu a stimulantů. Cítíme tedy jako nutné varovat, že tyto nápoje nejsou rozhodně prospěšné a v případě překročení limitů pro konzumaci mohou zdraví dětí doslova poškozovat,“ varovala ředitelka SZÚ Barbora Macková.

„Výrazně nadměrná konzumace energetických nápojů může u mladých osob způsobovat akutní zdravotní problémy, například nepravidelný srdeční rytmus, dechové obtíže, úzkost nebo nevolnost. Množství kofeinu ve dvou běžných plechovkách energetického nápoje překračuje maximum doporučené Evropským úřadem pro bezpečnost potravin (EFSA) pro děti a adolescenty. Problémem je i velmi vysoký obsah cukrů. Energetické nápoje se počítají mezi slazené nápoje a s jejich konzumací jsou tak spojena všechna rizika nadměrného příjmu cukru,“ potvrzuje nutriční epidemioložka SZÚ Eliška Selinger.

Odkaz na studii
Xixao

Výběr redakce

Vztahy USA a Maďarska vstupují do zlaté éry, řekl Rubio na schůzce s Orbánem

Vztahy USA a Maďarska vstupují do zlaté éry, řekl Rubio na schůzce s Orbánem

před 3 mminutami
Pokročili jsme v otázce českého územního dluhu, řekl Macinka po jednání se Sikorským

Pokročili jsme v otázce českého územního dluhu, řekl Macinka po jednání se Sikorským

14:41Aktualizovánopřed 28 mminutami
Mezi pitím slazených nápojů a úzkostí je silná souvislost, varuje studie

Mezi pitím slazených nápojů a úzkostí je silná souvislost, varuje studie

před 37 mminutami
Přípravy Dukovan pokračují podle plánu, řekl Havlíček. Stavba by měla začít v roce 2029

Přípravy Dukovan pokračují podle plánu, řekl Havlíček. Stavba by měla začít v roce 2029

01:39Aktualizovánopřed 39 mminutami
Nástupcem Drábové v čele úřadu pro jadernou bezpečnost bude Štěpán Kochánek

Nástupcem Drábové v čele úřadu pro jadernou bezpečnost bude Štěpán Kochánek

15:09Aktualizovánopřed 46 mminutami
Novým kandidátem na ministra životního prostředí je poslanec Červený

Novým kandidátem na ministra životního prostředí je poslanec Červený

13:22Aktualizovánopřed 52 mminutami
Kanada každoročním cvičením posiluje obranyschopnost v Arktidě

Kanada každoročním cvičením posiluje obranyschopnost v Arktidě

před 2 hhodinami
Většina lékařů pelhřimovské nemocnice stáhla výpovědi

Většina lékařů pelhřimovské nemocnice stáhla výpovědi

před 2 hhodinami

Aktuálně z rubriky Věda

Mezi pitím slazených nápojů a úzkostí je silná souvislost, varuje studie

Nápoje plné cukrů mají prokazatelně negativní dopad na lidské tělesné zdraví. Nový výzkum se teď podíval na možné dopady na zdraví duševní – a podle něj také v této oblasti existují náznaky negativních dopadů.
před 37 mminutami

Archeologové objevili na Moravě masivní kadlub z doby bronzové

Vědci objasnili původ kamenného kadlubu, který v době bronzové sloužil k výrobě hrotů kopí a v roce 2007 ho na zahradě našel majitel domu v Morkůvkách na Břeclavsku. Tato forma na zbraň dle archeologů pochází až z Karpat, z území dnešního Maďarska. Přesun obdobného předmětu na takovou vzdálenost byl tehdy výjimečný, upozornili vědci.
před 5 hhodinami

Epstein si „hýčkal“ skupinu elitních vědců, ukazují dokumenty

Nejnovější zveřejněné údaje z e-mailové databáze amerického finančníka Jeffreyho Epsteina ukazují, že kromě politiků, celebrit a umělců se tento sexuální násilník stýkal také s celou řadou předních světových vědců.
před 6 hhodinami

Štědrost je častější v chudším prostředí, ukázaly experimenty

Lidé v chudších zemích si pomáhají víc než ti v zemích bohatých. Nový výzkum se toto zdánlivě banální sdělení rozhodl podrobit experimentu. Autoři zjistili, že toto chování zřejmě není výsledkem dlouhých kulturních a společenských procesů, ale dokáže se na něj naladit poměrně snadno každý. Jen musí nastat příhodné podmínky.
včera v 08:00

Mývalové na hranici Prahy. Brzy jich bude ještě víc, říká přírodovědec

Mývalové se podle přírodovědecké organizace Alka Wildlife poprvé dostali k hranicím Prahy. Fotopast jednoho zachytila pouhé dva kilometry od metropole, k níž se blíží údolím Berounky. Český přírodovědec Jan Cukor označuje za vysoce pravděpodobné, že se mýval bude na našem území dále šířit.
14. 2. 2026

Řeka Jang-c’-ťiang připomínala dřív spíš kanál, teď se tam vrací život

Před pěti lety začal v nejdelší čínské řece Jang-c’-ťiang platit absolutní zákaz rybolovu. Ekologové se snaží zlepšit i průmyslovou a odpadovou zátěž. Podle prvních analýz se to vyplácí.
13. 2. 2026

„Rumový expres“ přinesl Španělsku extrémní srážky. Za pár dní napršelo víc než běžně za rok

Španělsko trápí od začátku roku extrémní deště, které do země přinesly historické srážky. V Portugalsku bouře způsobily škody ve výši jednoho procenta HDP. Jak přesně tato situace vznikla a jaké jsou její dopady, vysvětluje meteorolog Michal Žák.
13. 2. 2026

V Egyptě našli skalní malby staré až deset tisíc let

Objev na egyptském poloostrově Sinaj ukazuje místo, které bylo obýváno a navštěvováno celou řadou kultur během doby deseti tisíc let. Archeologové musí rozsáhlé území rychle prostudovat, vše zdokumentovat a pak analyzovat, protože se tam má stavět turistický projekt.
13. 2. 2026
Načítání...