Ministr zahraničí Macinka jednal v Polsku se svým protějškem Sikorským

Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) je na návštěvě Polska, kde jednal se svým tamním protějškem Radoslawem Sikorským. Setkal se s ním pouhé dva dny poté, co se oba střetli na Mnichovské bezpečnostní konferenci v debatě o demokratičnosti Evropské unie.
Sikorski školil Macinku o fungování Evropské unie, popsal debatu web Politico. Macinka v ní zaútočil na údajnou nedemokratičnost EU, když tvrdil, že neexistuje žádné spojení mezi voliči a bruselskými institucemi. Sikorski namítl, že Evropský parlament je demokraticky volen a že eurokomisaře vybírají „demokraticky zvolené vlády“.
„Smrtelnou ránu“ v diskuzi pak Sikorski podle Politica zasadil Macinkovi, když mu připomněl, že stejně jako eurokomisaři nejsou ani čeští ministři voleni přímo. „Neříkám, že to není demokratický systém,“ zamumlal v reakci Macinka. Celé situaci pobaveně přihlížela bývalá americká ministryně zahraničí Hillary Clintonová, která se panelu také účastnila, dodal web.
Zatímco Macinka pak označil výstup za „klasickou diskuzi,“ která bývá občas „trošku šťavnatější,“ podle opozice šlo z jeho strany o ostudu a trapas.