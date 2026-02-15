Macinkovo vystoupení v Mnichově kritizuje opozice. Ministra hájí Okamura i Turek


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Sobotní debatu ministra zahraničí Petra Macinky (Motoristé) o demokratičnosti Evropské unie s jeho polským protějškem Radoslawem Sikorským na Mnichovské bezpečnostní konferenci označili zástupci opozice za ostudu a trapas. V debatě se Macinka střetl také s bývalou šéfkou americké diplomacie Hillary Clintonovou. Za českého ministra se postavili šéf sněmovny a předseda SPD Tomio Okamura a čestný prezident Motoristů Filip Turek.

Macinka v panelové debatě zpochybňoval propojení mezi voliči v EU a Evropskou komisí. Zmínil i to, že Evropský parlament nemá pravomoc navrhovat legislativu. Sikorski poukázal na to, že ani v Česku nejsou ministři vybíráni přímo ve volbách a o složení vlády rozhoduje parlament, podobně jako Evropský parlament schvaluje složení Evropské komise.

„Díky Radoslawu Sikorskému za trpělivost při vyvracení protiunijních dezinformačních nesmyslů, i když je šíří kolegové z jiných zemí EU,“ napsal bez dalších komentářů český eurokomisař Jozef Síkela.

Česko nesmí být černý pasažér, řekl k výdajům na obranu Pavel
Petr Pavel

Předseda ODS Martin Kupka napsal, že sice říkal, že Česko má v EU hlasitě prezentovat svůj národní zájem a vystupovat sebevědomě, srozumitelně a třeba i nekonformně, ale tohle prý nemyslel. „Fakt jsem tím nemyslel, že má ze sebe ministr zahraničí udělat ,truhlíka‘ z okresního přeboru a zaplavit diskusi na mezinárodní bezpečnostní konferenci slepičincem. Takový ministr zahraničí nepatří na hřiště mezinárodní politiky, ale definitivně do kabiny,“ dodal.

Předseda STAN Vít Rakušan označil Macinkovo vystupování za mnichovský trapas. „Na světových fórech můžete s kolegy samozřejmě polemizovat. Ale musíte být argumentačně vybaveni. Tohle je mizerná vizitka pro Institut Václava Klause. A bohužel i pro celé Česko,“ doplnil s poukazem na institut, jehož byl Macinka dříve manažerem a mluvčím. Tvrdá škola pro ministra Macinku, uvedl šéf Pirátů Ivan Bartoš. „Zase ostuda,“ dodal s poznámkou, že zákonodárnou iniciativu Evropského parlamentu by ale uvítal.

Cílem Ruska není dosáhnout míru, řekla v Mnichově Kallasová
Šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová na Mnichovské bezpečnostní konferenci

Za rychlou lekci reality poděkoval Sikorskému také místopředseda TOP 09 Marek Ženíšek. „V nejbližší době podám interpelaci na premiéra Andreje Babiše (ANO) s názvem: ‚Ministr zahraničí Petr Macinka by měl sedět doma a nedělat ostudu.‘ Čeho je moc, toho je příliš,“ uvedl. Podle lidoveckého poslance a bývalého ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky si Sikorski Macinku „namazal na chleba“. Jurečka míní, že vláda, v níž byl vicepremiérem, hrála v zahraniční politice Ligu mistrů, zatímco současný kabinet podle něj vypadá sotva na okresní přebor.

Okamura: Debata byla kultivovaná

Turek, který je vládním zmocněncem pro klimatickou politiku a Green Deal, souhlasil s Macinkovým vyjádřením k Evropskému parlamentu. Zásadní je to, že europarlament není zákonodárný, řekl Turek v Otázkách Václava Moravce. Eurokomisaři jsou podle něj velmi odtažení od voličů. Odpovědi na otázku, zda Macinkovo vystoupení v Mnichově bylo faux pas, se vyhnul.

Okamura řekl v diskusním pořadu v televizi CNN Prima News, že z pohledu SPD má EU demokratický deficit. „To je přeci snad jasné,“ podotkl. Jako příklad uvedl postup vůči zemím, které odmítaly přijímat migranty, nebo polskou reformu soudnictví. Sobotní debata v Mnichově podle něj byla kultivovaná.

Bývalý český prezident Václav Klaus v CNN Prima News připustil, že on by se choval jinak než Macinka. Dodal ale, že se mu zdá nemožné, aby se člověk pravicového zaměření, zajímající se o podporu českých národních zájmů, mohl nepohádat s Clintonovou a Sikorským. Řekl také, že pokud by následně zjistil, že se s nimi Macinka nepohádal, tak by mu řekl, že ho zásadně zklamal.

Osud USA je propojen s Evropou, řekl Rubio v Mnichově
Americký ministr zahraničí Marco Rubio na konferenci v Mnichově

