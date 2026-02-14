Na Mnichovské bezpečnostní konferenci promluví Rubio, Pavel i Macinka

Mnichovská bezpečnostní konference má v sobotu, v druhý den svého konání, na programu debaty s americkým ministrem zahraničí Markem Rubiem či ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Vystoupí také český ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé). Prezident Petr Pavel se na okraj konference zúčastní diskuze o Ukrajině.
Program dopoledne zahájí rozhovor šéfa bezpečnostní konference Wolfganga Ischingera se šéfem americké diplomacie Rubiem. Napjaté vztahy mezi Evropou a administrativou prezidenta Spojených států Donalda Trumpa jsou jedním z hlavních témat letošní konference v bavorské metropoli.
Dopoledne je také na programu vystoupení čínského ministra zahraničí Wang Ia, ukrajinského prezidenta Zelenského či předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové. Večer budou o bezpečnosti v Arktidě debatovat dánská premiérka Mette Frederiksenová a grónský premiér Jens-Frederik Nielsen.
Poslední debaty sobotního programu konference se od 22:00 zúčastní český ministr zahraničí Macinka s polským kolegou Radoslawem Sikorským a bývalou ministryní zahraničí USA Hillary Clintonovou. Hovořit budou o slábnoucím spojenectví USA a Evropy.
Prezident Pavel se už odpoledne mimo oficiální program konference zúčastní takzvaného ukrajinského oběda, na kterém bude s dalšími evropskými politiky debatovat o budoucnosti Ukrajiny, která se už téměř čtyři roky brání plnohodnotné ruské invazi.
Mnichovskou bezpečnostní konferenci provází řada demonstrací. V sobotu v poledne se na Tereziánské louce uskuteční protest proti islamistickému režimu v Íránu.