Vstoupili jsme do nové fáze otevřeného konfliktu, který mění náš svět, řekl německý kancléř Friedrich Merz na úvod Mnichovské bezpečnostní konference. Do bavorské metropole přijely desítky šéfů vlád a hlav států, stovka ministrů a další stovky hostů z celého světa. Debatovat budou o rusko-ukrajinském konfliktu nebo bezpečnostní situaci ve světě. Česko bude zastupovat prezident Petr Pavel, ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) a ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD).
Generální tajemník NATO Mark Rutte v pátek na okraj konference vyzval, aby svět nepodléhal ruské propagandě. „Chtějí, abychom vnímali Rusy jako mocného medvěda, ale dalo by se říci, že Ukrajinou postupují rychlostí zahradního hlemýždě,“ prohlásil na akci, kterou uspořádala bavorská Křesťansko-sociální unie (CSU).
V Bruselu v pátek nejmenovaný vysoký činitel NATO uvedl, že podle Aliance bylo začátku ruské invaze na Ukrajinu zabito nebo zraněno přibližně 1,3 milionu ruských vojáků. Jen v roce 2025 měla Moskva asi 415 tisíc zraněných a zabitých vojáků.
Setkání ministrů zahraničí Ukrajiny a Číny
Mnichovská bezpečnostní konference se tradičně koná v hotelu Bayerischer Hof v centru města. Po zahájení budou následovat panelové diskuze a debaty, do kterých se až do neděle zapojí mimo jiné více než šest desítek prezidentů a premiérů. Na okraj konference se uskuteční také mnoho dvoustranných jednání.
Jedním z nich bylo i setkání ukrajinského ministra zahraničí Andrije Sybihy a jeho čínského protějšku Wang Ia, kterého ukrajinský šéf diplomacie pozval na návštěvu Kyjeva. Peking podle Sybihy může sehrát důležitou roli při nastolení spravedlivého míru v rusko-ukrajinské válce.
„Vážíme si čínské podpory ukrajinské územní integrity a suverenity a měli jsme spolu velmi věcnou a pragmatickou diskuzi,“ sdělil Sybiha.
Setkání amerického šéfa diplomacie
Americký ministr zahraničí Marco Rubio se na okraj konference setká mimo jiné s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Tématem jednání bude mimo jiné snaha o ukončení ruské války na Ukrajině. Za tímto účelem se v Abú Dhabí již uskutečnila dvě kola americko-rusko-ukrajinských jednání. Další by mělo podle Kremlu proběhnout příští týden ve Švýcarsku.
Rubio se setká i s Wang Iem nebo s dánskou premiérkou Mette Frederiksenovou. Mezi USA a Evropou vzrostlo letos napětí hlavně kvůli snaze amerického prezidenta Donalda Trumpa získat Grónsko. Arktický ostrov je přitom součástí Dánského království.
Rubio na konferenci vystoupí v sobotu ráno, s jejím šéfem Wolfgangem Ischingerem bude debatovat o současném postavení Spojených států ve světě. S napětím se očekává, zda naváže na loňský projev viceprezidenta JD Vance, který tehdy ostře zkritizoval Evropu za údajně špatný stav demokracie a obviňoval ji z omezování svobody projevu.
Před odletem do Mnichova ale Rubio podle agentury Reuters zvolil umírněný tón. Spojené státy jsou podle něj „úzce provázané s Evropou“ a jejich budoucnost „vždy byla a bude propojená“. „Budeme tedy muset hovořit o tom, jak ta budoucnost bude vypadat,“ dodal.
Český prezident Pavel vystoupí odpoledne v diskuzním panelu na téma populismu a následně se zúčastní literárního večera společně se spisovatelem Jáchymem Topolem a bývalým velvyslancem v Německu Tomášem Kafkou. Česko je letos hlavním hostem Frankfurtského knižního veletrhu, pořádá proto v Německu řadu literárních akcí v rámci Roku české kultury.
