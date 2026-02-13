Desítky premiérů i prezidentů. Bezpečnostní konference v Mnichově startuje

Bavorský Mnichov se opevňuje. Tradiční bezpečnostní konference se od pátku do neděle zúčastní zástupci 120 zemí, z toho 60 premiérů a prezidentů, a víc než stovka ministrů zahraničí a obrany. Včetně těch z tuzemska. Napjatá očekávání provází avizované vystoupení amerického ministra zahraničí Marca Rubia a jeho pohled na transatlantické vztahy.
Mnichovské mezinárodní letiště je klíčovým uzlem nejen pro prominentní hosty akce. S bezpečností přijela pomoct i speciální pořádková jednotka z Plzně – tvoří ji desítky policistů.
Bezpečnostní opatření se dotýkají i okolí hotelů Bayerischer Hof a Rosewood Munich v centru města. Právě ty jsou hlavním dějištěm konference. Od pátku ráno se do vymezené oblasti dostanou jen lidé se speciální akreditací.
Právě tam by měli přijíždět hosté ze Spojených států i vůz ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Po dvouleté pauze dostali pozvánku na akci zástupci německé krajně pravicové Alternativy pro Německo. S úvodním proslovem vystoupí spolkový kancléř Friedrich Merz.
Dorazí Trumpovi spolupracovníci i odpůrci
Do Mnichova by měli dorazit i zmocněnci a vyjednavači amerického prezidenta Donalda Trumpa – Steve Wittkoff a Jared Kushner. Ale také odpůrci současné administrativy – kalifornský demokratický guvernér Gavin Newsom nebo známá kongresmanka Alexandria Ocasio-Cortezová.
„Evropa má za úkol najít si novou roli. Toto (téma) bude dominovat. A druhé bude samozřejmě Ukrajina,“ odhadl ještě před začátkem konference analytik Moritz Weiss z mnichovské Univerzity Ludvíka Maxmiliána. Dalšími okruhy budou třeba moderní technologie, vztahy s Čínou, nárůst populismu, Blízký východ a Írán. Na sobotu je ve městě ohlášená statisícová demonstrace za účasti Rezy Pahlavího, syna posledního íránského šáha.
Česko na konferenci zastoupí prezident Petr Pavel a ministři zahraničí Petr Macinka (Motoristé) a obrany Jaromír Zůna (za SPD). Konference je soukromou akcí a účast politikům i analytikům zaručí jen pozvání. Firmy si přístup mohou vyjednat a zaplatit. Podle německých médií je to vyjde na stovky tisíc až miliony eur.
Vyjednavači proti sekáčům
„Dívala jsem se na mnichovskou bezpečnostní zprávu a ta se jmenuje Under destruction, tedy V demolici. Je to taková slovní hříčka oproti slovnímu spojení ve výstavbě. V úvodníku té zprávy se píše o tom, že jsme se dostali do fáze, kdy k řešení problémů se používá spíše pomyslná demoliční koule, s níž rozmlátíte ty budovy, které už nepotřebujete,“ prohlásila ve čtvrtečním Interview ČT24 moderovaném Danielem Takáčem budoucí zvláštní zmocněnkyně pro bezpečnostní otázky z ministerstva zahraničí Veronika Stromšíková.
Proto si myslí, že akci bude dominovat téma stavu světového řádu a kontrast mezi „decentními vyjednavači a razantními sekáči – a co nám z toho vychází“. Dodala, že podstatná jsou na konferenci tohoto typu bilaterální setkání i s představiteli ze vzdálenějších regionů světa. Těch je dle Stromšíkové s českými účastníky konference domluvených více než deset.
