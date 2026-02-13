Desítky premiérů i prezidentů. Bezpečnostní konference v Mnichově startuje


před 34 mminutami|Zdroj: ČT24
Nahrávám video
Události: Mnichov před bezpečnostní konferencí
Zdroj: ČT24

Bavorský Mnichov se opevňuje. Tradiční bezpečnostní konference se od pátku do neděle zúčastní zástupci 120 zemí, z toho 60 premiérů a prezidentů, a víc než stovka ministrů zahraničí a obrany. Včetně těch z tuzemska. Napjatá očekávání provází avizované vystoupení amerického ministra zahraničí Marca Rubia a jeho pohled na transatlantické vztahy.

Mnichovské mezinárodní letiště je klíčovým uzlem nejen pro prominentní hosty akce. S bezpečností přijela pomoct i speciální pořádková jednotka z Plzně – tvoří ji desítky policistů.

Bezpečnostní opatření se dotýkají i okolí hotelů Bayerischer Hof a Rosewood Munich v centru města. Právě ty jsou hlavním dějištěm konference. Od pátku ráno se do vymezené oblasti dostanou jen lidé se speciální akreditací.

Právě tam by měli přijíždět hosté ze Spojených států i vůz ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Po dvouleté pauze dostali pozvánku na akci zástupci německé krajně pravicové Alternativy pro Německo. S úvodním proslovem vystoupí spolkový kancléř Friedrich Merz.

Dorazí Trumpovi spolupracovníci i odpůrci

Do Mnichova by měli dorazit i zmocněnci a vyjednavači amerického prezidenta Donalda Trumpa – Steve Wittkoff a Jared Kushner. Ale také odpůrci současné administrativy – kalifornský demokratický guvernér Gavin Newsom nebo známá kongresmanka Alexandria Ocasio-Cortezová.

„Evropa má za úkol najít si novou roli. Toto (téma) bude dominovat. A druhé bude samozřejmě Ukrajina,“ odhadl ještě před začátkem konference analytik Moritz Weiss z mnichovské Univerzity Ludvíka Maxmiliána. Dalšími okruhy budou třeba moderní technologie, vztahy s Čínou, nárůst populismu, Blízký východ a Írán. Na sobotu je ve městě ohlášená statisícová demonstrace za účasti Rezy Pahlavího, syna posledního íránského šáha.

Česko na konferenci zastoupí prezident Petr Pavel a ministři zahraničí Petr Macinka (Motoristé) a obrany Jaromír Zůna (za SPD). Konference je soukromou akcí a účast politikům i analytikům zaručí jen pozvání. Firmy si přístup mohou vyjednat a zaplatit. Podle německých médií je to vyjde na stovky tisíc až miliony eur.

Na Mnichovskou bezpečnostní konferenci má jet Pavel, Macinka i Zůna
Petr Macinka a Petr Pavel na snímku z 15. prosince 2025, když prezident jmenoval ministry Babišovy vlády

Vyjednavači proti sekáčům

„Dívala jsem se na mnichovskou bezpečnostní zprávu a ta se jmenuje Under destruction, tedy V demolici. Je to taková slovní hříčka oproti slovnímu spojení ve výstavbě. V úvodníku té zprávy se píše o tom, že jsme se dostali do fáze, kdy k řešení problémů se používá spíše pomyslná demoliční koule, s níž rozmlátíte ty budovy, které už nepotřebujete,“ prohlásila ve čtvrtečním Interview ČT24 moderovaném Danielem Takáčem budoucí zvláštní zmocněnkyně pro bezpečnostní otázky z ministerstva zahraničí Veronika Stromšíková.

Proto si myslí, že akci bude dominovat téma stavu světového řádu a kontrast mezi „decentními vyjednavači a razantními sekáči – a co nám z toho vychází“. Dodala, že podstatná jsou na konferenci tohoto typu bilaterální setkání i s představiteli ze vzdálenějších regionů světa. Těch je dle Stromšíkové s českými účastníky konference domluvených více než deset.

Nahrávám video
Interview ČT24: Veronika Stromšíková (12. února 2026)
Zdroj: ČT24

Výběr redakce

Reálné příjmy domácností začaly v roce 2024 opět růst

Reálné příjmy domácností začaly v roce 2024 opět růst

před 4 mminutami
Desítky premiérů i prezidentů. Bezpečnostní konference v Mnichově startuje

Desítky premiérů i prezidentů. Bezpečnostní konference v Mnichově startuje

před 34 mminutami
USA opouštějí vědecký argument pro boj proti změně klimatu

USA opouštějí vědecký argument pro boj proti změně klimatu

včeraAktualizovánopřed 6 hhodinami
Revize emisních povolenek je klíčem k záchraně průmyslu, řekl Babiš na summitu EU

Revize emisních povolenek je klíčem k záchraně průmyslu, řekl Babiš na summitu EU

včeraAktualizovánopřed 8 hhodinami
Skeletonistu kvůli helmě se zabitými Ukrajinci diskvalifikovali ze závodu na OH

Skeletonistu kvůli helmě se zabitými Ukrajinci diskvalifikovali ze závodu na OH

včeraAktualizovánopřed 8 hhodinami
Američané dál hledají cesty k venezuelské ropě, těžaři ale zůstávají obezřetní

Američané dál hledají cesty k venezuelské ropě, těžaři ale zůstávají obezřetní

před 8 hhodinami
Praha zavede ombudsmana pro veřejný prostor, rada reagovala na petici k osvětlení

Praha zavede ombudsmana pro veřejný prostor, rada reagovala na petici k osvětlení

před 8 hhodinami
Musíme navýšit výrobu obranných prostředků, uvedl Rutte

Musíme navýšit výrobu obranných prostředků, uvedl Rutte

včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Desítky premiérů i prezidentů. Bezpečnostní konference v Mnichově startuje

Bavorský Mnichov se opevňuje. Tradiční bezpečnostní konference se od pátku do neděle zúčastní zástupci 120 zemí, z toho 60 premiérů a prezidentů, a víc než stovka ministrů zahraničí a obrany. Včetně těch z tuzemska. Napjatá očekávání provází avizované vystoupení amerického ministra zahraničí Marca Rubia a jeho pohled na transatlantické vztahy.
před 34 mminutami

Ve volbách v Bangladéši podle odhadů zvítězila strana někdejší premiérky Zijáové

Bangladéšská nacionalistická strana (BNP) Taríka Rahmána, syna někdejší premiérky Bégam Chálidy Zijáové, v pátek podle odhadů médií zaznamenala drtivé vítězství ve čtvrtečních parlamentních volbách. Ty se konaly poprvé od krvavých nepokojů a pádu režimu premiérky šajch Hasíny Vadžídové ze srpna 2024. Oficiální výsledky zatím nebyly zveřejněny, místní televizní stanice ovšem hlásí jasné vedení BNP. Straně nedávno zesnulé Zijáové k vítězství už poblahopřály Spojené státy či Indie. Informovaly o tom tiskové agentury.
před 1 hhodinou

Soudce zablokoval snahu Pentagonu degradovat Kellyho kvůli videovzkazu vojákům

Federální soudce Richard Leon zablokoval snahu šéfa Pentagonu Peta Hegsetha degradovat senátora Marka Kellyho z hodnosti kapitána námořnictva ve výslužbě. Hegseth se snažil Kellyho degradovat poté, co senátor s pěti dalšími zákonodárci vyzval příslušníky ozbrojených sil, aby neuposlechli dle nich nelegální rozkazy od administrativy prezidenta Donalda Trumpa. Podle Leona by bylo takovéto potrestání porušením ústavy. Hegseth sdělil, že se proti rozhodnutí okamžitě odvolá.
před 2 hhodinami

USA opouštějí vědecký argument pro boj proti změně klimatu

Americká Agentura pro ochranu životního prostředí (EPA) ve čtvrtek odstoupila od vědeckého stanoviska, že emise skleníkových plynů ohrožují lidské zdraví, a odstranila tak základ pro federální klimatické předpisy. Jedná se o dosud nejagresivnější krok administrativy prezidenta USA Donalda Trumpa zaměřený na omezení boje proti změně klimatu, píší agentury AP a Reuters.
včeraAktualizovánopřed 6 hhodinami

Revize emisních povolenek je klíčem k záchraně průmyslu, řekl Babiš na summitu EU

Jedinou věcí, která může okamžitě zachránit evropský průmysl, je revize systému emisních povolenek ETS, uvedl ve čtvrtek český premiér Andrej Babiš (ANO) opakovaně na jednodenním neformálním summitu Evropské unie. Na belgickém zámečku Alden Biesen se unijní lídři radili, jak může Evropa znovu získat svou konkurenceschopnost vůči USA a Číně v době ekonomických hrozeb a politických turbulencí.
včeraAktualizovánopřed 8 hhodinami

Skeletonistu kvůli helmě se zabitými Ukrajinci diskvalifikovali ze závodu na OH

Ukrajinský skeletonista Vladyslav Heraskevyč byl po sporu o helmu s fotografiemi sportovců zabitých během ruské vojenské agrese diskvalifikován z olympijského závodu. Na start chtěl jít navzdory zákazu Mezinárodního olympijského výboru (MOV). Podle výboru porušil pravidla olympijské charty, jež zakazuje politická vyjádření. Ukrajinský tým se odvolal k arbitrážnímu soudu.
včeraAktualizovánopřed 8 hhodinami

Američané dál hledají cesty k venezuelské ropě, těžaři ale zůstávají obezřetní

Po 25 letech navštívil Venezuelu vysoký politický představitel USA. Ministr pro energetiku Chris Wright jednal s prozatímní prezidentkou země hlavně o stavu ropného průmyslu. Právě přístup k této surovině byl pro Washington podmínkou, aby u moci mohli zůstat lidé z okruhu zadrženého a do USA odvlečeného autoritáře Nicoláse Madura. Wrightova návštěva má přesvědčit ropné giganty, aby se do jihoamerické země vrátili. Ti ale zůstávají obezřetní. Nejen kvůli výši potřebných finančních prostředků, ale také přetrvávající politické nestabilitě.
před 8 hhodinami

Musíme navýšit výrobu obranných prostředků, uvedl Rutte

Transatlantická vazba zůstává silná. Po jednání ministrů obrany Aliance to uvedl šéf NATO Mark Rutte. Podle něj se daří dávat víc na obranu, kromě investic je ale třeba navýšit i výrobu. USA chtějí vyváženější NATO 3.0, řekl zase náměstek ministra obrany USA Elbridge Colby. Ministři jednali rovněž o pomoci Kyjevu, kterou je podle Rutteho třeba navýšit. Česko v Bruselu zastupoval nový ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD).
včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami
Načítání...