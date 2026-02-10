Šéf diplomacie USA Rubio navštíví Slovensko a Maďarsko

Americký ministr zahraničí Marco Rubio, který se tento týden zúčastní Mnichovské bezpečnostní konference, odcestuje z bavorské metropole na Slovensko a poté do Maďarska. Informovala o tom v pondělí agentura Reuters. V Bratislavě, kde se v neděli 15. února setká s vládními představiteli, bude jednat o bezpečnosti a také o jaderné energetice.
„V Bratislavě se ministr Rubio setká s hlavními členy slovenské vlády, aby podpořil společné regionální bezpečnostní zájmy, posílil bilaterální spolupráci v jaderné energetice a energetickou diverzifikaci a podpořil modernizaci slovenské armády a slovenské závazky vůči NATO,“ citoval Reuters americké ministerstvo zahraničí.
V pondělí 16. února bude Rubio v Budapešti, kde s představiteli tamní vlády chce hovořit o amerických regionálních zájmech včetně závazku mírového řešení konfliktů ve světě. Tématem bude i americko-maďarské energetické partnerství.
Maďarsko se přidalo k Radě pro mír, což je iniciativa amerického prezidenta Donalda Trumpa. Rada se chce zabývat situací v palestinském Pásmu Gazy, kde od loňského října platí křehké příměří mezi Izraelem a teroristickým hnutím Hamás na základě Trumpova mírového plánu.
V pátek Rubio přicestuje do bavorské metropole, kde se zúčastní Mnichovské bezpečnostní konference, která trvá do neděle. O Rubiově účasti v Mnichově již na konci ledna informovala bavorská veřejnoprávní televizní a rozhlasová stanice Bayerischer Rundfunk (BR). Loni na konferenci zastupoval Spojené státy viceprezident JD Vance.