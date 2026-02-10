Šéf diplomacie USA Rubio navštíví Slovensko a Maďarsko


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Americký ministr zahraničí Marco Rubio, který se tento týden zúčastní Mnichovské bezpečnostní konference, odcestuje z bavorské metropole na Slovensko a poté do Maďarska. Informovala o tom v pondělí agentura Reuters. V Bratislavě, kde se v neděli 15. února setká s vládními představiteli, bude jednat o bezpečnosti a také o jaderné energetice.

„V Bratislavě se ministr Rubio setká s hlavními členy slovenské vlády, aby podpořil společné regionální bezpečnostní zájmy, posílil bilaterální spolupráci v jaderné energetice a energetickou diverzifikaci a podpořil modernizaci slovenské armády a slovenské závazky vůči NATO,“ citoval Reuters americké ministerstvo zahraničí.

V pondělí 16. února bude Rubio v Budapešti, kde s představiteli tamní vlády chce hovořit o amerických regionálních zájmech včetně závazku mírového řešení konfliktů ve světě. Tématem bude i americko-maďarské energetické partnerství.

Maďarsko se přidalo k Radě pro mír, což je iniciativa amerického prezidenta Donalda Trumpa. Rada se chce zabývat situací v palestinském Pásmu Gazy, kde od loňského října platí křehké příměří mezi Izraelem a teroristickým hnutím Hamás na základě Trumpova mírového plánu.

Nové správce Gazy tiše brzdí Izrael i Hamás. Jejich úspěch straší Abbáse
Členové teroristického hnutí Hamás

V pátek Rubio přicestuje do bavorské metropole, kde se zúčastní Mnichovské bezpečnostní konference, která trvá do neděle. O Rubiově účasti v Mnichově již na konci ledna informovala bavorská veřejnoprávní televizní a rozhlasová stanice Bayerischer Rundfunk (BR). Loni na konferenci zastupoval Spojené státy viceprezident JD Vance.

„Můžeme udělat, cokoliv budeme chtít.“ Trump založil svou Radu pro mír
Vyhlášení charty Trumpovy Rady pro mír

