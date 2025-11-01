Hlasitý kritik Ruska Sikorski vydává knihu. Věří, že nenapsal poslední kapitolu

Ze zákopů do Evropy je název nové knihy polského ministra zahraničí a jednoho z nejhlasitějších kritiků Ruska a jeho imperiálních ambicí Radoslawa Sikorského. Popisuje v ní přes tři dekády svých zkušeností. Od role válečného reportéra, přes europoslance až po šéfa polské diplomacie. I tato nová publikace ukazuje, že aktuálně Sikorski patří k těm nejviditelnějším polským politikům.
Jinak tomu nebylo ani v polovině září, kdy do polského vzdušného prostoru proniklo přes dvacet ruských bezpilotních letounů. A provokace podle řady Poláků pokračují dál. „Pokud jiná raketa nebo letadlo omylem nebo úmyslně pronikne do našeho prostoru bez povolení, dojde k sestřelení a trosky dopadnou na území NATO, nechoďte sem kvůli tomu fňukat. Byli jste varováni,“ adresoval Sikorski varování Rusům.
Konzervativní pragmatik se neváhal kvůli podpoře válkou zasažené Ukrajiny pustit do sporu se svým maďarským protějškem Péterem Szijjártóem. „Když cizí agresor bombarduje vaši zemi, můžete mu to legitimně vrátit tím, že mu znemožníte financovat válku. Tomu se říká sebeobrana,“ tvrdí polský politik.
„Na sociálních sítích často překračuje tenké hranice, provokuje a získává dosah. Zároveň tím ale dává soupeřům dostatečnou munici proti němu,“ vysvětluje odborník na politický marketing Sergiusz Trzeciak.
Předseda vlády Donald Tusk už letos Sikorského povýšil na vicepremiéra. V posledních týdnech sílí spekulace, že právě on by v budoucnu mohl premiéra nahradit. Na to mu ale nejspíš chybí podpora ve vlastní straně. „Pro mnoho členů Občanské koalice je tak trochu cizím prvkem, který si nevybudoval dostatečné politické zázemí,“ říká Trzeciak.
I tak ale vicepremiér věří, že ve svém příběhu ještě nenapsal poslední kapitolu.