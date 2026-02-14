NYT: Trumpova vláda chce od sociálních sítí osobní údaje kritiků ICE

Americké ministerstvo vnitřní bezpečnosti (DHS) posílá obsílky technologickým společnostem, včetně Mety a Googlu, s žádostmi o jména, e-mailové adresy, telefonní čísla a další identifikační údaje uživatelů sociálních sítí, kteří na svých účtech kritizují Úřad pro imigraci a cla (ICE) nebo sledují jeho aktivity, píše deník The New York Times (NYT). Administrativa prezidenta Donalda Trumpa tak podle deníku zesiluje své úsilí identifikovat ty, kteří nesouhlasí s operacemi kontroverzního úřadu.
Stovky podobných obsílek od DHS obdržely v posledních měsících společnosti Google, Reddit, Discord a Meta, která vlastní Facebook a Instagram, píše NYT s odvoláním na vládní představitele a zaměstnance těchto firem. Google, Meta a Reddit podle vládních zdrojů některým z žádostí vyhověly. Ministerstvo mělo žádat o identifikační údaje majitelů účtů na sociálních sítích, kteří na nich neuvádějí svá skutečná jména. Tyto účty byly kritické k ICE nebo sdílely aktuální polohu imigračních agentů.
Je na technologických společnostech, zda se rozhodnou tyto informace poskytnout, píše NYT. Firmy podle listu uvedly, že žádosti obdržené od vlády nejprve posuzují. Některé z nich upozornily dané uživatele, že vláda požaduje jejich osobní údaje, a daly jim deset až čtrnáct dní na napadení obsílky u soudu.
„Vláda si toho dovoluje více než dříve,“ řekl vedoucí právník Americké unie občanských práv (ACLU) v Pensylvánii Steve Loney. Právník zastupoval v posledních šesti měsících lidi, jejichž osobní informace v souvislosti s aktivitou na sociálních sítích chtělo DHS získat. Právníci DHS zase u soudu zdůvodňují žádosti tím, že chtějí zajistit bezpečnost agentů ICE.
Ztotožňování kritiků ICE
Trumpova administrativa se usilovně snaží potlačovat kritiku ICE, mimo jiné zjišťováním totožnosti Američanů, kteří demonstrovali proti úřadu. Imigrační agenti v Minneapolisu a Chicagu podle NYT upozornili účastníky protestů, že jsou natáčeni a jejich totožnost je zjišťována pomocí technologie na rozpoznávání obličejů. Trumpův zmocněnec pro ochranu hranic Tom Homan řekl v lednu stanici Fox News, že usiluje o vytvoření databáze osob, které byly zadrženy za maření imigračních operací.
Silicon Valley má dlouhodobě s federální vládou napjaté vztahy ohledně toho, kolik informací o uživatelích by firmy měly poskytovat vládě. Ze zpráv o transparentnosti, které technologické společnosti zveřejňují, vyplývá, že počet žádostí o uživatelích ze strany vlád po celém světě v průběhu let vzrostl. Mezi země, které jich podávají nejvíce, patří Spojené státy a Indie.