NYT: Trumpova vláda chce od sociálních sítí osobní údaje kritiků ICE


před 28 mminutami|Zdroj: ČTK

Americké ministerstvo vnitřní bezpečnosti (DHS) posílá obsílky technologickým společnostem, včetně Mety a Googlu, s žádostmi o jména, e-mailové adresy, telefonní čísla a další identifikační údaje uživatelů sociálních sítí, kteří na svých účtech kritizují Úřad pro imigraci a cla (ICE) nebo sledují jeho aktivity, píše deník The New York Times (NYT). Administrativa prezidenta Donalda Trumpa tak podle deníku zesiluje své úsilí identifikovat ty, kteří nesouhlasí s operacemi kontroverzního úřadu.

Stovky podobných obsílek od DHS obdržely v posledních měsících společnosti Google, Reddit, Discord a Meta, která vlastní Facebook a Instagram, píše NYT s odvoláním na vládní představitele a zaměstnance těchto firem. Google, Meta a Reddit podle vládních zdrojů některým z žádostí vyhověly. Ministerstvo mělo žádat o identifikační údaje majitelů účtů na sociálních sítích, kteří na nich neuvádějí svá skutečná jména. Tyto účty byly kritické k ICE nebo sdílely aktuální polohu imigračních agentů.

Vláda USA oznámila konec imigračního zásahu v Minnesotě
Tom Homan

Je na technologických společnostech, zda se rozhodnou tyto informace poskytnout, píše NYT. Firmy podle listu uvedly, že žádosti obdržené od vlády nejprve posuzují. Některé z nich upozornily dané uživatele, že vláda požaduje jejich osobní údaje, a daly jim deset až čtrnáct dní na napadení obsílky u soudu.

„Vláda si toho dovoluje více než dříve,“ řekl vedoucí právník Americké unie občanských práv (ACLU) v Pensylvánii Steve Loney. Právník zastupoval v posledních šesti měsících lidi, jejichž osobní informace v souvislosti s aktivitou na sociálních sítích chtělo DHS získat. Právníci DHS zase u soudu zdůvodňují žádosti tím, že chtějí zajistit bezpečnost agentů ICE.

Agenti ICE v Minneapolisu okamžitě dostanou tělesné kamery, uvedla Noemová
Demonstrující proti postupu ICE v Minneapolisu

Ztotožňování kritiků ICE

Trumpova administrativa se usilovně snaží potlačovat kritiku ICE, mimo jiné zjišťováním totožnosti Američanů, kteří demonstrovali proti úřadu. Imigrační agenti v Minneapolisu a Chicagu podle NYT upozornili účastníky protestů, že jsou natáčeni a jejich totožnost je zjišťována pomocí technologie na rozpoznávání obličejů. Trumpův zmocněnec pro ochranu hranic Tom Homan řekl v lednu stanici Fox News, že usiluje o vytvoření databáze osob, které byly zadrženy za maření imigračních operací.

Silicon Valley má dlouhodobě s federální vládou napjaté vztahy ohledně toho, kolik informací o uživatelích by firmy měly poskytovat vládě. Ze zpráv o transparentnosti, které technologické společnosti zveřejňují, vyplývá, že počet žádostí o uživatelích ze strany vlád po celém světě v průběhu let vzrostl. Mezi země, které jich podávají nejvíce, patří Spojené státy a Indie.

Na rozpoznání obličeje stačí agentům ICE aplikace v mobilu
Agent ICE nahrává na telefon osobu, která zaznamenávala dění u imigračního soudu v New Yorku, 26. srpna 2025

Výběr redakce

NYT: Trumpova vláda chce od sociálních sítí osobní údaje kritiků ICE

NYT: Trumpova vláda chce od sociálních sítí osobní údaje kritiků ICE

před 28 mminutami
Ukrajinci jsou lidé, ne terminátoři, řekl Zelenskyj v Mnichově

Ukrajinci jsou lidé, ne terminátoři, řekl Zelenskyj v Mnichově

před 38 mminutami
Osud USA je propojen s Evropou, zdůraznil Rubio v Mnichově

Osud USA je propojen s Evropou, zdůraznil Rubio v Mnichově

07:19Aktualizovánopřed 52 mminutami
V částech Česka může napadnout až deset centimetrů sněhu, varují meteorologové

V částech Česka může napadnout až deset centimetrů sněhu, varují meteorologové

před 2 hhodinami
Hornické stroje opouštějí doly. Část z nich míří do muzeí

Hornické stroje opouštějí doly. Část z nich míří do muzeí

před 4 hhodinami
Vztahy v rámci NATO budou definovány jinak, míní Ženíšek

Vztahy v rámci NATO budou definovány jinak, míní Ženíšek

před 5 hhodinami
Pětina školáků sdílí po internetu své nahé fotky, odhalil výzkum

Pětina školáků sdílí po internetu své nahé fotky, odhalil výzkum

před 6 hhodinami
Největší kompromis je, že Putin není ve vězení, řekl Zelenskyj

Největší kompromis je, že Putin není ve vězení, řekl Zelenskyj

před 15 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

NYT: Trumpova vláda chce od sociálních sítí osobní údaje kritiků ICE

Americké ministerstvo vnitřní bezpečnosti (DHS) posílá obsílky technologickým společnostem, včetně Mety a Googlu, s žádostmi o jména, e-mailové adresy, telefonní čísla a další identifikační údaje uživatelů sociálních sítí, kteří na svých účtech kritizují Úřad pro imigraci a cla (ICE) nebo sledují jeho aktivity, píše deník The New York Times (NYT). Administrativa prezidenta Donalda Trumpa tak podle deníku zesiluje své úsilí identifikovat ty, kteří nesouhlasí s operacemi kontroverzního úřadu.
před 28 mminutami

Ukrajinci jsou lidé, ne terminátoři, řekl Zelenskyj v Mnichově

Ruský vládce Vladimir Putin doufá, že by mohl zopakovat Mnichov 1938 a získat část Ukrajiny, stejně jako Adolf Hitler získal část Československa, prohlásil na Mnichovské bezpečnostní konferenci ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Ukrajina si válku nevybrala a není možné, aby současná situace trvala napořád, zdůraznil. „Ukrajinci jsou lidé, ne terminátoři,“ podotkl Zelenskyj s tím, že Kyjev a Evropa potřebují silné bezpečnostní garance.
před 38 mminutami

Osud USA je propojen s Evropou, zdůraznil Rubio v Mnichově

Evropa a Spojené státy patří k sobě, uvedl v projevu na Mnichovské bezpečnostní konferenci šéf americké diplomacie Marco Rubio. Zdůraznil, že USA chtějí posílit ekonomiku, ochránit lépe hranice a potřebují silné spojence. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj poděkoval evropským lídrům za podporu. Vystoupí také český ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé). Český prezident Petr Pavel se na okraj konference zúčastní diskuze o Ukrajině.
07:19Aktualizovánopřed 52 mminutami

Venezuela propustila další politické vězně, zákon o amnestii ale zatím neschválila

Venezuelské úřady v sobotu propustily dalších sedmnáct politických vězňů, a to v rámci nedávno představeného zákona o amnestii. Očekávalo se, že parlament zákon schválí již ve čtvrtek, ale kvůli sporu provládních a opozičních poslanců se tak nestalo, uvedla agentura AFP. Veškerá propuštění na svobodu jsou proto podmínečná. Opoziční strana Vente Venezuela později podle agentury Reuters potvrdila, že úřady propustily deset mužů a sedm žen.
09:52Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Armáda USA udeřila v Karibiku na loď podezřelou z pašování drog, zemřeli tři lidé

Americká armáda uvedla, že v Karibiku zaútočila na další loď. Zabila při tom tři lidi, které označila jako „narkoteroristy“. O úderu armáda v noci na sobotu informovala na síti X.
před 9 hhodinami

Trump hodlá zavést volební reformu i bez souhlasu Kongresu

Americký prezident Donald Trump prohlásil, že chce zavést povinnost voličů předkládat při volbách doklad totožnosti bez ohledu na to, zda s tím Kongres vysloví souhlas. Informovala o tom agentura AFP, podle níž jde ve Spojených státech o citlivé téma, neboť miliony oprávněných voličů takový doklad nemají.
před 13 hhodinami

Starý světový řád založený na pravidlech už neexistuje, řekl Merz v Mnichově

Starý světový řád založený na pravidlech už neexistuje, řekl německý kancléř Friedrich Merz na úvod Mnichovské bezpečnostní konference. Do bavorské metropole přijely desítky šéfů vlád a hlav států, stovka ministrů a další stovky hostů z celého světa. Debatovat budou o rusko-ukrajinském konfliktu nebo bezpečnostní situaci ve světě. Česko zastupuje prezident Petr Pavel, ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) a ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD).
včeraAktualizovánopřed 14 hhodinami

Největší kompromis je, že Putin není ve vězení, řekl Zelenskyj

Prezident Spojených států Donald Trump vyzval z Washingtonu ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského k aktivitě, jinak podle něj promešká naději na mír s Ruskem. V reakci pak Zelenskyj mimo jiné prohlásil, že největším kompromisem je to, že ruský vládce Vladimir Putin a jeho přátelé nejsou ve vězení. Připomněl tím, že Putin je mezinárodně stíhaným zločincem kvůli rozpoutání války na Ukrajině, což americký prezident trvale opomíjí.
před 15 hhodinami
Načítání...