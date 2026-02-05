Na rozpoznání obličeje stačí agentům ICE aplikace v mobilu


Zdroj: The New York Times, Bloomberg, 404media, Reuters

Americký Úřad pro imigraci a cla (ICE) používá mobilní aplikace na rozpoznávání obličejů migrantů i amerických občanů, informovala média. Jejich software využívá umělou inteligenci a databáze s více než miliardou záznamů. Ministerstvo pro vnitřní bezpečnost (DHS) podle médií disponuje i nástroji pro sledování pohybu lidí přes jejich telefony. Proti krokům ICE se vymezili demokratičtí zákonodárci, ale úřad koncem ledna poptal další sledovací technologie.

Během sobotního rána 10. ledna sledovala Nicole Clelandová ve svém autě agenta ICE přes své rodné město Richfield v Minnesotě. Působila v rámci dobrovolnické skupiny, která zaznamenává činnost federálních pracovníků, napsal server The New York Times.

Agent ICE najednou několikrát po sobě odbočil do jednosměrných ulic, zastavil, vystoupil ze svého pick-upu a přistoupil k jejímu autu. Clelandová agenta nikdy předtím neviděla, a tak jí zarazilo, když ji oslovil jménem. „Řekl, že má technologii na rozpoznávání obličeje a že má zapnutou kameru na těle,“ dodala 56letá dobrovolnice.

Tři dny po této události obdržela Clelandová e-mail od DHS. V něm se psalo, že jí byly odebrány Global Entry a Transportation Security Administration, které umožňují snazší odcestování a vstup do USA.

Agenti ICE v Minneapolisu okamžitě dostanou tělesné kamery, uvedla Noemová
Demonstrující proti postupu ICE v Minneapolisu

Clelandová nedostala žádné vysvětlení. Její pocity se přelévaly z hněvu ve strach a zase zpátky. „Nevím, jak daleko může ICE zajít,“ řekla. „Snažím se přijít na to, co mohu udělat, aniž bych se vystavila většímu riziku nebo ohrozila lidi ve svém okolí,“ dodala.

Koncem ledna Clelandová podepsala prohlášení, kterým se připojila k žalobě proti DHS u okresního soudu v Minnesotě. Žaloba napadá zacházení agentů ICE s dobrovolníky, kteří dokumentují jejich činnost. V prohlášení se Clelandová zeptala, proč přišla o cestovní výhody. „Jsem naprosto běžná Američanka a nemohu se smířit s tím, co se právě děje,“ dodala.

Sedm v okolí Minneapolis, další napříč USA

Clelandová je jen jednou z nejméně sedmi amerických občanů, kterým agenti ICE během jejich působení v Minneapolis a okolí sdělili, že jsou nahráváni pomocí technologie na rozpoznávání obličeje, napsal NYT s odkazem na tamní aktivisty a videa zveřejněná na sociálních sítích. Nikdo z nich nedal souhlas k nahrávání svých obličejů.

Americké úřady propustily pětiletého chlapce zadrženého agenty ICE v Minneapolisu
Liam Ramos, pětiletý chlapec zadržený spolu s otcem agenty ICE

Dvě fotografie zachycují agenty v uniformách, kteří pomocí mobilních telefonů skenují obličeje demonstrantů v Minneapolis. Na jednom videu je slyšet, jak agenti lidem říkají, že jsou nahráváni pomocí technologie rozpoznávání obličejů a že jejich podoba bude přidána do databáze. Technologie zaznamenaná na fotografiích je aplikace Mobile Fortify.

Agentura Bloomberg napsala, že aplikaci používají agenti ICE a další útvary ministerstva pro vnitřní bezpečnost napříč Spojenými státy při zatýkání občanů a cizinců i při konfrontacích s protestujícími, kteří nejsou zatčeni.

Databáze s více než miliardou záznamů

Aplikace Mobile Fortify využívá umělou inteligenci a technologii počítačové projekce k porovnání zachycených obličejů či otisků prstů s existujícími záznamy. Čerpá ze dvou biometrických databází americké vlády, které dohromady obsahují více než 1,2 miliardy záznamů.

Jedná se o databáze Homeland Advanced Recognition Technology (HART) a Automated Biometric Identification System (IDENT). Když byl HART v roce 2023 spuštěn, tak obsahoval data o 270 milionech osob, ale Bloomberg předpokládá, že tento počet ještě vzrostl.

Americké ministerstvo spravedlnosti začalo vyšetřovat Prettiho smrt
Pieta v Minneapolisu za zastřeleného zdravotníka Alexe Prettiho

Podle žaloby podané státem Illinois a městem Chicago na začátku ledna proti DHS byla aplikace Mobile Fortify od svého spuštění v červnu 2025 použita více než stotisíckrát. Podle žaloby ministerstvo uchovává fotografie a otisky prstů po dobu patnácti let a tyto údaje používá ke sledování a identifikaci imigrantů, amerických občanů a demonstrantů.

„Mobile Fortify je zákonný nástroj pro vymáhání práva vyvinutý za vlády prezidenta Donalda Trumpa, který slouží k přesnému ověřování totožnosti a imigračního statusu během policejních operací,“ uvedlo DHS ve svém prohlášení. Podle něj aplikace úmyslně pracuje s vysokým prahem pro shodu, aby předešla chybným ztotožněním. Mobile Fortify vyvinulo DHS spolu s japonskou nadnárodní společností NEC.

Nasazení nástroje od Clearview AI

Agenti ICE v Minnesotě také používají program pro rozpoznávání obličejů vyvinutý technologickou společností Clearview AI, který původně využíval Úřad celní a hraniční kontroly (CBP).

Ve zprávě z roku 2024 ministerstvo vnitřní bezpečnosti uvedlo, že daný nástroj od Clearview AI jeho agenti používají pro vyšetřování případů zneužívání dětí. V září 2025 však CBP v rámci smlouvy se zmíněnou společností uvedl, že nástroj bude sloužit také k vyšetřování útoků na orgány činné v trestním řízení.

Trumpova vláda stáhne z Minnesoty sedm set imigračních agentů, oznámil Homan
Federální imigrační agenti v americkém Minneapolisu

Společnost Clearview AI uvedla, že smlouvu s ministerstvem uzavřela s cílem podporovat vyšetřování případů zneužívání dětí a kyberkriminality.

Další nástroje ICE

Rozpoznání obličejů je pouze jednou z technologií, které ICE nasadil v Minneapolis. Agentura používá nástroje k monitorování on-line aktivity lidí a potenciálně k hackování jejich telefonů.

Tyto technologie, stejně jako nástroje na rozpoznávání obličejů, agenti použili nejen k identifikaci nelegálních imigrantů, ale také ke sledování občanů, kteří protestovali proti přítomnosti ICE v Minneapolis, uvedli tři úředníci DHS pod slibem anonymity, píše NYT.

V září 2025 ministerstvo utratilo téměř deset milionů dolarů (205,9 milionu korun) za pořízení nejméně tří nástrojů a služeb pro monitorování sociálních médií, které mu umožňují nahlížet do mobilních telefonů lidí, jak vyplývá z dokumentů o veřejných zakázkách a veřejných smlouvách.

Agenti, kteří v Minneapolisu zastřelili muže, jsou podle médií mimo službu
Zásah federálních agentů v Minneapolisu, 26. ledna 2026

Cílená reklama jako příležitost ke sledování

Jeden z těchto nástrojů vyvinula izraelská technologická společnost Paragon. Další dva nástroje – Tangles a Webloc – připravila softwarová společnost Penlink se sídlem v Nebrasce. Sever 404 Media získal materiál, který podrobněji vysvětluje, jak Webloc funguje.

Uživatelé Weblocu mohou zjistit, zda se na konkrétním území vyskytuje některé ze zařízení, jehož data jsou uložená v databázích aplikace. Jakmile dojde k zaměření, může uživatel zjistit podrobnosti o daném telefonu a tím pádem i o jeho majiteli, protože uvidí, kde se dané zařízení pohybovalo.

Materiál získaný serverem 404 Media naznačuje, že uživatelé aplikace si mohou nechat zobrazit trasu, kterou zařízení absolvovalo. Podle toho, kde se telefon nacházel v noci a přes den, mohou zjistit možné bydliště a zaměstnání dané osoby.

Trump vyzval republikány k převzetí kontroly nad volbami
Americký prezident Donald Trump

Materiál neuvádí, jak společnost Penlink získává údaje o poloze smartphonů. Obecně společnosti zabývající se sledováním shromažďují data dvěma způsoby.

Prvním z nich je využití malých balíčků kódu obsažených v běžných aplikacích známých jako softwarové vývojové sady (SDK), které slouží k cílené reklamě a zároveň je lze využít k zaměření uživatele.

Druhým způsobem je takzvané real-time bidding (RTB). Jedná se o systém, ve kterém reklamní společnosti nabízejí obchodníkům své nabídky téměř okamžitě, jakmile člověk otevře sociální sítě nebo webový prohlížeč. Vedlejším produktem toho je, že společnosti mohou získat různé údaje o jednotlivých zařízeních, včetně jejich GPS souřadnic.

Obavy odborné veřejnosti

Dosah technologií na rozpoznání obličeje a dalších nástrojů vyvolal obavy. „Tyto technologie jsou nasazovány, nebo se zdá, že jsou nasazovány, mnohem agresivnějším způsobem, než jsme viděli v minulosti,“ řekl právník Nathan Freed Wessler z Americké unie pro občanské svobody, která zažalovala DHS kvůli protiimigrační operaci v Minneapolis. „Spojení všech těchto technologií dává vládě bezprecedentní možnosti,“ dodal.

V listopadu 2025 skupina demokratických senátorů, mezi nimiž byl Edward J. Markey z Massachusetts, Chris Van Hollen z Marylandu nebo Adam B. Schiff z Kalifornie, požádala ICE o více informací o jeho softwaru pro rozpoznávání obličejů. Politici ho zároveň vyzvali, aby pozastavil používání této technologie v amerických městech.

Nejvyšší soud USA dovolil Kalifornii překreslit volební obvody
Kapitol USA

DHS nezveřejnilo, jaké technologie imigrační agenti v Minneapolis používají. Mluvčí resortu uvedla, že agentura nebude podrobně popisovat své metody. „Po celá léta využívají orgány činné v trestním řízení po celé zemi technologické inovace k boji proti kriminalitě. ICE není výjimkou,“ dodala.

ICE v uplynulém roce po zvýšení finančních prostředků výrazně rozšířil své technologické nástroje. V červenci podepsal Trump zákon, který zvýšil roční rozpočet ICE z osm miliard dolarů (164,7 miliardy korun) na přibližně 28 miliard dolarů (576,44 miliardy korun), čímž se stal nejštědřeji financovanou agenturou pro vymáhání práva v americké vládě.

Pro imigrační úřad připravil Trump rozpočet vyšší, než má většina armád
Členové amerických bezpečnostních složek zadržují migranta a zákonného pozorovatele u soudu v New Yorku

ICE hledá další využití sledovacích technologií

ICE nadále hledá další technologie. Koncem ledna nezávazně poptal projekt, jehož cílem je získání a integrace takzvaných velkých dat a reklamní technologie do operací úřadu. Dodal, že „pracuje s rostoucím objemem trestní, občanské a regulační dokumentace z mnoha interních a externích zdrojů“.

V zadání bylo, aby dodavatelé popsali typy dat, které mohou poskytnout o „lidech, podnicích, zařízeních, lokalitách, transakcích, veřejných záznamech“. Dále se ICE zeptal, jak by systémy dodavatelů mohly „identifikovat subjekty, entity nebo klíčová místa“ a zda je možné vyhledávat osoby podle informací, jako jsou „jméno, telefon, zařízení, účet nebo místo výskytu“.

Podle člena Centra pro soukromí a technologie Georgetownské univerzity Justina Shermana tato výzva ukazuje, jak ICE posiluje nákup citlivých dat.

Clintonovi budou v Kongresu vypovídat v Epsteinově případu, dříve to odmítli
Bill a Hillary Clintonovi na inauguraci Donalda Trumpa, 20. ledna 2025

Aktuálně z rubriky Svět

Starmera ohrožuje kauza exministra Mandelsona, který měl vazby na Epsteina

Britští labouristé varují, že premiér Keir Starmer by mohl přijít o funkci, píše The Guardian. Důvodem je případ bývalého britského ministra a velvyslance v USA Petera Mandelsona, který měl vazby na amerického finančníka a sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. Poslanci požadují zveřejnění dokumentů týkajících se Mandelsonova jmenování do funkce velvyslance, což by podle nich mohlo ohrozit Starmerovu pozici.
15:24Aktualizovánopřed 11 mminutami

Írán zadržel dva zahraniční tankery

Íránské revoluční gardy zajaly v Perském zálivu dvě lodě, které měly převážet víc než jeden milion litrů pašovaného paliva. Íránská státní televize neupřesnila, jaké zemi tankery patří, ani pod jakou plují vlajkou, napsala agentura AP.
před 19 mminutami

Na rozpoznání obličeje stačí agentům ICE aplikace v mobilu

Americký Úřad pro imigraci a cla (ICE) používá mobilní aplikace na rozpoznávání obličejů migrantů i amerických občanů, informovala média. Jejich software využívá umělou inteligenci a databáze s více než miliardou záznamů. Ministerstvo pro vnitřní bezpečnost (DHS) podle médií disponuje i nástroji pro sledování pohybu lidí přes jejich telefony. Proti krokům ICE se vymezili demokratičtí zákonodárci, ale úřad koncem ledna poptal další sledovací technologie.
před 49 mminutami

Slovensko nebude nikoho stíhat za darování stíhaček a raketového systému Ukrajině

Slovensko nebude nikoho stíhat za rozhodnutí bývalé vlády darovat Ruskem napadené Ukrajině stíhačky MiG-29 a části systému protivzdušné obrany Kub. Žalobce letos v lednu potvrdil dřívější rozhodnutí policejního vyšetřovatele o zastavení vyšetřování, plyne z vyjádření bratislavského krajského prokurátora Rastislava Remety. Exministr obrany Jaroslav Naď (Demokrati) to uvítal. Slovenský premiér Robert Fico (Smer) naopak tvrdí, že prokuratura vstoupila do politického souboje na straně opozice.
před 56 mminutami

Polsko chystá nový balík vojenské pomoci Ukrajině, uvedl v Kyjevě Tusk

Polsko připravuje nový balíček pomoci pro Ukrajinu ve výši 200 milionů zlotých (přes 1,1 miliardy korun), který bude tvořit především obrněná technika. Podle agentury Reuters a deníku Rzeczpospolita to ve čtvrtek v Kyjevě řekl polský premiér Donald Tusk. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uvedl, že Ukrajina je připravena vyměnit své drony za střely do protivzdušné obrany a polské stíhačky MiG-29.
před 1 hhodinou

Ázerbájdžánský soud vyměřil doživotí některým bývalým činitelům Karabachu

Ázerbájdžánský vojenský soud poslal na doživotí do vězení bývalého vůdce mezinárodně neuznané karabašské republiky Arajika Harutjunjana a další někdejší představitele Náhorního Karabachu, které shledal vinnými z řady zločinů. Některým bývalým separatistickým vůdcům vyměřil vysoké tresty. S odvoláním na státní média to napsala agentura AFP, podle níž Arménie požaduje propuštění odsouzených. Harutjunjanova obhajoba podle agentury Reuters obvinění i verdikt odmítla.
před 1 hhodinou

Ukrajina a Rusko si vyměnily po 157 válečných zajatcích a civilistech

Delegace Spojených států amerických, Ruska a Ukrajiny se dohodly na výměně dohromady 314 zajatců, oznámil ve čtvrtek vyslanec amerického prezidenta Donalda Trumpa Steve Witkoff. Jde podle něj o první takovou výměnu za posledních pět měsíců. Ruské ministerstvo obrany poté podle státní agentury TASS oznámilo, že Ukrajině předalo 157 zajatých osob a že stejný počet ruských vojáků se vrátil z ukrajinského zajetí. Výměnu potvrdil i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
11:53Aktualizovánopřed 1 hhodinou

The Washington Post masově propouští. Bezos je nám oddán, tvrdí šéfredaktor

Americký miliardář Jeff Bezos coby majitel The Washington Post (WP) zůstává tomuto listu nadále oddán. V rozhovoru se zpravodajským serverem CNN to ve středu řekl šéfredaktor WP Matt Murray. Vyjádřil se tak jen několik hodin po tom, co noviny oznámily masové propouštění.
před 2 hhodinami
