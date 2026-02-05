Na rozpoznání obličeje stačí agentům ICE aplikace v mobilu

Americký Úřad pro imigraci a cla (ICE) používá mobilní aplikace na rozpoznávání obličejů migrantů i amerických občanů, informovala média. Jejich software využívá umělou inteligenci a databáze s více než miliardou záznamů. Ministerstvo pro vnitřní bezpečnost (DHS) podle médií disponuje i nástroji pro sledování pohybu lidí přes jejich telefony. Proti krokům ICE se vymezili demokratičtí zákonodárci, ale úřad koncem ledna poptal další sledovací technologie.
Během sobotního rána 10. ledna sledovala Nicole Clelandová ve svém autě agenta ICE přes své rodné město Richfield v Minnesotě. Působila v rámci dobrovolnické skupiny, která zaznamenává činnost federálních pracovníků, napsal server The New York Times.
Agent ICE najednou několikrát po sobě odbočil do jednosměrných ulic, zastavil, vystoupil ze svého pick-upu a přistoupil k jejímu autu. Clelandová agenta nikdy předtím neviděla, a tak jí zarazilo, když ji oslovil jménem. „Řekl, že má technologii na rozpoznávání obličeje a že má zapnutou kameru na těle,“ dodala 56letá dobrovolnice.
Tři dny po této události obdržela Clelandová e-mail od DHS. V něm se psalo, že jí byly odebrány Global Entry a Transportation Security Administration, které umožňují snazší odcestování a vstup do USA.
Clelandová nedostala žádné vysvětlení. Její pocity se přelévaly z hněvu ve strach a zase zpátky. „Nevím, jak daleko může ICE zajít,“ řekla. „Snažím se přijít na to, co mohu udělat, aniž bych se vystavila většímu riziku nebo ohrozila lidi ve svém okolí,“ dodala.
Koncem ledna Clelandová podepsala prohlášení, kterým se připojila k žalobě proti DHS u okresního soudu v Minnesotě. Žaloba napadá zacházení agentů ICE s dobrovolníky, kteří dokumentují jejich činnost. V prohlášení se Clelandová zeptala, proč přišla o cestovní výhody. „Jsem naprosto běžná Američanka a nemohu se smířit s tím, co se právě děje,“ dodala.
Sedm v okolí Minneapolis, další napříč USA
Clelandová je jen jednou z nejméně sedmi amerických občanů, kterým agenti ICE během jejich působení v Minneapolis a okolí sdělili, že jsou nahráváni pomocí technologie na rozpoznávání obličeje, napsal NYT s odkazem na tamní aktivisty a videa zveřejněná na sociálních sítích. Nikdo z nich nedal souhlas k nahrávání svých obličejů.
Dvě fotografie zachycují agenty v uniformách, kteří pomocí mobilních telefonů skenují obličeje demonstrantů v Minneapolis. Na jednom videu je slyšet, jak agenti lidem říkají, že jsou nahráváni pomocí technologie rozpoznávání obličejů a že jejich podoba bude přidána do databáze. Technologie zaznamenaná na fotografiích je aplikace Mobile Fortify.
Agentura Bloomberg napsala, že aplikaci používají agenti ICE a další útvary ministerstva pro vnitřní bezpečnost napříč Spojenými státy při zatýkání občanů a cizinců i při konfrontacích s protestujícími, kteří nejsou zatčeni.
Databáze s více než miliardou záznamů
Aplikace Mobile Fortify využívá umělou inteligenci a technologii počítačové projekce k porovnání zachycených obličejů či otisků prstů s existujícími záznamy. Čerpá ze dvou biometrických databází americké vlády, které dohromady obsahují více než 1,2 miliardy záznamů.
Jedná se o databáze Homeland Advanced Recognition Technology (HART) a Automated Biometric Identification System (IDENT). Když byl HART v roce 2023 spuštěn, tak obsahoval data o 270 milionech osob, ale Bloomberg předpokládá, že tento počet ještě vzrostl.
Podle žaloby podané státem Illinois a městem Chicago na začátku ledna proti DHS byla aplikace Mobile Fortify od svého spuštění v červnu 2025 použita více než stotisíckrát. Podle žaloby ministerstvo uchovává fotografie a otisky prstů po dobu patnácti let a tyto údaje používá ke sledování a identifikaci imigrantů, amerických občanů a demonstrantů.
„Mobile Fortify je zákonný nástroj pro vymáhání práva vyvinutý za vlády prezidenta Donalda Trumpa, který slouží k přesnému ověřování totožnosti a imigračního statusu během policejních operací,“ uvedlo DHS ve svém prohlášení. Podle něj aplikace úmyslně pracuje s vysokým prahem pro shodu, aby předešla chybným ztotožněním. Mobile Fortify vyvinulo DHS spolu s japonskou nadnárodní společností NEC.
Nasazení nástroje od Clearview AI
Agenti ICE v Minnesotě také používají program pro rozpoznávání obličejů vyvinutý technologickou společností Clearview AI, který původně využíval Úřad celní a hraniční kontroly (CBP).
Ve zprávě z roku 2024 ministerstvo vnitřní bezpečnosti uvedlo, že daný nástroj od Clearview AI jeho agenti používají pro vyšetřování případů zneužívání dětí. V září 2025 však CBP v rámci smlouvy se zmíněnou společností uvedl, že nástroj bude sloužit také k vyšetřování útoků na orgány činné v trestním řízení.
Společnost Clearview AI uvedla, že smlouvu s ministerstvem uzavřela s cílem podporovat vyšetřování případů zneužívání dětí a kyberkriminality.
Další nástroje ICE
Rozpoznání obličejů je pouze jednou z technologií, které ICE nasadil v Minneapolis. Agentura používá nástroje k monitorování on-line aktivity lidí a potenciálně k hackování jejich telefonů.
Tyto technologie, stejně jako nástroje na rozpoznávání obličejů, agenti použili nejen k identifikaci nelegálních imigrantů, ale také ke sledování občanů, kteří protestovali proti přítomnosti ICE v Minneapolis, uvedli tři úředníci DHS pod slibem anonymity, píše NYT.
V září 2025 ministerstvo utratilo téměř deset milionů dolarů (205,9 milionu korun) za pořízení nejméně tří nástrojů a služeb pro monitorování sociálních médií, které mu umožňují nahlížet do mobilních telefonů lidí, jak vyplývá z dokumentů o veřejných zakázkách a veřejných smlouvách.
Cílená reklama jako příležitost ke sledování
Jeden z těchto nástrojů vyvinula izraelská technologická společnost Paragon. Další dva nástroje – Tangles a Webloc – připravila softwarová společnost Penlink se sídlem v Nebrasce. Sever 404 Media získal materiál, který podrobněji vysvětluje, jak Webloc funguje.
Uživatelé Weblocu mohou zjistit, zda se na konkrétním území vyskytuje některé ze zařízení, jehož data jsou uložená v databázích aplikace. Jakmile dojde k zaměření, může uživatel zjistit podrobnosti o daném telefonu a tím pádem i o jeho majiteli, protože uvidí, kde se dané zařízení pohybovalo.
Materiál získaný serverem 404 Media naznačuje, že uživatelé aplikace si mohou nechat zobrazit trasu, kterou zařízení absolvovalo. Podle toho, kde se telefon nacházel v noci a přes den, mohou zjistit možné bydliště a zaměstnání dané osoby.
Materiál neuvádí, jak společnost Penlink získává údaje o poloze smartphonů. Obecně společnosti zabývající se sledováním shromažďují data dvěma způsoby.
Prvním z nich je využití malých balíčků kódu obsažených v běžných aplikacích známých jako softwarové vývojové sady (SDK), které slouží k cílené reklamě a zároveň je lze využít k zaměření uživatele.
Druhým způsobem je takzvané real-time bidding (RTB). Jedná se o systém, ve kterém reklamní společnosti nabízejí obchodníkům své nabídky téměř okamžitě, jakmile člověk otevře sociální sítě nebo webový prohlížeč. Vedlejším produktem toho je, že společnosti mohou získat různé údaje o jednotlivých zařízeních, včetně jejich GPS souřadnic.
Obavy odborné veřejnosti
Dosah technologií na rozpoznání obličeje a dalších nástrojů vyvolal obavy. „Tyto technologie jsou nasazovány, nebo se zdá, že jsou nasazovány, mnohem agresivnějším způsobem, než jsme viděli v minulosti,“ řekl právník Nathan Freed Wessler z Americké unie pro občanské svobody, která zažalovala DHS kvůli protiimigrační operaci v Minneapolis. „Spojení všech těchto technologií dává vládě bezprecedentní možnosti,“ dodal.
V listopadu 2025 skupina demokratických senátorů, mezi nimiž byl Edward J. Markey z Massachusetts, Chris Van Hollen z Marylandu nebo Adam B. Schiff z Kalifornie, požádala ICE o více informací o jeho softwaru pro rozpoznávání obličejů. Politici ho zároveň vyzvali, aby pozastavil používání této technologie v amerických městech.
DHS nezveřejnilo, jaké technologie imigrační agenti v Minneapolis používají. Mluvčí resortu uvedla, že agentura nebude podrobně popisovat své metody. „Po celá léta využívají orgány činné v trestním řízení po celé zemi technologické inovace k boji proti kriminalitě. ICE není výjimkou,“ dodala.
ICE v uplynulém roce po zvýšení finančních prostředků výrazně rozšířil své technologické nástroje. V červenci podepsal Trump zákon, který zvýšil roční rozpočet ICE z osm miliard dolarů (164,7 miliardy korun) na přibližně 28 miliard dolarů (576,44 miliardy korun), čímž se stal nejštědřeji financovanou agenturou pro vymáhání práva v americké vládě.
ICE hledá další využití sledovacích technologií
ICE nadále hledá další technologie. Koncem ledna nezávazně poptal projekt, jehož cílem je získání a integrace takzvaných velkých dat a reklamní technologie do operací úřadu. Dodal, že „pracuje s rostoucím objemem trestní, občanské a regulační dokumentace z mnoha interních a externích zdrojů“.
V zadání bylo, aby dodavatelé popsali typy dat, které mohou poskytnout o „lidech, podnicích, zařízeních, lokalitách, transakcích, veřejných záznamech“. Dále se ICE zeptal, jak by systémy dodavatelů mohly „identifikovat subjekty, entity nebo klíčová místa“ a zda je možné vyhledávat osoby podle informací, jako jsou „jméno, telefon, zařízení, účet nebo místo výskytu“.
Podle člena Centra pro soukromí a technologie Georgetownské univerzity Justina Shermana tato výzva ukazuje, jak ICE posiluje nákup citlivých dat.