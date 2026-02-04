Trumpova vláda stáhne z Minnesoty sedm set imigračních agentů, oznámil Homan

Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa stáhne z Minnesoty 700 federálních imigračních agentů, oznámil Trumpův zmocněnec pro ochranu hranic Tom Homan. Rozhodnutí zdůvodnil zlepšením spolupráce s úřady v Minnesotě při zadržování migrantů. Vláda do severního státu USA původně vyslala více než tři tisíce imigračních agentů, což ministerstvo vnitřní bezpečnosti (DHS) označilo za dosud největší protiimigrační operaci.
„Abych se vyjádřil jasně, prezident Trump naprosto zamýšlí provádět masové deportace... a imigrační zásahy budou pokračovat každý den napříč touto zemí. Prezident Trump dal svůj slib,“ prohlásil Homan.
Podle Homana s vládou začaly více spolupracovat šerifové a okresní věznice v Minnesotě. Trumpův zmocněnec od místních úřadů požaduje, aby informovaly Úřad pro imigraci a cla (ICE), když z věznic propouštějí migranty, kteří jsou v zemi nelegálně.
V Minnesotě vypukly rozsáhlé protesty proti imigračním agentům poté, co příslušník ICE Jonathan Ross 7. ledna na ulici v Minneapolisu zastřelil sedmatřicetiletou matku tří dětí Renée Goodovou za volantem jejího vozu.
Federální agenti následně 24. ledna zastřelili stejně starého Alexe Prettiho. Muže, který nekladl odpor, zabili agenti Úřadu celní a hraniční ochrany (CBP) a příslušník americké pohraniční stráže (USBP) spadající pod CBP.
Z více než tří tisíc federálních imigračních agentů nasazených v Minnesotě jich nejméně dva tisíce patří k ICE a minimálně tisíc z nich jsou příslušníci CBP.
Ministryně vnitřní bezpečnosti Kristi Noemová v pondělí oznámila, že všichni agenti ICE v terénu v Minneapolisu budou neprodleně vybaveni kamerami na těle. Tyto kamery budou nosit i příslušníci dalších bezpečnostních složek podléhajících DHS, tedy i zaměstnanci CBP.