Agenti ICE v Minneapolisu okamžitě dostanou tělesné kamery, uvedla Noemová


před 27 mminutami|Zdroj: ČTK

Všichni agenti amerického Úřadu pro imigraci a cla (ICE) v terénu ve městě Minneapolis budou neprodleně vybaveni kamerami na těle. Uvedla to v pondělí americká ministryně pro vnitřní bezpečnost (DHS) Kristi Noemová, jejíž úřad čelí protestům části Američanů po zastřelení dvou lidí během protiimigračních zátahů ve státě Minnesota. Kamery budou na těle nosit i příslušníci dalších bezpečnostních složek podléhajících DHS.

„S okamžitou platností vybavujeme tělesnými kamerami všechny příslušníky v terénu v Minneapolisu,“ uvedla Noemová. Doplnila, že před rozhodnutím hovořila se zmocněncem amerického prezidenta Donalda Trumpa pro ochranu hranic Tomem Homanem, kterého Trump vyslal kvůli napjaté situaci do Minneapolisu poté, co federální agenti předminulý týden v ulicích města zastřelili zdravotníka Alexe Prettiho.

V Minnesotě vypukly rozsáhlé protesty proti imigračním agentům poté, co příslušník ICE Jonathan Ross 7. ledna na ulici v Minneapolisu zastřelil 37letou matku tří dětí Renée Goodovou za volantem jejího vozu. Federální agenti následně 24. ledna zastřelili stejně starého Prettiho. Podle agentury AP muže, který nekladl odpor, zabili agent Úřadu celní a hraniční ochrany (CBP) a příslušník americké pohraniční stráže (USBP). USBP spadá pod CBP.

Největší protiimigrační operace, tvrdí úřady

Trumpova administrativa do Minnesoty vyslala více než 3 tisíce imigračních agentů, což ministerstvo vnitřní bezpečnosti označilo za dosud největší protiimigrační operaci. Nejméně 2 tisíce z nich jsou agenty ICE, zatímco nejméně 1 tisíc z nich jsou příslušníky CBP.

Noemová v pondělí uvedla, že kamerami budou v Minneapolisu vybaveni všichni agenti spadající pod její ministerstvo. „Až budou k dispozici finance, bude program tělesných kamer rozšířen do celé země,“ tvrdí ministryně.

Americké ministerstvo spravedlnosti začalo vyšetřovat Prettiho smrt
Pieta v Minneapolisu za zastřeleného zdravotníka Alexe Prettiho

Vyšetřování smrti Goodové i Prettiho vyvolalo spory mezi Trumpovou administrativou a místními orgány, které daly najevo obavy o nezávislost přístupu federálních úřadů. Minnesotský federální soudce v pondělí zrušil svůj dřívější příkaz, který znemožňoval DHS likvidovat důkazy týkající se zastřelení Prettiho, napsala agentura Reuters. Soudce Eric C. Tostrud dospěl k závěru, že již není pravděpodobné, že by se úřad pokusil zničit či manipulovat důkazy týkající se případu.

Agenti ICE budou na olympiádě v Miláně
Agenti ICE v Minneapolisu, ilustrační snímek

