Americké ministerstvo spravedlnosti začalo vyšetřovat Prettiho smrt


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK, Reuters

Americké ministerstvo spravedlnosti zahájilo federální vyšetřování ohledně sobotního zastřelení zdravotníka Alexe Prettiho v Minneapolisu, pro podezření z porušení občanských práv. Informovala o tom agentura AP s odvoláním na vyjádření Todda Blanche, náměstka ministryně spravedlnosti, která je i nejvyšší žalobkyní. Podle něj se vyšetřování zaměří také na levicové skupiny.

O tom, kdo by měl vyšetřit střelbu federálních agentů, kteří zabili Prettiho zhruba před týdnem, vedou spor místní a federální politici. Guvernér státu Minnesota Tim Walz uvedl, že by smrt zdravotníka měly vyšetřit státní orgány. Ty federální podle něj nejsou důvěryhodné. Takový názor představitelé administrativy prezidenta Donalda Trumpa odmítají.

„Budeme se zabývat vším, co by mohlo vnést světlo ohledně toho dne,“ uvedl Blanche. Podle agentury Reuters řekl, že se vyšetřování zaměří i na levicové skupiny. Představitelé Trumpovy administrativy tvrdí, že se střelba stala v atmosféře napětí, kterou podle nich proti federálním agentům působícím ve městě vyvolávají demokraté a další odpůrci federální vlády.

Ministryně pro vnitřní bezpečnost Kristi Noemová dříve oznámila, že vyšetřování Prettiho smrti vede Federální úřad pro vyšetřování (FBI), uvedla agentura AP. Podle ní není jasné, zda FBI bude sdílet své poznatky s vyšetřovacími úřady státu Minnesota.

Soudce v Minnesotě předvolal šéfa ICE, hrozí mu obvinění z pohrdání soudem
Šéf ICE Todd Lyons

V Minnesotě vypukly rozsáhlé protesty proti imigračním agentům poté, co příslušník ICE Jonathan Ross 7. ledna na ulici v Minneapolisu zastřelil 37letou matku tří dětí Renée Goodovou za volantem jejího vozu. Federální agenti následně 24. ledna zastřelili stejně starého Prettiho. Podle agentury AP muže, který nekladl odpor, zabili agent Úřadu celní a hraniční ochrany (CBP) a příslušník americké pohraniční stráže (USBP). USBP spadá pod CBP.

Krátce po zastřelení Prettiho představitelé federálních úřadů začali tvrdit, že Pretti agenty ohrožoval zbraní. To ale vyvracejí záběry i svědectví z místa. O několik dnů později tato tvrzení svých podřízených odmítl i prezident Trump.

Trumpova administrativa do Minnesoty vyslala více než tři tisíce imigračních agentů. Ministerstvo vnitřní bezpečnosti to označilo za dosud největší protiimigrační operaci. Nejméně dva tisíce z nich jsou agenty ICE, zatímco nejméně tisícovka jsou příslušníci CBP.

Pretti se střetl s federálními agenty jedenáct dní před smrtí, ukázalo video
Pietní místo v Minneapolisu

