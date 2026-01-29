Pretti se střetl s federálními agenty jedenáct dní před smrtí, ukázalo video


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

V médiích se objevilo video, které ukazuje střet mezi Alexem Prettim a federálními agenty několik dní před tím, než ho jiní agenti v Minneapolisu zastřelili. Uvedla to stanice CNN nebo list The New York Times (NYT), podle nichž záběry zveřejnil portál The News Movement.

CNN a NYT upozornily na nové video ukazující Prettiho střet s federálními agenty jedenáct dní před jeho smrtí, přičemž zástupce rodiny zabitého potvrdil, že je to Pretti. Je na něm vidět, jak křičí na agenty, plive na na jejich auto a kope do zadního světla, zatímco vůz s nimi odjíždí.

Poté se zastaví, agenti vystoupí a Prettiho srazí na zem. Zásah trvá několik sekund, než Pretti vstane a agenti později odjedou. Zároveň je na videu vidět, že měl za pasem zřejmě zastrčenou zbraň, což je v Minnesotě legální. Co se stalo bezprostředně před záznamem nebo po něm, není jasné, podotkla CNN.

Agenti, kteří v Minneapolisu zastřelili muže, jsou podle médií mimo službu
Zásah federálních agentů v Minneapolisu, 26. ledna 2026

Stanice už dříve informovala, že zdravotník se asi týden před smrtí střetl s federálními agenty. Podle zdrojů CNN protestoval proti pokusu agentů o zadržení dalších lidí, po střetu měl prý zlomené žebro. Není však jasné, zda se jedná o stejnou situaci, jakou zachycuje nyní zveřejněné video.

V Minneapolisu federální agenti tento měsíc zastřelili dva Američany – v sobotu sedmatřicetiletého zdravotníka Prettiho a zkraje ledna stejně starou matku tří dětí Renée Goodovou.

Svědci vyvracejí tvrzení federálních úřadů o zabití v Minneapolisu
Protestní shromáždění v Minneapolisu

Změna postupu imigračních úřadů?

Agentura Reuters mezitím napsala, že příslušníci Úřadu pro imigraci a cla (ICE) mají nově nařízeno, aby se při protiimigračních zásazích ve státě Minnesota vyhýbali kontaktům s lidmi, které Trumpova administrativa označila za agitátory.

Nové pokyny také nařizují americkým imigračním a celním úředníkům, aby se zaměřovali pouze na imigranty, kteří čelí trestním obviněním nebo byli odsouzeni, píše Reuters s odkazem na interní nařízení, které má k dispozici. Takový postup by podle agentury znamenal odklon od rozsáhlých razií, které vyvolaly negativní reakce a právní spory v Minneapolisu a dalších amerických městech.

Vláda prezidenta Donalda Trumpa poslala do Minneapolisu federální imigrační agenty s úmyslem navýšit deportace migrantů. Jednání agentů vyvolalo rozsáhlé protesty, kdy lidé kritizují často brutální postup federálních úřadů. Demonstrace se konají i v dalších městech.

Muž zastřelený federálními agenty se je nepokusil zabít, míní Trump
Věnec obklopuje fotografii Alexe Prettiho u provizorního památníku poblíž místa, kde byl Pretti zastřelen federálními agenty

Unijní ministři schválili uvalení sankcí na íránské představitele

Unijní ministři zahraničí schválili uvalení dalších sankcí na íránské představitele a subjekty, uvedlo české zastoupení při Evropské unii. Šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová dříve uvedla, že očekává také shodu na zařazení íránských revolučních gard mezi teroristické organizace. Jde o reakci na zásah íránského režimu proti masovým demonstracím. Ministři mají jednat také o podpoře Ukrajiny.
04:36Aktualizovánopřed 19 mminutami

Soudce zakázal Trumpově administrativě zadržovat v Minnesotě uprchlíky

Federální americký soudce John Tunheim ve středu zakázal administrativě prezidenta Donalda Trumpa zadržovat v Minnesotě uprchlíky, kteří čekají na udělení povolení k trvalému pobytu, a nařídil propuštění těch, kteří jsou ve vazbě. Rozhodnutí soudu je reakcí na iniciativu ministerstva vnitřní bezpečnosti (DHS) oznámenou na začátku měsíce, jejímž cílem bylo přezkoumat právní status 5600 migrantů v Minnesotě, kteří jsou v USA legálně.
před 21 mminutami

Pretti se střetl s federálními agenty jedenáct dní před smrtí, ukázalo video

V médiích se objevilo video, které ukazuje střet mezi Alexem Prettim a federálními agenty několik dní před tím, než ho jiní agenti v Minneapolisu zastřelili. Uvedla to stanice CNN nebo list The New York Times (NYT), podle nichž záběry zveřejnil portál The News Movement.
před 1 hhodinou

Staromódní, ale efektivní. Bundeswehr cvičí komunikaci s civilisty pomocí letáků

Ve východoněmecké Lužici trénuje spolková armáda komunikaci s civilisty pomocí letáků shozených ze vzduchu. Lidi vyzývá, aby informace o místě nálezu poslali bundeswehru. Varování o probíhajícím cvičení dostaly i úřady v Česku, protože i tam by mohl vítr tiskoviny zanést. Vloni vyvolaly zatoulané tiskoviny pozdvižení v nedalekém Polsku. Tamní úřady měly problém ověřit, jestli se skutečně jedná o cvičení německé armády, a musela se zapojit i rozvědka. Na první pohled staromódní technika obstojí i proti rušičkám a v situaci, kdy není dostupný internet. Vojenský prostor Horní Lužice je k trénování shazování letáků vhodný díky absenci velkého letiště, neomezí tedy vzdušný provoz.
před 6 hhodinami

USA předávají Venezuele zabavený tanker, píše Reuters

Spojené státy předávají Venezuele tanker, který v lednu zabavily. V noci na čtvrtek to napsala agentura Reuters s odvoláním na dva nejmenované americké činitele. Proč se tak Washington rozhodl, představitelé nesdělili. Úřady zatím tuto informaci oficiálně nepotvrdily.
před 7 hhodinami

Při leteckém neštěstí v Kolumbii zemřelo patnáct lidí

Při leteckém neštěstí v Kolumbii zahynulo patnáct lidí. Letoun, který měl na palubě i kolumbijského zákonodárce, se ztratil z radarů poblíž hranice s Venezuelou. Informovaly o tom agentury AFP a Reuters. Podle AFP letoun provozovala státní letecká společnost Satena. Příčiny neštěstí zatím nejsou známy.
včeraAktualizovánopřed 7 hhodinami

FBI prohledala volební středisko u Atlanty kvůli volbám z roku 2020

Americký Federální úřad pro vyšetřování (FBI) prohledal volební středisko nedaleko Atlanty, a to v souvislosti s možným ovlivňováním prezidentských voleb v roce 2020. Informovala o tom agentura Reuters. Prezident USA Donald Trump, který tehdy volby prohrál, bez důkazů opakovaně tvrdí, že hlasování bylo zmanipulované, a že v něm tehdy ve skutečnosti zvítězil.
před 13 hhodinami

Zimní bouře v USA má nejméně 62 obětí, o víkendu zemi zasáhne další

Zimní bouře Fern si ve Spojených státech podle nové bilance vyžádala nejméně 62 obětí. Ve středu o tom informoval portál listu USA Today. Bez dodávek elektrického proudu nadále zůstává přes 380 tisíc odběratelů. Národní meteorologická služba (NWS) přitom varuje, že východní pobřeží USA o nadcházejícím víkendu bude čelit další zimní bouři.
před 15 hhodinami
