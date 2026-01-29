Pretti se střetl s federálními agenty jedenáct dní před smrtí, ukázalo video

V médiích se objevilo video, které ukazuje střet mezi Alexem Prettim a federálními agenty několik dní před tím, než ho jiní agenti v Minneapolisu zastřelili. Uvedla to stanice CNN nebo list The New York Times (NYT), podle nichž záběry zveřejnil portál The News Movement.
CNN a NYT upozornily na nové video ukazující Prettiho střet s federálními agenty jedenáct dní před jeho smrtí, přičemž zástupce rodiny zabitého potvrdil, že je to Pretti. Je na něm vidět, jak křičí na agenty, plive na na jejich auto a kope do zadního světla, zatímco vůz s nimi odjíždí.
Poté se zastaví, agenti vystoupí a Prettiho srazí na zem. Zásah trvá několik sekund, než Pretti vstane a agenti později odjedou. Zároveň je na videu vidět, že měl za pasem zřejmě zastrčenou zbraň, což je v Minnesotě legální. Co se stalo bezprostředně před záznamem nebo po něm, není jasné, podotkla CNN.
Stanice už dříve informovala, že zdravotník se asi týden před smrtí střetl s federálními agenty. Podle zdrojů CNN protestoval proti pokusu agentů o zadržení dalších lidí, po střetu měl prý zlomené žebro. Není však jasné, zda se jedná o stejnou situaci, jakou zachycuje nyní zveřejněné video.
V Minneapolisu federální agenti tento měsíc zastřelili dva Američany – v sobotu sedmatřicetiletého zdravotníka Prettiho a zkraje ledna stejně starou matku tří dětí Renée Goodovou.
Změna postupu imigračních úřadů?
Agentura Reuters mezitím napsala, že příslušníci Úřadu pro imigraci a cla (ICE) mají nově nařízeno, aby se při protiimigračních zásazích ve státě Minnesota vyhýbali kontaktům s lidmi, které Trumpova administrativa označila za agitátory.
Nové pokyny také nařizují americkým imigračním a celním úředníkům, aby se zaměřovali pouze na imigranty, kteří čelí trestním obviněním nebo byli odsouzeni, píše Reuters s odkazem na interní nařízení, které má k dispozici. Takový postup by podle agentury znamenal odklon od rozsáhlých razií, které vyvolaly negativní reakce a právní spory v Minneapolisu a dalších amerických městech.
Vláda prezidenta Donalda Trumpa poslala do Minneapolisu federální imigrační agenty s úmyslem navýšit deportace migrantů. Jednání agentů vyvolalo rozsáhlé protesty, kdy lidé kritizují často brutální postup federálních úřadů. Demonstrace se konají i v dalších městech.