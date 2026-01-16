Americké úřady zveřejnily přepisy volání na tísňovou linku po zastřelení Goodové


před 29 mminutami|Zdroj: ČTK

Americké úřady zveřejnily v noci na pátek SEČ přepisy telefonátů s policií a záchrannou službou související se zastřelením 37leté Renee Goodové agentem Úřadu pro imigraci a cla (ICE) v Minneapolisu 7. ledna. Informuje o tom deník The New York Times (NYT), podle něhož dokumenty ukazují šok svědků i to, jak v krizi, kterou nezpůsobila, postupovala minnesotská policie.

Dokumenty čítající zhruba šedesát stran přepisů tísňových volání na linku 911 a záznamů policie a hasičů zachycují podle listu „syrový šok“ přihlížejících. Volání na linku 911 začala v 9:38 místního času 7. ledna, krátce poté, co příslušník ICE vystřelil na vůz Honda Pilot s Goodovou za volantem, zatímco přihlížející a demonstranti konfrontovali federální agenty. Zmatená, naléhavá volání pokračovala zhruba hodinu.

„Je tady asi patnáct agentů ICE a zastřelili ji, protože nechtěla otevřít dveře auta,“ řekl jeden volající.

Imigrační agent v Minneapolisu zastřelil ženu, starosta odmítá slova o sebeobraně
Členové ICE a policisté na místě střelby v Minneapolisu (7. ledna 2026)

„Byla jsem toho svědkem,“ řekla jiná volající operátorovi. Když se jí po chvilce, co popadla dech, operátor zeptal, jestli byl někdo zraněn, odpověděla „ano, krvácí“. „Snažila se odjet, ale narazila do nejbližšího zaparkovaného vozidla,“ dodala s tím, že řidička je celá od krve.

Dispečer následně uvedl, že pomoc je na cestě. „Pošlete, prosím, sanitku. Prosím, pošlete sanitku,“ naléhal další volající. Když záchranáři dorazili v 9:42, Goodová podle záznamů seděla na místě řidiče, nereagovala a měla krev na obličeji a na těle. Po vyproštění z vozidla nedýchala a měla nepravidelný tep. Měla dvě zjevná střelná poranění na pravé straně hrudníku, další na levém předloktí a možné čtvrté na levé straně hlavy. Z levého ucha jí tekla krev a měla rozšířené zorničky, uvádí zpráva hasičského sboru.

Záchranáři se Goodovou pokoušeli resuscitovat po cestě do nemocnice. Pokusy o její oživení ukončili ve zhruba 10:30.

Video zachytilo chvíle před zastřelením ženy imigračním agentem v Minneapolisu
Renee Nicole Goodová na plakátu před ústředím ICE

Po incidentu vypukly protesty

Podle zprávy policejního sboru města Minneapolis byl Jonathan Ross, kterého identifikovali jako agenta ICE a který Goodovou zastřelil, tou dobou stále na místě. Asi o patnáct minut později byl přepraven do federální budovy.

Jedno z volání na linku 911 přišlo od muže, který patrně volal záchrannou službu a místní policii jménem příslušníků úřadu pro vnitřní bezpečnost, kteří byli na místě. Krátké, úsporné hovory mezi policií Minneapolisu a hasičskými jednotkami, zachycené v protokolech zveřejněných ve čtvrtek večer, dokládají, jak se situace vyvíjela dál. Strážníci podle záznamů uvedli, že potřebují zvládnout dav, který se začal chovat nepřátelsky, a evakuovat příslušníky ICE. Podle záznamů agenty v jednu chvíli obklíčilo asi dvacet lidí. Poté, co agenti imigračních úřadů místo opustili, se situace uklidnila.

Trump hrozí, že pošle do Minnesoty vojsko
Zásah federálních bezpečnostních složek v Minneapolisu

Minnesotský guvernér Tim Walz i zástupci města uvedli, že Goodová byla zastřelena neoprávněně, když se pouze snažila z místa odjet. Zástupci administrativy prezidenta Donalda Trumpa naopak tvrdí, že šlo o sebeobranu, protože Goodová do agenta najela svým vozem. Žena se na místě účastnila dobrovolnické hlídky sledující působení agentů ICE. Mezi zástupci státní a federální vlády panují také spory ohledně vyšetřování incidentu. Po incidentu ve městě propukly rozsáhlé protesty.

V sobotu se v Minneapolisu podle místních médií očekává pochod organizovaný konzervativním influencerem Jakem Langem a namířený proti demokratickému vedení města. Řada obyvatel v této souvislosti vyjádřila obavy, že by akci mohly provázet útoky na somálské přistěhovalce.

Dva státy USA žalují Trumpovu vládu kvůli ICE
ilustrační foto

Výběr redakce

Jihokorejští hasiči likvidovali požár v Soulu

Jihokorejští hasiči likvidovali požár v Soulu

před 4 mminutami
Sněmovna vyzvala Pavla, aby jmenoval členy vlády bezodkladně a bez hodnocení

ŽivěSněmovna vyzvala Pavla, aby jmenoval členy vlády bezodkladně a bez hodnocení

04:21Aktualizovánopřed 7 mminutami
Lidé si připomínají památku Jana Palacha

Lidé si připomínají památku Jana Palacha

11:06Aktualizovánopřed 25 mminutami
Americké úřady zveřejnily přepisy volání na tísňovou linku po zastřelení Goodové

Americké úřady zveřejnily přepisy volání na tísňovou linku po zastřelení Goodové

před 29 mminutami
Jaký bude rok 2026? Velká předpověď naznačuje vysoké teploty

Jaký bude rok 2026? Velká předpověď naznačuje vysoké teploty

před 35 mminutami
„Viděl jsem peklo.“ Íranci popisují kulometnou palbu a pach krve v ulicích

„Viděl jsem peklo.“ Íranci popisují kulometnou palbu a pach krve v ulicích

před 44 mminutami
Čech vězněný ve Venezuele Jan Darmovzal byl propuštěn

Čech vězněný ve Venezuele Jan Darmovzal byl propuštěn

09:37Aktualizovánopřed 51 mminutami
Litva viní ruskou GRU z pokusu o žhářský útok, pokusila se o něj prý i v Česku

Litva viní ruskou GRU z pokusu o žhářský útok, pokusila se o něj prý i v Česku

před 1 hhodinou

Aktuálně z rubriky Svět

Jihokorejští hasiči likvidovali požár v Soulu

Rozsáhlý požár, který v pátek brzy ráno vypukl v zanedbané části luxusní soulské čtvrti Gangnam, se podařilo jihokorejským hasičům dostat pod kontrolu a o osm hodin později zcela uhasit. Ačkoli nebyli hlášeny žádné oběti, záchranáři evakuovali na dvě stě padesát lidí z okolních oblastí. Na místě zasahovalo tři sta hasičů a stovka vozidel. Příčiny požáru se budou prošetřovat.
před 4 mminutami

Americké úřady zveřejnily přepisy volání na tísňovou linku po zastřelení Goodové

Americké úřady zveřejnily v noci na pátek SEČ přepisy telefonátů s policií a záchrannou službou související se zastřelením 37leté Renee Goodové agentem Úřadu pro imigraci a cla (ICE) v Minneapolisu 7. ledna. Informuje o tom deník The New York Times (NYT), podle něhož dokumenty ukazují šok svědků i to, jak v krizi, kterou nezpůsobila, postupovala minnesotská policie.
před 29 mminutami

„Viděl jsem peklo.“ Íranci popisují kulometnou palbu a pach krve v ulicích

Íránské bezpečnostní síly střílely protestující bez rozdílu do hlavy a lidé teď musejí hledat své děti v kontejnerech mezi stovkami znetvořených těl. Tak popisují masakry svědci, kterým se podařilo i přes blackout spojit se zahraničními médii. Podle pozůstalých chtějí úřady za odvoz těl spoustu peněz. Osud možná až dvaceti tisíc zatčených demonstrantů zůstává nejasný.
před 44 mminutami

Čech vězněný ve Venezuele Jan Darmovzal byl propuštěn

Po několika týdnech intenzivního vyjednávání se podařilo propustit Čecha Jana Darmovzala vězněného ve Venezuele. Na mimořádné tiskové konferenci to ve sněmovně oznámili ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) a premiér Andrej Babiš (ANO). Český občan byl dle Macinky propuštěn v pátek okolo 04:00 SEČ a je v docela uspokojivém zdravotním stavu v Caracasu. Česko pro něj do jihoamerické země posílá letadlo.
09:37Aktualizovánopřed 51 mminutami

Litva viní ruskou GRU z pokusu o žhářský útok, pokusila se o něj prý i v Česku

Za pokusem o podpálení litevského podniku dodávajícího rádiové skenery ukrajinské armádě byla v roce 2024 ruská vojenská rozvědka GRU, oznámili podle agentury Reuters litevští činitelé. Stejná skupina spojená s GRU se podle nich pokoušela o žhářské útoky také v Česku, Rumunsku a Polsku.
před 1 hhodinou

Prezident Pavel přijel vlakem do Kyjeva

Český prezident Petr Pavel pokračuje druhým dnem v návštěvě Ukrajiny. Ráno přijel vlakem do Kyjeva, kde jej na hlavním nádraží uvítal šéf ukrajinské diplomacie Andrij Sybiha. Prezident by se měl v pátek setkat se svým ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským a dalšími představiteli země.
08:08Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Jihokorejský exprezident Jun Sok-jol byl odsouzen k pětiletému vězení

Jihokorejský soud odsoudil bývalého prezidenta Jun Sok-jola k pěti rokům vězení. Bývalou hlavu státu shledal vinným z maření výkonu úřední moci, když bránil úřadům ve vykonání zatykače, který se vztahoval k jeho vyhlášení stanného práva v prosinci 2024. Rozsudek byl zveřejněn v přímém přenosu, informují agentury. Exprezidentův právník už informoval, že se jeho klient odvolá.
před 3 hhodinami

Trump přijal od Machadové medaili spojenou s Nobelovou cenou míru, píše Reuters

Šlo to velmi dobře a bylo to skvělé, řekla dle Reuters po čtvrteční schůzce s prezidentem USA Donaldem Trumpem v Bílém domě venezuelská opoziční lídryně a nositelka Nobelovy ceny míru María Corina Machadová. Trumpovi při setkání předala medaili, která se k tomuto ocenění váže. Agentura Reuters později uvedla, že americký prezident její čin ocenil a má v úmyslu si medaili ponechat.
včeraAktualizovánopřed 6 hhodinami
Načítání...