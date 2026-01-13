Dva státy USA žalují Trumpovu vládu kvůli ICE

Americké státy Minnesota a Illinois podaly žaloby na vládu prezidenta Donalda Trumpa kvůli rozsáhlým protiimigračním zásahům na svém území. Informovaly o tom agentury Reuters a AP, podle kterých státy nasazení federálních jednotek označily za protiústavní a za nebezpečné použití síly. Napětí mezi vládami států a federálními úřady vzrostlo minulý týden poté, co v Minneapolisu zastřelil agent Úřadu pro imigraci a cla (ICE) 37letou Rennee Goodovou.
Žaloba generálního prokurátora státu Minnesota Keitha Ellisona směřuje na ministryni vnitřní bezpečnosti Kristi Noemovou, pod jejíž úřad ICE spadá, a několik dalších imigračních úředníků. Žaloba žádá, aby federální soud ve státě označil jejich jednání za protiprávní. Úředníci státu doplnili, že požádají soud o dočasný zákaz přílivu federálních úředníků.
„Nasazení tisíců ozbrojených maskovaných agentů ministerstva vnitřní bezpečnosti v Minnesotě náš stát vážně poškodilo,“ uvedl Ellison. Konání americké vlády označil za federální invazi do měst Minneapolis a Saint Paul, které se k žalobě také připojily. Podobnou žalobu podal také stát Illinois společně s městem Chicago.
Noemová označila žalobu za aktivistickou a neopodstatněnou
Ministerstvo vnitřní bezpečnosti obvinilo Ellisona, že staví politiku nad bezpečnost veřejnosti, a žalobu označilo za neopodstatněnou. „Po celá léta tito zkorumpovaní, aktivističtí politici odmítli chránit obyvatele Minnesoty a nyní navrhují nelegální opatření, aby si udrželi kontrolu a mohli i nadále okrádat americké občany. Vymýtíme tento pokračující podvod, zatkneme nelegální přistěhovalce, kteří beztrestně ubližují Američanům, a přivedeme k odpovědnosti ty, kteří této kriminalitě napomáhají,“ prohlásila ministryně Noemová na síti X.
Tlak, který ve Spojených státech v souvislosti se zásahy agentů ICE panuje, eskaloval minulý týden po zastřelení Goodové agentem ICE. Federální úřady tvrdí, že se ho žena pokusila přejet a on se pouze bránil. Státní úřady i zástupci města toto vysvětlení odmítly. Mezi státní a federální úrovní panují spory ohledně vyšetřování střelby.
V reakci na úmrtí Goodové i další incidenty spojené s ICE se o víkendu konaly napříč celou zemí desítky protestů, uvedla AP.
Trumpova vláda od nástupu k moci vyslala protiimigrační jednotky do několika amerických států a měst. V Minneapolisu a sousedním Saint Paulu pokračuje protiimigrační operace, kterou ministerstvo vnitřní bezpečnosti označilo za dosud největší. Podle Reuters vyslala Trumpova vláda do Minnesoty přibližně dva tisíce federálních agentů. Noemová v neděli uvedla, že ve státě nasadí stovky dalších federálních úředníků, kteří mají pomoci s ochranou agentů ICE a pohraniční stráže.