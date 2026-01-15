Imigrační agent postřelil v Minnesotě muže

Imigrační agent Úřadu pro imigraci a cla (ICE) v Minnesotě zasáhl do nohy muže původem z Venezuely. Úřady tvrdí, že na agenta agresivně útočil a bránil se zatčení. Protesty ve městě se stupňují po zastřelení Renee Goodové v autě, k němuž došlo minulý týden. Imigrační agenti zadrželi i tři příslušníky indiánského kmene Siouxů Oglala.
Federální agenti muže zpočátku pronásledovali v automobilu, sdělilo ministerstvo vnitřní bezpečnosti. Ke střelbě podle úřadů došlo poté, co se do konfliktu zapojili další dva muži s koštětem a lopatou na sníh. Poblíž místa incidentu se pak na protest shromáždili další lidé.
Město Minneapolis potvrdilo, že muž byl postřelen do nohy a převezen do nemocnice se zraněním, které ho neohrožuje na životě. Do nemocnice byl k ošetření převezen také agent ICE, uvedl podle serveru BBC News resort vnitřní bezpečnosti.
Nové střety
Masivní nasazení ICE v Minneapolis a tvrdý přístup agentů vyvolal ve městě velké protesty. Policejní šéf Brian O'Hara tvrdí, že policisté byli během střetů zasaženi zábavní pyrotechnikou, ledem a sněhovými koulemi. Proti demonstrantům zasáhli podle stanice CNN slzným plynem a nejspíš i zábleskovými granáty. „Chápeme, že panuje hněv. Žádáme veřejnost, aby zachovala klid. Město Minneapolis znovu žádá, aby ICE okamžitě opustilo město a stát,“ uvedli zástupci města.
Administrativa prezidenta Donalda Trumpa do Minnesoty minulý měsíc vyslala více než dva tisíce federálních agentů v rámci rozsáhlé protiimigrační operace. Protesty vypukly poté, co jeden z příslušníků ICE minulý týden zastřelil 37letou Renee Goodovu na ulici v Minneapolisu. Zatímco federální vláda tvrdí, že agent střílel v sebeobraně, místní úřady to odmítají.
Náměstek ministryně spravedlnosti Todd Blanche podle stanice CNN uvedl, že ministerstvo spravedlnosti se domnívá, že neexistují důkazy, které by odůvodňovaly trestní vyšetřování imigračního agenta, který Goodovou zabil.
Zadržení příslušníci indiánského kmene
Vůdce indiánského kmene Siouxů Oglala v Severní Dakotě Frank Star Comes Out ve středu vyzval k okamžitému propuštění jeho tří příslušníků. Skupina původních obyvatel byla po pátečním zadržení v bezdomoveckém táboře přemístěna do zařízení ICE ve Fort Snelling, bývalém vojenském opevnění, uvedl vůdce Siouxů Oglala.
Tři zadržení muži z jeho kmene jsou podle něj bez domova a žijí pod mostem v Minneapolisu. „Memorandum kmene Siouxů Oglala jasně uvádí, že členové kmene nejsou cizinci a kategoricky se na ně nevztahuje jurisdikce imigračních úřadů,“ podotkl kmenový lídr s tím, že členové kmene jsou občané USA.
Ve svém prohlášení také požadoval informace o jejich stavu, jejich propuštění z vazby imigračního úřadu a schůzku mezi kmenem a vládou.
Pro americké Indiány je Fort Snelling spojena s pohnutou historií, píše AP. Bylo to první vojenské stanoviště v oblasti a během dakotské války mezi Spojenými státy a původními obyvateli v roce 1862 v ní byli zadržováni kmeny Dakotů, připomněl podle agentury Nick Estes, přednášející amerických indiánských studií na Minnesotské univerzitě a člen kmene Siouxů Lower Brule.