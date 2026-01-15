Imigrační agent postřelil v Minnesotě muže


před 1 hhodinou|Zdroj: BBC, ČTK, ČT24, CNN

Imigrační agent Úřadu pro imigraci a cla (ICE) v Minnesotě zasáhl do nohy muže původem z Venezuely. Úřady tvrdí, že na agenta agresivně útočil a bránil se zatčení. Protesty ve městě se stupňují po zastřelení Renee Goodové v autě, k němuž došlo minulý týden. Imigrační agenti zadrželi i tři příslušníky indiánského kmene Siouxů Oglala.

Federální agenti muže zpočátku pronásledovali v automobilu, sdělilo ministerstvo vnitřní bezpečnosti. Ke střelbě podle úřadů došlo poté, co se do konfliktu zapojili další dva muži s koštětem a lopatou na sníh. Poblíž místa incidentu se pak na protest shromáždili další lidé.

Město Minneapolis potvrdilo, že muž byl postřelen do nohy a převezen do nemocnice se zraněním, které ho neohrožuje na životě. Do nemocnice byl k ošetření převezen také agent ICE, uvedl podle serveru BBC News resort vnitřní bezpečnosti.

Nové střety

Masivní nasazení ICE v Minneapolis a tvrdý přístup agentů vyvolal ve městě velké protesty. Policejní šéf Brian O'Hara tvrdí, že policisté byli během střetů zasaženi zábavní pyrotechnikou, ledem a sněhovými koulemi. Proti demonstrantům zasáhli podle stanice CNN slzným plynem a nejspíš i zábleskovými granáty. „Chápeme, že panuje hněv. Žádáme veřejnost, aby zachovala klid. Město Minneapolis znovu žádá, aby ICE okamžitě opustilo město a stát,“ uvedli zástupci města.

V Minneapolisu pokračují protesty po zastřelení ženy imigračním agentem
Zásah proti demonstrantům v Minneapolisu

Administrativa prezidenta Donalda Trumpa do Minnesoty minulý měsíc vyslala více než dva tisíce federálních agentů v rámci rozsáhlé protiimigrační operace. Protesty vypukly poté, co jeden z příslušníků ICE minulý týden zastřelil 37letou Renee Goodovu na ulici v Minneapolisu. Zatímco federální vláda tvrdí, že agent střílel v sebeobraně, místní úřady to odmítají.

Video zachytilo chvíle před zastřelením ženy imigračním agentem v Minneapolisu
Renee Nicole Goodová na plakátu před ústředím ICE

Náměstek ministryně spravedlnosti Todd Blanche podle stanice CNN uvedl, že ministerstvo spravedlnosti se domnívá, že neexistují důkazy, které by odůvodňovaly trestní vyšetřování imigračního agenta, který Goodovou zabil.

Zadržení příslušníci indiánského kmene

Vůdce indiánského kmene Siouxů Oglala v Severní Dakotě Frank Star Comes Out ve středu vyzval k okamžitému propuštění jeho tří příslušníků. Skupina původních obyvatel byla po pátečním zadržení v bezdomoveckém táboře přemístěna do zařízení ICE ve Fort Snelling, bývalém vojenském opevnění, uvedl vůdce Siouxů Oglala.

Tři zadržení muži z jeho kmene jsou podle něj bez domova a žijí pod mostem v Minneapolisu. „Memorandum kmene Siouxů Oglala jasně uvádí, že členové kmene nejsou cizinci a kategoricky se na ně nevztahuje jurisdikce imigračních úřadů,“ podotkl kmenový lídr s tím, že členové kmene jsou občané USA.

Ve svém prohlášení také požadoval informace o jejich stavu, jejich propuštění z vazby imigračního úřadu a schůzku mezi kmenem a vládou.

Pro americké Indiány je Fort Snelling spojena s pohnutou historií, píše AP. Bylo to první vojenské stanoviště v oblasti a během dakotské války mezi Spojenými státy a původními obyvateli v roce 1862 v ní byli zadržováni kmeny Dakotů, připomněl podle agentury Nick Estes, přednášející amerických indiánských studií na Minnesotské univerzitě a člen kmene Siouxů Lower Brule.

Pro imigrační úřad připravil Trump rozpočet vyšší, než má většina armád
Členové amerických bezpečnostních složek zadržují migranta a zákonného pozorovatele u soudu v New Yorku

Výběr redakce

Sněmovna se vrátila k jednání o důvěře Babišově vládě

ŽivěSněmovna se vrátila k jednání o důvěře Babišově vládě

06:00Aktualizovánopřed 13 mminutami
Feri je přesvědčen, že splnil podmínky podmíněného propuštění, trvá na nevině

Feri je přesvědčen, že splnil podmínky podmíněného propuštění, trvá na nevině

před 18 mminutami
Senior, který napadl Babiše holí, dostal podmínku

Senior, který napadl Babiše holí, dostal podmínku

před 28 mminutami
K vymáhání dotací po Agrofertu nám chybí klíčový dokument, tvrdí resort zemědělství

K vymáhání dotací po Agrofertu nám chybí klíčový dokument, tvrdí resort zemědělství

před 1 hhodinou
Imigrační agent postřelil v Minnesotě muže

Imigrační agent postřelil v Minnesotě muže

před 1 hhodinou
Posádka mise Crew-11 se vrátila z ISS kvůli zdraví jednoho z astronautů

Posádka mise Crew-11 se vrátila z ISS kvůli zdraví jednoho z astronautů

08:18Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Írán tvrdí, že nepopraví mladého demonstranta

Írán tvrdí, že nepopraví mladého demonstranta

06:29Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Trump obvinil Ukrajinu, že brzdí mírovou dohodu

Trump obvinil Ukrajinu, že brzdí mírovou dohodu

03:29Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Grokovi zakážeme svlékat lidi tam, kde je to ilegální, slíbila síť X

Americká sociální síť X miliardáře Elona Muska oznámila, že znemožní pomocí chatbota Grok generovat a upravovat fotografie skutečných lidí v odhalujícím oblečení v zemích, kde je to nelegální. Reagovala tak na skandál, kdy chatbot na žádost uživatelů na síti X generoval sexualizované fotografie žen a dětí. Britský úřad pro regulaci mediálního trhu Ofcom v reakci uvedl, že jeho vyšetřování v této věci nadále pokračuje.
před 19 mminutami

Imigrační agent postřelil v Minnesotě muže

Imigrační agent Úřadu pro imigraci a cla (ICE) v Minnesotě zasáhl do nohy muže původem z Venezuely. Úřady tvrdí, že na agenta agresivně útočil a bránil se zatčení. Protesty ve městě se stupňují po zastřelení Renee Goodové v autě, k němuž došlo minulý týden. Imigrační agenti zadrželi i tři příslušníky indiánského kmene Siouxů Oglala.
před 1 hhodinou

Posádka mise Crew-11 se vrátila z ISS kvůli zdraví jednoho z astronautů

V Tichém oceánu dopoledne středoevropského času přistála kosmická loď s čtyřčlennou posádkou NASA. Z Mezinárodní vesmírné stanice (ISS) se vrátila o čtyři měsíce dřív, než bylo v plánu, kvůli zdravotnímu stavu jednoho z astronautů.
08:18Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Írán tvrdí, že nepopraví mladého demonstranta

Íránská justice oznámila, že šestadvacetiletý demonstrant Erfán Soltání nebyl odsouzen k smrti. Píše to agentura Reuters s odkazem na státní média. Americký prezident Donald Trump dříve prohlásil s odkazem na neznámý „důvěryhodný zdroj“, že zabíjení protestujících skončilo. Podle lidskoprávních organizací bezpečnostní složky zabily bezmála 3,5 tisíce lidí.
06:29Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Trump obvinil Ukrajinu, že brzdí mírovou dohodu

Americký prezident Donald Trump obvinil svůj ukrajinský protějšek Volodymyra Zelenského, že zdržuje vyjednávání o ukončení ruské války na Ukrajině. Prohlásil to v rozhovoru s agenturou Reuters. Podle Trumpa je zároveň ruský vládce Vladimir Putin, z jehož rozkazu ruská vojska v únoru 2022 vpadla na Ukrajinu, k dohodě připraven. Rusko v rámci dohody požaduje, aby mu Ukrajina vydala celý Donbas včetně území, které ruští vojáci během invaze dosud nedobyli. Ukrajina se svého území vzdát nechce.
03:29Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Trump jednal s prozatímní venezuelskou prezidentkou Rodríguezovou

Prezident Spojených států Donald Trump ve středu telefonicky jednal s prozatímní venezuelskou prezidentkou Delcy Rodríguezovou o ropě, nerostných surovinách a obchodu. Hovor na své síti Truth Social označil za velmi dobrý. Podle Rodríguezové byl telefonát zdvořilý a produktivní. USA také dokončily první prodej venezuelské ropy v hodnotě kolem 500 milionů dolarů (zhruba deset miliard korun), který je součástí nedávné dohody mezi oběma zeměmi. Americký Senát mezitím odmítl rezoluci, která by zabránila Trumpovi podnikat další vojenské útoky na Venezuelu bez souhlasu Kongresu.
01:09Aktualizovánopřed 7 hhodinami

Zelenskyj se rozhodl kvůli ruským útokům vyhlásit stav nouze v energetice

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se rozhodl, že kvůli ruským útokům na energetickou infrastrukturu své země vyhlásí stav nouze v ukrajinském energetickém sektoru. Ve svém středečním prohlášení na síti X rovněž uvedl, že Kyjev pracuje na výrazném zvýšení dovozu elektřiny. Starosta Kyjeva Vitalij Klyčko uvedl, že situace v metropoli je ohledně dodávek tepla a energií nejhorší od začátku ruské invaze do země.
včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami

Grónský premiér by volil Dánsko. Bude to pro něj problém, reagoval Trump

„Nevím, kdo to je. Nic o něm nevím. Ale bude to pro něj velký problém,“ těmito slovy reagoval americký prezident Donald Trump na vyjádření grónského premiéra Jense-Frederika Nielsena. Ten v úterý uvedl, že pokud si Grónsko musí vybrat mezi Dánskem a Spojenými státy, volí Dánsko. V Bílém domě se ve středu uskuteční jednání zástupců Dánska a Grónska s představiteli USA o budoucnosti Grónska a jeho strategicky významné pozici. Grónská vláda oznámila, že Dánsko od středy společně se spojenci z NATO zvyšuje vojenskou přítomnost v okolí Grónska.
včeraAktualizovánopřed 12 hhodinami
Načítání...