Pro imigrační úřad připravil Trump rozpočet vyšší, než má většina armád

před 6 m minutami | Zdroj: CNN , The New York Times , The Hill , Newsweek , Reuters

Členové amerických bezpečnostních složek zadržují migranta a zákonného pozorovatele u soudu v New Yorku

Upravená verze Trumpova návrhu zákona byla ve čtvrtek těsně odhlasována Sněmovnou reprezentantů , takže prezidentovi nic nebrání, aby legislativu podepsal. Předpis počítá pro ICE do roku 2029 se 150 miliardami dolarů (3,1 bilionu korun) – v průměru 37,5 miliardy dolarů (785,6 miliardy korun) ročně.

Mezitím organizace Detention Watch Network uvedla, že 10 miliard dolarů (209,5 miliardy korun) by bylo určeno na granty pro státy, které by zavedly protiimigrační politiku, a další miliarda dolarů (20,9 miliardy korun) pro ministerstvo obrany na nasazení vojenského personálu na hranicích a na zadržování migrantů.

Text zákona rovněž vyčleňuje 29,9 miliardy dolarů (626,4 miliardy korun) na dodatečné financování činností ICE – jedná se o zajišťování přepravy migrantů mezi detenčními centry nebo najímání nových agentů, uvádí Migrant Insider. Podle časopisu Time má ICE v současné době asi šest tisíc pracovníků a dostal by prostředky na najmutí až deseti tisíc nových agentů.

„Způsob, jakým postupují bez jakékoli viditelné identifikace – dokonce i toho, že jsou členy bezpečnostních složek, natož pak toho, z jaké agentury jsou – je opravdu dost bezprecedentní vidět v takovém měřítku. Myslím, že je to velmi nebezpečné,“ řekl vysoký úředník ICE za vlády prezidenta Joea Bidena Scott Shuchart.

Neexistuje však žádný federální zákon, který by nařizoval, kdy si policisté mohou nebo mají při zatýkání zakrývat obličej. Historicky si policisté téměř vždy zakrývali obličej pouze při práci v utajení, aby ochránili probíhající vyšetřování, uvedli pro CNN odborníci na bezpečnostní složky.

„Když jste v ICE nebo na ministerstvu vnitřní bezpečnosti, tak první a nejvyšší prioritou je bezpečí pracovníků. Musíte udělat vše, co je nutné, abyste je ochránili. Ovšem myslím, že toto bezpochyby překročilo rámec toho, co by jakákoli rozumná politika umožňovala, a musí to být situace, kdy je to výjimka, nikoli pravidlo,“ míní John Sandweg, který vedl ICE za prezidenta Baracka Obamy.

Úřadující ředitel ICE Todd Lyons uvedl, že federální policisté zakrývají své obličeje, aby ochránili své rodiny poté, co byli někteří z nich veřejně identifikováni a následně obtěžováni na internetu.

„Na protestech nebude dovoleno nosit roušky. Co a proč tito lidé skrývají?“ napsal prezident na sociální síti Truth Social poté, co razie agentů ICE vyvolaly někdy i násilné protesty, na které administrativa reagovala nasazením amerických vojáků v Los Angeles.

Kritici Trumpa poukázali na to, že prezidentova administrativa požaduje zákazy roušek během protestů na univerzitních kampusech i dalších místech, zatímco pracovníkům ICE je umožňuje nosit při zadržování imigrantů.

Uživatelé mohou na mapu přidat bod, který ukazuje, kde agenty spatřili – spolu s volitelnými poznámkami, jako například, co měli policisté na sobě nebo jakým autem jeli. Ostatní uživatelé v okruhu pěti mil pak obdrží upozornění, které je o spatření agenta informuje.

„Když jsem viděl, co se v této zemi děje, chtěl jsem udělat něco, abych se bránil,“ řekl Aaron. ICEBlock je navržen jako „systém včasného varování“ pro uživatele, když se ICE pohybuje v jejich blízkosti, dodal.

V reakci na kroky Trumpovy administrativy proti migrantům vyvinul pracovník v IT Joshua Aaron platformu nazvanou ICEBlock, která má v současné době více než dvacet tisíc uživatelů, z nichž mnozí žijí v Los Angeles, kde probíhají rozsáhlé deportace.

Bez sprchy i bez léků

Za několik měsíců Trumpovy vlády se počet zatčení ICE zvýšil o pětadvacet procent. V květnu Trumpův hlavní poradce Stephen Miller uvedl, že ICE by měla provádět tři tisíce zatčení denně.

Již zadržení přistěhovalci zatím musí snášet nevyhovující podmínky v detenčních centrech, napsal server The New York Times . Podle něj někteří z nich zůstali týden i déle bez sprchy, jiní spí natěsnaní na holých podlahách, často také nedostávají léky na cukrovku, vysoký krevní tlak a další chronické zdravotní problémy. V New Yorku a Los Angeles údajně byli lidé několik dní drženi ve stísněných místnostech určených pro krátké vyřízení nezbytných úředních úkonů, nikoliv pro dlouhodobé zadržování. Právníci a rodinní příslušníci migrantů často nemají informace o tom, kde se jejich klienti a nejbližší nacházejí, podotýká server.

„Jsou to nejhorší podmínky, jaké jsem za svou dvacetiletou kariéru viděl,“ uvedl Paul Chavez, ředitel pro soudní spory a obhajobu v organizaci Americans for Immigrant Justice in Florida, která zadržené zastupuje. „Podmínky nikdy nebyly skvělé, ale tohle je strašné,“ dodal.

K 15. červnu se ve vládní vazbě nacházelo více než 56 tisíc imigrantů, což přesahuje současnou kapacitu 41 tisíc osob. V nedávném rozhovoru pro Time Trumpův zmocněnec pro ochranu hranic Tom Homan uvedl, že by rád zvýšil počet lůžek, které má ICE k dispozici, na sto tisíc.

V úterý, kdy republikáni v Senátu vyjednávali o podrobnostech návrhu zákona před závěrečným hlasováním, odletěl Trump na Floridu, aby navštívil nové detenční centrum známé jako Alligator Alcatraz na Floridě, které má dočasně ubytovat migranty čekající na deportaci.