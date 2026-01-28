Agenti, kteří v Minneapolisu zastřelili muže, jsou podle médií mimo službu


před 55 mminutami|Zdroj: ČTK

Federální agenti, kteří v sobotu zastřelili v americkém Minneapolisu 37letého zdravotníka Alexe Prettiho, jsou dočasně mimo službu. Ve středu o tom s odvoláním na své zdroje na ministerstvu vnitřní bezpečnosti informovaly stanice MS NOW a deník The New York Times. Stanice Fox News následně přinesla vyjádření ministerstva, podle kterého je postavení agentů zapojených do střelby mimo službu standardním postupem.

Vyjádření ministerstva vnitřní bezpečnosti, které zveřejnila stanice Fox News, služební příslušnost agentů neupřesnilo. Střelbu prošetřuje Úřad celní a hraniční ochrany (CBP).

Americká média už dříve s odvoláním na ministerstvo vnitřní bezpečnosti (DHS) uvedla, že vyšetřovatelé nyní analyzují videa z takzvaných body kamer federálních agentů. Ověřená videa pořízená svědky na místě pak podle agentury Reuters i řady dalších médií odporují tvrzení některých členů administrativy prezidenta Donalda Trumpa, že agenti Prettiho zastřelili v sebeobraně, protože k nim přistoupil se zbraní.

Trump v úterý podle CNN řekl, že nevěří, že se muž federální agenty pokusil zavraždit. Prezident novinářům rovněž sdělil, že hodlá na vyšetřování Prettiho smrti osobně dohlížet. V rozhovoru s televizí Fox News prezident pak prohlásil, že má v úmyslu v Minnesotě „trochu snížit napětí“.

Při zabití muže v Minneapolisu stříleli dva federální agenti, píše AP
Památník Alexe Prettiho na místě jeho zastřelení

Podle záběrů držel Pretti v ruce mobil, když ho agenti povalili na zem. Jeden z agentů pak podle záběrů muži odebral legálně drženou zbraň, kterou měl na opasku, krátce nato se ozvala střelba.

Zastřelení Prettiho byl v Minneapolisu druhý takový incident v tomto měsíci. Už 7. ledna zastřelil agent Úřadu pro imigraci a cla (ICE) Renée Goodovou.

Trumpova vláda poslala do Minneapolisu federální agenty s úmyslem zvýšit deportace migrantů. Jednání agentů vyvolalo rozsáhlé protesty, kdy lidé kritizují často brutální postup federálních úřadů. Demonstrace, nyní podnícené zastřelením dvou Američanů, se konají i v dalších amerických městech.

