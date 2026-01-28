Při zabití muže v Minneapolisu stříleli dva federální agenti, píše AP

V sobotní potyčce, při níž byl na ulici v americkém Minneapolisu zabit 37letý zdravotník Alex Pretti, vypálili smrtící výstřely ze svých zbraní dva federální agenti. Informovala o tom v noci na středu agentura AP s odvoláním na zprávu, kterou v úterý zaslal Kongresu představitel Úřadu celní a hraniční ochrany (CBP), jehož se incident týká.
Federální agenti se pokoušeli Prettiho zadržet, ten však kladl odpor, což vedlo k potyčce. Vyplývá to ze zprávy CBP adresované Kongresu, které AP získala k dispozici. Během potyčky agent pohraniční stráže několikrát vykřikl: „Má u sebe zbraň!“, uvedl představitel úřadu ve zprávě.
Podle něj následně vypálili několik výstřelů agent CBP a příslušník americké pohraniční stráže (USBP), která pod CBP spadá. Oba přitom použili pistole značky Glock.
Vyšetřovatelé z vnitřního oddělení CBP analyzovali záznamy z kamer, které měli při incidentu agenti na těle, a dokumentaci úřadu, uvádí se ve zprávě Kongresu. Zákon vyžaduje, aby úřad do 72 hodin informoval příslušné kongresové výbory o okolnostech úmrtí jím zadržených osob, podotkla AP.
Americká média už dříve s odvoláním na ministerstvo vnitřní bezpečnosti (DHS) uvedla, že vyšetřovatelé nyní analyzují videa z takzvaných body kamer federálních agentů. Ověřená videa pořízená svědky na místě pak podle agentury Reuters i řady dalších médií odporují tvrzení některých členů administrativy prezidenta Donalda Trumpa, že agenti Prettiho zastřelili v sebeobraně, protože k nim přistoupil se zbraní. Podle záběrů držel Pretti v ruce mobil, když ho agenti povalili na zem. Jeden z agentů pak podle záběrů muži odebral legálně drženou zbraň, kterou měl na opasku, krátce nato se ozvala střelba.
Trump v úterý podle CNN řekl, že nevěří, že muž zastřelený federálními agenty se je pokusil zavraždit. Novinářům rovněž sdělil, že hodlá na vyšetřování Prettiho smrti osobně dohlížet. V rozhovoru s televizí Fox News prezident pak uvedl, že má v úmyslu v Minnesotě „trochu snížit napětí“.