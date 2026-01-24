Federální agenti v Minneapolisu opět stříleli, muž zemřel, píší média

Federální agenti v Minneapolisu v americké Minnesotě postřelili dalšího člověka, uvedla v sobotu odpoledne SEČ radnice města. Jednapadesátiletý muž postřelený při potyčce zemřel, řekl následně stanici CNN šéf tamní policie. Stejnou informaci uvádí s odkazem na nemocnici i agentura AP. Dle ministerstva pro vnitřní bezpečnost měl být muž ozbrojený. Guvernér Minnesoty Tim Walz označil celý incident za „hrozný“ a sdělil, že o něm již mluvil s Bílým domem. Na začátku měsíce maskovaný agent Úřadu pro imigraci a cla (ICE) zastřelil ve městě ženu, což vyvolalo protesty a rozhořčení.
„Jsme si vědomi zpráv o další střelbě, do které byli zapojení agenti federálních bezpečnostních sil,“ informovala radnice v Minneapolisu. Guvernér Walz upřesnil, že s Bílým domem mluvil „o další hrůzné střelbě federálních agentů“, která se stala v sobotu ráno místního času.
Místní média tvrdí, že federální agenti několikrát postřelili muže, se kterým předtím zápasili na zemi. Podle stanice CNN se na místě střelby shromáždili lidé a policisté proti nim použili slzný plyn. Situace je i nadále dramatická, davy lidí setrvávají v ulicích, kde pokřikují na federální agenty. Na místě měl také vzplát kontejner.
Podle šéfa místní policie Briana O'Hary se federální agenti snažili bránit místním bezpečnostním silám v přístupu na místo, kde ke střelbě došlo.
Guvernér Walz vyzval amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby odvolal několik tisíc příslušníku ICE z Minneapolisu. Označil je za „násilné a nevycvičené“.
Rozdílné verze událostí a protesty
Jeden z agentů ICE 7. ledna zastřelil sedmatřicetiletou Renée Goodovu za volantem jejího vozu na ulici v Minneapolisu. Zatímco federální vláda tvrdí, že imigrační agent střílel v sebeobraně, místní úřady to s odkazem na videa zachycující celý incident odmítají. Ve městě se kvůli tomu konaly protesty, naposledy v pátek.
Další pobouření vyvolalo zadržení pětiletého chlapce, kterého agenti ICE zajali v úterý, když se vracel ze školky – a spolu s jeho otcem ho převezli do detenčního centra v Texasu. Podle právníka zadrženého muže rodina přišla do USA legálně a spolupracuje v azylovém řízení s úřady. Mluvčí ministerstva vnitřní bezpečnosti ho však označila za „nelegálního přistěhovalce“.