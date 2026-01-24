Federální agenti v Minneapolisu opět stříleli, muž zemřel, píší média


24. 1. 2026Aktualizovánopřed 19 mminutami|Zdroj: ČTK, CNN

Federální agenti v Minneapolisu v americké Minnesotě postřelili dalšího člověka, uvedla v sobotu odpoledne SEČ radnice města. Jednapadesátiletý muž postřelený při potyčce zemřel, řekl následně stanici CNN šéf tamní policie. Stejnou informaci uvádí s odkazem na nemocnici i agentura AP. Dle ministerstva pro vnitřní bezpečnost měl být muž ozbrojený. Guvernér Minnesoty Tim Walz označil celý incident za „hrozný“ a sdělil, že o něm již mluvil s Bílým domem. Na začátku měsíce maskovaný agent Úřadu pro imigraci a cla (ICE) zastřelil ve městě ženu, což vyvolalo protesty a rozhořčení.

„Jsme si vědomi zpráv o další střelbě, do které byli zapojení agenti federálních bezpečnostních sil,“ informovala radnice v Minneapolisu. Guvernér Walz upřesnil, že s Bílým domem mluvil „o další hrůzné střelbě federálních agentů“, která se stala v sobotu ráno místního času.

Místní média tvrdí, že federální agenti několikrát postřelili muže, se kterým předtím zápasili na zemi. Podle stanice CNN se na místě střelby shromáždili lidé a policisté proti nim použili slzný plyn. Situace je i nadále dramatická, davy lidí setrvávají v ulicích, kde pokřikují na federální agenty. Na místě měl také vzplát kontejner.

Podle šéfa místní policie Briana O'Hary se federální agenti snažili bránit místním bezpečnostním silám v přístupu na místo, kde ke střelbě došlo.

Guvernér Walz vyzval amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby odvolal několik tisíc příslušníku ICE z Minneapolisu. Označil je za „násilné a nevycvičené“.

Rozdílné verze událostí a protesty

Jeden z agentů ICE 7. ledna zastřelil sedmatřicetiletou Renée Goodovu za volantem jejího vozu na ulici v Minneapolisu. Zatímco federální vláda tvrdí, že imigrační agent střílel v sebeobraně, místní úřady to s odkazem na videa zachycující celý incident odmítají. Ve městě se kvůli tomu konaly protesty, naposledy v pátek.

Další pobouření vyvolalo zadržení pětiletého chlapce, kterého agenti ICE zajali v úterý, když se vracel ze školky – a spolu s jeho otcem ho převezli do detenčního centra v Texasu. Podle právníka zadrženého muže rodina přišla do USA legálně a spolupracuje v azylovém řízení s úřady. Mluvčí ministerstva vnitřní bezpečnosti ho však označila za „nelegálního přistěhovalce“.

Agenti ICE v Minnesotě zadrželi s otcem pětileté dítě při návratu domů
Agenti ICE v Minneapolisu, ilustrační snímek

Výběr redakce

Federální agenti v Minneapolisu opět stříleli, muž zemřel, píší média

Federální agenti v Minneapolisu opět stříleli, muž zemřel, píší média

18:03Aktualizovánopřed 19 mminutami
Babiš obhájil pozici předsedy hnutí ANO, stejní zůstávají i místopředsedové

Babiš obhájil pozici předsedy hnutí ANO, stejní zůstávají i místopředsedové

06:00Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Po ruských útocích zůstalo na Ukrajině přes 1,2 milionu lidí bez elektřiny

Po ruských útocích zůstalo na Ukrajině přes 1,2 milionu lidí bez elektřiny

02:42Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Babiš má spor kolem L-159 za umělý. Ukrajina je nutně potřebuje, zdůraznil Pavel

Babiš má spor kolem L-159 za umělý. Ukrajina je nutně potřebuje, zdůraznil Pavel

11:41Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Konstruktivní, hodnotí Zelenskyj jednání o konci války a mluví o brzkém pokračování

Konstruktivní, hodnotí Zelenskyj jednání o konci války a mluví o brzkém pokračování

před 2 hhodinami
Macinka: Turek má jako zmocněnec podepsanou smlouvu. Bez nároku na finanční odměnu

Macinka: Turek má jako zmocněnec podepsanou smlouvu. Bez nároku na finanční odměnu

před 4 hhodinami
Jestli Babiš vyřešil střet zájmů, musí posoudit odborníci, řekl prezident

Jestli Babiš vyřešil střet zájmů, musí posoudit odborníci, řekl prezident

před 5 hhodinami
Ledovka se může tvořit až do neděle. Meteorologové rozšířili výstrahu

Ledovka se může tvořit až do neděle. Meteorologové rozšířili výstrahu

před 6 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Federální agenti v Minneapolisu opět stříleli, muž zemřel, píší média

Federální agenti v Minneapolisu v americké Minnesotě postřelili dalšího člověka, uvedla v sobotu odpoledne SEČ radnice města. Jednapadesátiletý muž postřelený při potyčce zemřel, řekl následně stanici CNN šéf tamní policie. Stejnou informaci uvádí s odkazem na nemocnici i agentura AP. Dle ministerstva pro vnitřní bezpečnost měl být muž ozbrojený. Guvernér Minnesoty Tim Walz označil celý incident za „hrozný“ a sdělil, že o něm již mluvil s Bílým domem. Na začátku měsíce maskovaný agent Úřadu pro imigraci a cla (ICE) zastřelil ve městě ženu, což vyvolalo protesty a rozhořčení.
18:03Aktualizovánopřed 19 mminutami

Po ruských útocích zůstalo na Ukrajině přes 1,2 milionu lidí bez elektřiny

Ruské drony v sobotu brzy ráno zasáhly několik částí ukrajinského hlavního města Kyjev. V pohotovosti byly jednotky protivzdušné obrany. Útok drony hlásilo i druhé největší ukrajinské město Charkov. Při obou útocích bylo zraněno nejméně patnáct lidí a v Kyjevě jeden člověk zahynul, uvedla agentura Reuters s odvoláním na představitele měst. Podle ukrajinského vicepremiéra Oleksije Kuleby zůstalo na Ukrajině po úderech více než 1,2 milionu lidí bez dodávek elektřiny.
02:42Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Konstruktivní, hodnotí Zelenskyj jednání o konci války a mluví o brzkém pokračování

Třístranná jednání zástupců USA, Ukrajiny a Ruska o ukončení války na Ukrajině, která se v pátek a v sobotu konala v Abú Dhabí, by mohla pokračovat příští týden, Ukrajina je k tomu připravena, sdělil po skončení druhého dne rozhovorů ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Rozhovory označil za konstruktivní. Zástupci Spojených států se k závěrům jednání zatím nevyjádřili. Rusko mezitím pokračuje v útocích vůči sousední zemi. Více než 1,2 milionu Ukrajinců skončilo dle úřadů po ruských nočních úderech z pátku na sobotu bez dodávek elektřiny.
před 2 hhodinami

Ve vlacích TGV jsou nově místa, kam nesmějí děti. Krok vyvolal kritiku

Francouzské vlaky TGV nově od začátku ledna nabízejí svým cestujícím možnost využít exkluzivní první třídy, kam se ve všední dny nesmí s dětmi do dvanácti let. Krok státní železniční společnosti vyvolal kritiku v on-line prostoru, médiích, ale i mezi francouzskými politiky. Někteří spojili tento krok se stagnující porodností v zemi. Loni úřady ve Francii zaznamenaly historický zlom, kdy počet úmrtí poprvé od konce druhé světové války převýšil počet narozených dětí. Železniční firma se kritice brání. Na sociálních sítích zveřejnila video, ve kterém obhajuje své rozhodnutí. Podle ředitelky nabídky TGV Inoui Gaëlle Babaultové představují tato místa pouze osm procent sedadel, která jsou ve vlacích k dispozici od pondělí do pátku.
před 9 hhodinami

Čína již není nejvyšší bezpečnostní prioritou USA, uvádí Pentagon

Pentagon představil novou národní obrannou strategii, která výrazně mění priority americké bezpečnostní politiky. Dokument nabádá spojence, aby převzali větší odpovědnost za vlastní obranu, a potvrzuje zaměření administrativy prezidenta Donalda Trumpa na dominanci na západní polokouli namísto dlouhodobého cíle omezovat vliv Číny. S tou podle dokumentu USA usilují o stabilní mír a férový obchod, napsala agentura AP.
před 10 hhodinami

Americká armáda zasáhla loď podezřelou z pašování drog, dvě osoby zemřely

Americká armáda zaútočila ve východní části Tichého oceánu na loď podezřelou z pašování drog. Při útoku zemřely dvě osoby, pobřežní stráž pátrá po třetí osobě, která přežila. Oznámilo to jižní velitelství USA na sociální síti X. Je to první známý útok od akce, při které byl začátkem tohoto měsíce zadržen venezuelský vůdce Nicolás Maduro, upozornila agentura AP.
01:12Aktualizovánopřed 11 hhodinami

V Minneapolisu se navzdory mrazům konal největší protest od příjezdu federálních agentů

Tisíce demonstrantů i přes mrazivé teploty pochodovaly centrem Minneapolisu směrem k víceúčelové aréně Target Center, kde završily akci na protest proti federální deportační operaci. Podle amerických médií šlo zatím o největší demonstraci od příjezdu federálních agentů před šesti týdny. Organizovali ji představitelé odborů a náboženských komunit. Součástí byla také stávka, během které zavřely své dveře stovky obchodů, restaurací i kulturních institucí.
05:45Aktualizovánopřed 11 hhodinami

V Abú Dhabí skončilo první kolo třístranných rozhovorů USA, Ukrajiny a Ruska

V Abú Dhabí skončilo v pátek večer první kolo rozhovorů mezi delegacemi Spojených států, Ukrajiny a Ruska, jednání mají pokračovat v sobotu, oznámila kancelář ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Jde o první třístranné rozhovory s cílem projednat plán na ukončení ruské agrese proti Ukrajině. Téměř čtyři roky po začátku plnohodnotné invaze na Ukrajinu zůstává klíčovou otázka území. Moskva požaduje okupovaná území i části Donbasu, které se invazním silám stále brání. Jedná se asi o dvacet procent Doněcké oblasti. Pro Ukrajince jde ale o nepřekročitelnou linii.
včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami
Načítání...