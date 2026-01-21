Americké ministerstvo spravedlnosti předvolalo činitele státu Minnesota


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Americké ministerstvo spravedlnosti v úterý předvolalo přední činitele státu Minnesota kvůli vyšetřování údajného maření práce imigračních agentů, informovaly tiskové agentury. Předvolání se týká úřadů guvernéra Tima Walze, starosty města Minneapolis Jacoba Freye, generálního prokurátora Keitha Ellisona a dalších představitelů, kteří veřejně kritizovali masivní nasazení federálních složek při zátazích proti migrantům.

Demokratům ve vedení Minnesoty a zdejších měst se nelíbí týdny trvající přítomnost stovek federálních agentů vyslaných administrativou republikánského prezidenta Donalda Trumpa, jejichž zátahy vyvolávají protesty veřejnosti. Situace se vyhrotila před dvěma týdny po zastřelení 37leté Renée Goodové za volantem automobilu agentem Úřadu pro imigraci a cla (ICE).

Předvolání podle agentury AP souvisejí s možným porušením zákona o spiknutí s cílem mařit práci federálních imigračních agentů. Jedno z předvolání, které v amerických médiích zveřejnil Frey, nařizuje jeho úřadu poskytnout záznamy od počátku loňského roku, jež mohou doložit, zda spolupracoval či nespolupracoval s federálními imigračními úřady, napsala agentura Reuters. Dokumenty má předložit velké federální porotě do 3. února.

Video zachytilo chvíle před zastřelením ženy imigračním agentem v Minneapolisu
Renee Nicole Goodová na plakátu před ústředím ICE

Walz i Frey označují vyšetřování za pokus šikanovat politickou opozici. „Neměli bychom být nuceni žít v zemi, kde se lidé bojí, že budou federální bezpečnostní orgány využívány k politickým hrám či k potlačování místních hlasů, s nimiž nesouhlasí,“ uvedl Frey.

Walz demonstranty vyzýval ke zdrženlivosti a nenásilným projevům

Podle zákona, na nějž se podle jednoho ze zdrojů televizní stanice CBS vyšetřování zaměřuje, je trestným činem, pokud se dvě nebo více osob spolčí s cílem zabránit federálním úředníkům v plnění povinností pomocí násilí, zastrašování nebo výhrůžek.

Zákon se podle stanice v minulosti aplikoval na případy koordinovaných snah o maření činnosti federálních činitelů, zejména pokud šlo o násilí nebo výhrůžky. Veřejná kritika federální politiky byla v minulosti považována za chráněný projev podle prvního dodatku americké ústavy, dodala CBS. Walz opakovaně demonstranty vyzýval ke zdrženlivosti a nenásilným projevům.

Soud v Minnesotě omezil zásahy federálních agentů proti pokojným demonstrantům
Protestující proti agentům Úřadu pro imigraci a cla (ICE)

Předvolání byla podle AP doručena den poté, co federální vláda vyzvala soudce, aby zamítl žádost minnesotských orgánů o zastavení protiimigrační operace. Federální úřady tvrdí, že Minnesota nemůže rozhodovat o nasazení či odvolání jimi vyslaných federálních sil.

