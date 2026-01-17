CBS: Ministerstvo spravedlnosti USA vyšetřuje politiky kritizující zásah ICE


před 33 mminutami|Zdroj: ČTK

Americké ministerstvo spravedlnosti zahájilo vyšetřování představitelů státu Minnesota a města Minneapolis kvůli údajnému spiknutí s cílem mařit práci federálních imigračních agentů. Informovala o tom stanice CBS s odvoláním na informované zdroje. Mezi vyšetřovanými představiteli jsou podle CBS guvernér státu Tim Walz a starosta města Jacob Frey. Oba politici kritizovali zastřelení 37leté Renée Goodové agentem Úřadu pro imigraci a cla (ICE) v Minneapolisu 7. ledna. Představitelé administrativy prezident Donalda Trumpa označili tři střely do hlavy za nutnou sebeobranu.

Mluvčí ministerstva se na dotaz CBS odmítli vyjádřit. CBS krok označila za mimořádnou eskalaci střetu Trumpovy administrativy s minnesotskými demokratickými představiteli. Trump už dříve pohrozil, že k potlačení protestů proti imigračním agentům v Minnesotě využije zákon o povstání, který mu umožňuje povolat vojsko.

Do Minneapolisu bylo vysláno téměř tři tisíce federálních imigračních agentů, jejichž cílem je zatýkat osoby podezřelé z nelegálního pobytu v USA a prověřovat údajné podvody s dávkami v Minnesotě. Kritikům ICE se mimo jiné nelíbí, že není jasné, podle jakého klíče zasahují. V některých případech kontrolovali i americké občany, což vyvolává podezření z rasového profilování.

Trump hrozí, že pošle do Minnesoty vojsko
Zásah federálních bezpečnostních složek v Minneapolisu

Spory mezi státní a federální vládou

Minnesotský guvernér Tim Walz i zástupci města uvedli, že Goodová byla zastřelena neoprávněně, když se pouze snažila z místa odjet. Zástupci Trumpovy administrativy naopak tvrdí, že agent Jonathan Ross Goodovou třikrát střelil v sebeobraně.

Ministryně vnitřní bezpečnosti Kristi Noemová tvrdila, že se Goodová dopustila „domácího terorismu“ a snažila přejet a narazila do nich autem. Frey tento popis označil za nesmysl. Jednalo se podle něj o bezohledné použití moci ze strany agenta, které mělo za následek zabití ženy.

Tim Walz
Zdroj: Reuters/Elizabeth Frantz/File Photo

Žena se na místě účastnila dobrovolnické hlídky sledující působení agentů ICE. Mezi zástupci státní a federální vlády panují také spory ohledně vyšetřování zastřelení Goodové. Po incidentu ve městě propukly rozsáhlé protesty.

Americké úřady zveřejnily přepisy volání na tísňovou linku po zastřelení Goodové
Obraz Renee Nicole Goodové, která byla smrtelně postřelena ICE

Výběr redakce

Ukrajina už nemá ani jednu plně funkční elektrárnu, řekl Šmyhal

Ukrajina už nemá ani jednu plně funkční elektrárnu, řekl Šmyhal

včeraAktualizovánopřed 2 hhodinami
Kopečný: Babiš neměl o muniční iniciativě kompletní informace. Otočil i díky chvále partnerů

Kopečný: Babiš neměl o muniční iniciativě kompletní informace. Otočil i díky chvále partnerů

před 4 hhodinami
Vidím ve Venezuele začátek přechodu k demokracii, říká Machadová

Vidím ve Venezuele začátek přechodu k demokracii, říká Machadová

včeraAktualizovánopřed 5 hhodinami
Francie vyšetřuje sexuálního násilníka Pelicota z dalších zločinů

Francie vyšetřuje sexuálního násilníka Pelicota z dalších zločinů

před 5 hhodinami
Volodymyr Zelenskyj předal Petru Pavlovi řád za zásluhy o Ukrajinu

Volodymyr Zelenskyj předal Petru Pavlovi řád za zásluhy o Ukrajinu

včeraAktualizovánopřed 5 hhodinami
ŘSD na jihu Čech odstraňuje nelegální billboardy, hotovo chce mít do konce roku

ŘSD na jihu Čech odstraňuje nelegální billboardy, hotovo chce mít do konce roku

před 5 hhodinami
Čech vězněný ve Venezuele Jan Darmovzal byl propuštěn

Čech vězněný ve Venezuele Jan Darmovzal byl propuštěn

včeraAktualizovánopřed 6 hhodinami
Pavel: Česká iniciativa dodává Kyjevu půlku munice. Zelenskyj za ni děkoval

Pavel: Česká iniciativa dodává Kyjevu půlku munice. Zelenskyj za ni děkoval

včeraAktualizovánopřed 6 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

CBS: Ministerstvo spravedlnosti USA vyšetřuje politiky kritizující zásah ICE

Americké ministerstvo spravedlnosti zahájilo vyšetřování představitelů státu Minnesota a města Minneapolis kvůli údajnému spiknutí s cílem mařit práci federálních imigračních agentů. Informovala o tom stanice CBS s odvoláním na informované zdroje. Mezi vyšetřovanými představiteli jsou podle CBS guvernér státu Tim Walz a starosta města Jacob Frey. Oba politici kritizovali zastřelení 37leté Renée Goodové agentem Úřadu pro imigraci a cla (ICE) v Minneapolisu 7. ledna. Představitelé administrativy prezident Donalda Trumpa označili tři střely do hlavy za nutnou sebeobranu.
před 33 mminutami

USA a Slovensko podepsaly dohodu o spolupráci v jaderné energetice

Spojené státy a Slovensko podepsaly mezivládní dohodu o spolupráci v oblasti civilní jaderné energetiky, píše Reuters. Slavnostní podpis v budově ministerstva energetiky ve Washingtonu následoval po pracovní schůzce slovenského premiéra Roberta Fica (Smer) s americkým ministrem energetiky Chrisem Wrightem. Součástí dohody je výstavba jaderného bloku o výkonu 1200 megawattů podle amerického návrhu v jaderné elektrárně Jaslovské Bohunice.
před 1 hhodinou

V Radě pro Pásmo Gazy jsou Blair, Rubio či Kushner, předseda je Trump

Bílý dům v pátek večer oznámil složení vedení Rady míru pro Pásmo Gazy, jejíž vznik inicioval americký prezident Donald Trump. Ten bude orgánu předsedat. V radě mimo jiné zasedají americký ministr zahraničí Marco Rubio, Trumpův speciální vyslanec Steve Witkoff, zeť amerického prezidenta Jared Kushner či britský expremiér Tony Blair. Vysokým představitelem pro Pásmo Gazy se stal bývalý blízkovýchodní zmocněnec OSN a bulharský diplomat Nikolaj Mladenov.
před 1 hhodinou

Ukrajina už nemá ani jednu plně funkční elektrárnu, řekl Šmyhal

Ukrajina již nemá ani jednu plně funkční elektrárnu, uvedl tamní ministr energetiky Denys Šmyhal. Země chce dovážet více elektřiny a chystá jednání se spojenci, dodal. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj podle portálu listu Ukrajinska pravda prohlásil, že Ukrajina nedokáže pokrýt více než třetinu energetických potřeb. Už v polovině týdne prezident vyhlásil v energetickém sektoru stav nouze.
včeraAktualizovánopřed 2 hhodinami

Kopečný: Babiš neměl o muniční iniciativě kompletní informace. Otočil i díky chvále partnerů

Premiér Andrej Babiš (ANO) dříve v opozici nemohl mít vhled do fungování muniční iniciativy, sdělil v Interview ČT24 někdejší vládní zmocněnec pro rekonstrukci Ukrajiny Tomáš Kopečný. Proto podle něj předseda vlády po svém jmenování z původního postoje, že Česko projekt úplně zruší, ustoupil. K tomu, že Babiš svolil ke koordinaci iniciativy, ač do ní země nebude finančně přispívat, pomohla podle Kopečného i mezinárodní situace. Od významných českých partnerů totiž slyšel, že má smysl, míní.
před 4 hhodinami

Vidím ve Venezuele začátek přechodu k demokracii, říká Machadová

Vůdkyně venezuelské opozice María Corina Machadová vidí ve své zemi začátek přechodu k demokracii, řekla v pátek na tiskové konferenci po čtvrtečním setkání s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Podle ní se Venezuela stane svobodnou díky podpoře Spojených států a právě amerického prezidenta. Zmínila také, že by se v její zemi mohly konat volby, napsala média. Trump v pátek uvedl, že hodlá s Machadovou opět hovořit.
včeraAktualizovánopřed 5 hhodinami

Francie vyšetřuje sexuálního násilníka Pelicota z dalších zločinů

Francouzské policejní oddělení pro nevyjasněné případy zahájilo vyšetřování Dominiqua Pelicota, který byl loni odsouzen za organizování hromadného znásilňování své tehdejší manželky Gisèle Pelicotové. Cílem nového vyšetřování je zjistit, zda se Pelicot v minulosti nedopustil dalších závažných zločinů a zda neexistují další oběti. Agentuře AFP to v pátek sdělila francouzská prokuratura.
před 5 hhodinami

Volodymyr Zelenskyj předal Petru Pavlovi řád za zásluhy o Ukrajinu

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj po pátečním jednání v Kyjevě předal českému prezidentovi Petru Pavlovi Řád knížete Jaroslava Moudrého nejvyššího stupně za osobní přínos ke spolupráci a za obhajobu územní celistvosti země. Ukrajina udělila Pavlovi tento řád již loni v srpnu, ale oficiálně si ho převzal až nyní. Český prezident pokračuje druhým dnem v návštěvě země. Podle něj česká iniciativa zajišťuje polovinu dodávek munice pro ukrajinskou armádu.
včeraAktualizovánopřed 5 hhodinami
Načítání...