Pentagon chystá 1500 vojáků na možný zásah v Minnesotě, píše WP

Pentagon nařídil 1500 vojákům v aktivní službě, aby se připravili na možné nasazení ve státě Minnesota. Píše to list The Washington Post (WP). Prezident Donald Trump pohrozil, že k potlačení protestů proti imigračním agentům využije zákon o povstání. V sobotu se střetly stovky demonstrantů s davem krajně pravicových aktivistů. Ti uspořádali pochod proti místním obyvatelům původem ze Somálska a na podporu imigračních úřadů.
Jednotky rozkaz k připravenosti dostaly pro případ eskalace násilí v Minnesotě, řekli WP představitelé amerického ministerstva obrany, podle kterých jde o „opatrné plánování“. Není jasné, zda budou tito vojáci do státu na severu USA nakonec vysláni, uvedly zdroje. Bílý dům sdělil, že je pro Pentagon běžné, aby „byl připraven na veškerá rozhodnutí, která by prezident mohl učinit.“
Vybraní vojáci jsou součástí dvou pěchotních praporů 11. výsadkové divize armády, která má základnu na Aljašce a specializuje se na operace v chladném počasí.
Protesty proti imigračním agentům v Minnesotě vypukly poté, co jeden z příslušníků Úřadu pro imigraci a cla (ICE) 7. ledna zastřelil 37letou Renee Goodovu na ulici v Minneapolisu. Zatímco federální vláda tvrdí, že imigrační agent střílel v sebeobraně, místní úřady to odmítají.
Protesty pokračují
Napětí od té doby stoupá. V sobotu se střetly stovky demonstrantů s davem krajně pravicových aktivistů. Ti uspořádali pochod proti místním obyvatelům původem ze Somálska a na podporu imigračních úřadů.
Před příjezdem obrněného policejního vozu a těžkooděnců létaly vzduchem sněhové koule a balonky naplněné vodou, teplota se přitom pohybovala okolo minus dvaceti stupňů Celsia.
Početnější skupina nakonec odehnala tu menší pryč, zatímco křičela vulgarity a vyzývala ji k odchodu z města. Někteří mluvili o „okupaci“ města. „Musíme se tomu postavit. Chci, aby lidé, kteří mají to výsadní postavení, že mohou být venku, aniž by byli zadrženi, bojovali za své životy,“ uvedla jedna z protestujících. „Oni jsou jediní, kdo vyhrocuje situaci. My jsme tady pouze pokojně,“ tvrdil další z demonstrantů.
V pátek federální soudkyně rozhodla, že imigrační důstojníci nemohou zadržovat poklidné protestující, kteří nebrání úřadům, včetně lidí, kteří pozorují jejich činnost při raziích v Minnesotě. Používat na ně podle rozhodnutí nemohou také slzný plyn.
Trump hájí „patrioty“ z ICE
Zásah mezitím avizuje Bílý dům. „Pokud zkorumpovaní politici v Minnesotě nebudou dodržovat zákon a nezabrání profesionálním agitátorům a povstalcům v útočení na patrioty z ICE, kteří se pouze snaží dělat svou práci, využiji zákon o povstání (...) a rychle učiním přítrž této frašce,“ napsal Trump ve čtvrtečním příspěvku na sociální síti Truth Social.
Využití zákona o povstání je obecně považováno za poslední možnost ve chvíli, kdy policie a další běžné bezpečnostní složky nedokáží udržet pořádek během občanských nepokojů.
Naposledy byla armáda nasazena k přímé policejní akci na základě zákona o povstání z roku 1807 v roce 1992. Tehdejší guvernér Kalifornie požádal prezidenta George Bushe staršího o pomoc při potlačení nepokojů v Los Angeles, které vypukly po zprošťujícím verdiktu v případu brutálního zásahu policie proti černošskému motoristovi Rodneymu Kingovi. Nepokoje si vyžádaly desítky obětí.