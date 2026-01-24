V Minneapolisu se navzdory mrazům konal největší protest od příjezdu federálních agentů

Tisíce demonstrantů i přes mrazivé teploty pochodovaly centrem Minneapolisu směrem k Target Center, kde završily akci na protest proti federální deportační operaci. Podle amerických médií šlo zatím o největší demonstraci od příjezdu federálních agentů před šesti týdny. Organizovali ji představitelé odborů a náboženských komunit. Součástí byla také stávka, během které zavřely své dveře stovky obchodů, restaurací i kulturních institucí.
Tisíce lidí v pátek pochodovaly centrem města Minneapolis při teplotách minus 23 stupňů Celsia a poté se vydaly k aréně Target Center, píše BBC. Organizátoři protestů uvedli, že mnoho podniků po celé Minnesotě na daný den zavřelo a zaměstnanci se vydali na pouliční pochody. Podle organizátorů do ulic vyšlo až padesát tisíc lidí, napsala agentura Reuters, která však nemohla tento údaj ověřit.
K rozsáhlým demonstracím došlo poté, co organizátoři vyzvali obyvatele, aby vynechali práci nebo školu a zdrželi se nakupování v projevu odporu proti Úřadu pro imigraci a cla (ICE). Jen o den dříve navštívil Minneapolis viceprezident JD Vance, který důstojníkům ICE vyjádřil podporu a požádal místní vůdce a aktivisty o snížení napětí. Prohlásil, že ICE plní důležitou misi zadržování osob narušujících imigrační zákony.
Během návštěvy viceprezidenta vzbudily emoce záběry zadržení pětiletého chlapce původem z Ekvádoru. Toho spolu s jeho otcem převezli do detenčního centra v Texasu. Podle právníka zadrženého muže rodina přišla do USA legálně a spolupracuje v azylovém řízení s úřady. Mluvčí ministerstva vnitřní bezpečnosti ho však označila za „nelegálního přistěhovalce“.
Na letišti protestovali duchovní
Demonstracím v ulicích města předcházel páteční protest na letišti Minneapolis-Saint Paul. V jeho průběhu zatkla místní policie desítky duchovních, informovala agentura Reuters. Ti měli blokovat silnici před letištěm a ignorovat výzvy policie. Podle BBC účastníci protestu vyzývali americké letecké společnosti, aby odmítly přepravovat osoby zadržené ICE. Organizátoři uvedli, že se mezi jejich požadavky řadí také právní odpovědnost agenta ICE, který 7. ledna zastřelil Renée Goodovou.
Právě zastřelení 37leté Goodové za volantem jejího vozu jedním z příslušníků ICE vyvolalo v Minnesotě napětí. Zatímco federální vláda tvrdí, že agent střílel v sebeobraně, místní úřady to odmítají. Občanští aktivisté v Minneapolisu vyhlásili na pátek za Goodovou den smutku.