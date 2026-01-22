Agenti ICE v Minnesotě zadrželi s otcem pětileté dítě při návratu domů


Agenti amerického Úřadu pro imigraci a cla (ICE) v úterý zadrželi v Minnesotě pětiletého chlapce, když se vracel ze školky, a spolu s jeho otcem ho převezli do detenčního centra v Texasu, uvedl místní školský úřad. Podle právníka zadrženého muže rodina přišla do USA legálně a spolupracuje v azylovém řízení s úřady. Mluvčí ministerstva vnitřní bezpečnosti ho však označila za „nelegálního přistěhovalce“. V Minnesotě trvají už dva týdny protesty místních obyvatel proti postupu federálních agentů vůči migrantům. Vypukly po zastřelení Renée Goodové jedním z příslušníků ICE.

Liam Ramos, který je předškolního věku, a jeho otec byli zadrženi na příjezdové cestě před svým domem, sdělila podle listu The Guardian na středeční tiskové konferenci ředitelka školského okrsku v minneapoliské čtvrti Columbia Heights Zena Stenviková. Liam je dle ní jedním ze čtyř dětí v tomto okrsku, které za poslední dva týdny zadrželi federální imigrační agenti při zesílených kontrolách v této oblasti – nařízených administrativou prezidenta Donalda Trumpa.

Liam Ramos, pětiletý chlapec zadržený spolu s otcem agenty ICE
Zdroj: Columbia Heights Public Schools

Stenviková se osobně vydala na místo incidentu. Uvedla, že další dospělý člen domácnosti prosil, aby se mohl o Liama postarat, a chlapec se tak vyhnul zadržení, ale byl odmítnut. Liamův starší bratr se dle ní vrátil domů o dvacet minut později, když už byli jeho otec i sourozenec pryč.

Advokát rodiny informoval, že rodina „představuje projednávaný azylový případ“. Guardianu předložil dokumenty, které dokládají, že otec a syn se do Spojených států dostali oficiální cestou. „Nepřišli sem nelegálně. Nejsou to zločinci,“ řekl právník. Dodal, že na ně nebyl vydán příkaz k deportaci a že věří, že otec a syn zůstali ve vazbě společně.

Americké ministerstvo spravedlnosti předvolalo činitele státu Minnesota
Příslušníci ICE v Minneapolisu

Zásah agentů mířil na otce

Mluvčí ministerstva vnitřní bezpečnosti Tricia McLaughlinová ve středu večer podotkla, že ICE provedla operaci s cílem zatknout Liamova otce, jehož označila za „nelegálního přistěhovalce“. „Zásah ICE nemířil na dítě,“ zdůraznila. Tvrdí také, že otec se snažil agentům uprchnout a své dítě opustil. „Kvůli bezpečnosti dítěte jeden z našich agentů zůstal s ním, zatímco ostatní zadrželi (otce),“ nechala se slyšet.

„Rodičů se ptáme, zda chtějí být odvezeni spolu se svými dětmi, v opačném případě ICE děti umístí k blízké osobě, kterou rodiče určí,“ uzavřela McLaughlinová.

Protesty v Minnesotě vypukly poté, co jeden z příslušníků ICE 7. ledna zastřelil 37letou Renée Goodovou za volantem jejího vozu na ulici v Minneapolisu. Zatímco federální vláda tvrdí, že agent střílel v sebeobraně, místní úřady to odmítají. Občanští aktivisté v Minneapolisu vyhlásili na tento pátek za Goodovou den smutku a vyzvali ke generální stávce.

Pentagon chystá 1500 vojáků na možný zásah v Minnesotě, píše WP
Protesty v Minnesotě pokračují

