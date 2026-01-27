Muž zastřelený federálními agenty se je nepokusil zavraždit, míní Trump

Americký prezident Donald Trump nevěří, že muž zastřelený federálními agenty na ulici v Minneapolisu se je pokusil zavraždit, řekl podle stanice CNN. Prezidentův výrok je v zásadním rozporu s tvrzeními členů jeho administrativy, včetně Trumpova blízkého poradce Stephena Millera, který o zabitém Alexovi Prettim na sociální síti X napsal, že se pokusil agenty zavraždit. Millerův příspěvek následně sdílel viceprezident JD Vance.
„Ne,“ odpověděl Trump na otázku, zda souhlasí s tím, jak Prettiho charakterizoval Miller. Trumpův poradce Prettiho označil za vraha, který se federální agenty pohraniční stráže (USBP), kteří ho zastřelili, pokusil zavraždit.
Šéf Bílého domu podle agentury AFP zároveň uvedl, že Pretti, který si podle videí svědků krátce před svou smrtí federální agenty zřejmě natáčel na mobilní telefon, s sebou neměl nosit zbraň. „Nemůžete mít zbraně, nemůžete tam přijít se zbraněmi,“ řekl Trump s odkazem na střelnou zbraň, kterou měl Pretti v době incidentu u sebe a pro jejíž držení ale měl povolení. Federální agenti odebrali Prettimu zbraň před tím, než ho zastřelili, připomíná AFP. Trump nazval Prettiho smrt „nešťastným incidentem“.
Mnozí z Trumpových příznivců s jeho nynějším postojem k nošení zbraní na protesty nesouhlasí. Národní asociace držitelů střelných zbraní (NRA) je mezi těmi, kdo trvají na tom, že druhý dodatek ústavy, který zaručuje občanům právo držet a nosit zbraně, platí i v případě protestů, jako byl ten, kterého se Pretti účastnil v Minneapolisu.
Republikánský prezident rovněž oznámil, že ministryně vnitřní bezpečnosti Kristi Noemová zůstane ve funkci. „Odvádí velmi dobrou práci,“ řekl Trump o Noemové, která čelí sílícímu tlaku na svou rezignaci. Noemová o Prettiho smrti prohlásila, že muž byl zastřelen, protože se oháněl zbraní. To ale minnesotské úřady odmítají a je to v rozporu s videozáznamy, které pořídili svědci na místě. Řada demokratických zákonodárců usiluje o ústavní žalobu na Noemovou.
Trump novinářům rovněž sdělil, že bude dohlížet na vyšetřování Prettiho smrti. „Budu na něj dohlížet. Chci velmi poctivé a čestné vyšetřování. Musím to sám vidět,“ řekl Trump.
Prezidentův zmocněnec pro ochranu hranic Tom Homan se v úterý setkal s demokratickým guvernérem Minnesoty Timem Walzem. Walz podle CNN uvedl, že se dohodli „na potřebě pokračujícího dialogu“. Minnesota podle Walze požaduje nestranné vyšetřování zabití Prettiho a Renee Goodové, kterou 7. ledna zastřelil agent Úřadu pro imigraci a cla (ICE). Stát rovněž chce, aby administrativa snížila počet federálních složek v Minnesotě. Podle Walze s těmito cíli souhlasil Trump, který s guvernérem v pondělí telefonoval.
Trump v pondělí oznámil, že do Minneapolisu vysílá Homana, který tam bude mít činnost federálních agentů na starosti. Očekává se, že s příchodem Homana do Minnesoty odtud v úterý odejde velitel Úřadu celní a hraniční ochrany (CBP) Greg Bovino. Představitelé Trumpovy administrativy byli podle dřívějších informací CNN frustrováni tím, jak Bovino situaci v Minnesotě po Prettiho zastřelení nezvládá.
První dáma vyzvala ke sjednocení národa
Trumpova manželka Melania Trumpová vyzvala ke sjednocení národa. V rozhovoru s televizí Fox News se také obrátila na demonstranty, které požádala o poklidné protestování. Nejen americká média poznamenala, že Trumpová se k politickému dění obvykle nevyjadřuje. Agentura DPA si povšimla, že první dáma Spojených států výslovně nezmínila to, že federální agenti v Minneapolisu zastřelili tento měsíc dva Američany.
Trumpová uvedla, že ví o tom, že její manžel hovořil v pondělí s guvernérem Minnesoty Timem Walzem a starostou Minneapolisu Jacobem Freyem. „Spolupracují, aby to bylo poklidné a bez násilností,“ řekla.